В Казани продают 45-летний автомобиль за 2,6 млн рублей

Данный экземпляр — единственный в России, который находится в продаже

В Казани выставили на продажу Datsun Sunny 1981 года выпуска. Стоимость японского автомобиля с пробегом 334 тыс. км составляет 2,6 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

По словам продавца, автомобиль сохранился до наших дней полностью в заводском состоянии. Причем с завода на машине установлены системы омывателя фар и электрический подогрев двигателя.

При этом владелец отметил, что данный экземпляр — единственный на российском рынке, который находится в продаже.

Японский бренд Datsun изначально принадлежал компании Nissan и выпускал легковые и коммерческие автомобили с перерывами с 1931 года, возрождался в 2013-м, но окончательно прекратил производство в 2022 году, особенно для российского рынка, где были популярны бюджетные модели on-DO и mi-DO, созданные на базе Lada.

Никита Егоров