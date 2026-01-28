Kia Rio и Hyundai Solaris стали лидерами онлайн-продаж авто с пробегом

Доля бренда Kia в структуре онлайн-продаж составила 9,5%, Hyundai — 7,5% по итогам 2025 года

Фото: Максим Платонов

По данным сервиса СберАвто, медианный чек на покупку автомобиля с пробегом онлайн в 2025 году составил 930 тыс. рублей. Наибольшая доля в структуре онлайн-продаж пришлась на автомобили бренда Kia — 9,5% от всех сделок. Далее следуют Lada (9%), Toyota (8,5%), Hyundai (7,5%), Volkswagen (6,5%), Nissan (5,5%), BMW (4%), а также Honda, Ford и Skoda — по 4%. Об этом свидетельствуют данные сервиса СберАвто, предоставленные «Реальному времени».

Лидерами онлайн-продаж среди автомобилей с пробегом в 2025 году стали Kia Rio с медианным чеком 875 тыс. рублей и Hyundai Solaris — 840 тыс. рублей. В первую тройку также вошла Lada Granta с показателем 650 тыс. рублей.

В десятку самых популярных моделей на вторичном рынке также вошли Lada Vesta (905 тыс. рублей), Ford Focus (640 тыс. рублей), Volkswagen Polo (800 тыс. рублей), Skoda Octavia (920 тыс. рублей), Toyota Camry (1,3 млн рублей), Kia Ceed (900 тыс. рублей) и Kia Sportage (1,2 млн рублей).

Ранее «Реальное время» писало, что продажи подержанных китайских автомобилей выросли на 44%.

Ариана Ранцева