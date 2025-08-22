Ольга Савельева: «Я всегда жду, что прибежит литературный ОМОН и меня раскроют»

Писательница — о новой книге, разводе и синдроме самозванца

Фото: Марина Папина / Предоставлено пресс-службой Яндекс Книг

Этим летом у писательницы и блогера Ольги Савельевой вышла двенадцатая книга — «Янтарики». Как и все предыдущие, «Янтарики» — это сборник коротких рассказов, похожих на заметки с описанием различных жизненных ситуаций. Иногда грустных, иногда смешных, иногда очень трогательных. Чем сборник «Янтарики» отличается от предыдущих книг — рассказала Ольга Савельева на специальной презентации для журналистов в Калининграде.

«Быть искренним — это, вообще-то, тяжело»

Калининград был выбран не случайно. Очевидно, что это янтарная столица России, и где, как не здесь, провести презентацию книги с названием «Янтарики». Но это не основная причина. Калининград — родной город Ольги Савельевой. Она прожила здесь до тринадцати лет вместе с бабушкой и дедушкой. А после их смерти уехала в Москву к родителям. Ольга сказала, что Калининград сильно изменился за эти годы. Ей сложно узнавать в нем город своего детства. Но осталась любовь к северному европейскому климату, холодному морю и капризной погоде. Поэтому писательница планирует перебраться сюда из Москвы как только появится для этого возможность.

Марина Папина / Предоставлено пресс-службой Яндекс Книг

Ольга Савельева много лет руководила пресс-службой в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта. В какой-то момент у нее появилось сильное желание писать тексты и доносить свои мысли до аудитории. Так 16 лет назад она начала вести блог. Тогда же, когда родился первый ребенок — сын Даня. «Я пишу в блог каждый день, каждое утро. Иногда по два текста в день, иногда по три. Недавно посчитала, и оказалось, что за эти годы я написала примерно восемь тысяч текстов», — сказала Ольга Савельева. И это только в блог. А еще она пишет книги и тексты на заказ. Бывает, что ее подписчики начинают ссылаться на тексты Ольги, написанные несколько лет назад. А она не помнит их, потому что в таком объеме легко потеряться.

— Иногда я начинаю читать какой-нибудь рассказ, и он мне нравится, классно написан. А потом в конце вижу свою подпись — Ольга Савельева. Думаю: какая же я была молодец в каком-нибудь 2014 году. А иногда начинаю читать свой текст и не могу вспомнить развязку, потому что писала это еще в 2009-м, — говорила писательница.

Сейчас у Ольги двенадцать книг, первая из которых была опубликована в 2017 году. В общей сложности продано более трехсот тысяч экземпляров. В соцсетях ее читает более 400 тысяч человек. Она ездит по всей стране с выступлениями, но до сих пор не понимает, как так получилось. «Я не знаю почему, но люди меня читают», — сказала Савельева. А также добавила, что у нее низкая самооценка, поэтому ее везде преследует синдром самозванца. «Кажется, что это случайность. Поэтому я всегда жду, что прибежит литературный ОМОН и меня раскроют», — отметила писательница.

Марина Папина / Предоставлено пресс-службой Яндекс Книг

Она удивляется, что на протяжении уже 16 лет ее блог и книги читают, и аудитория растет. Но тем не менее догадывается, почему так происходит. «Люди чувствуют, что я пишу искренне. У меня нет задачи покорить мир. Я себе поставила другую задачу — максимально честно разговаривать со своим читателем. Я максимально искренняя, а быть искренним — это, вообще-то, тяжело», — сказала Савельева. Она отметила, что писать о себе хорошо — сложно, как и писать, когда тебе плохо. «У меня сильно развит внутренний критик, а внутренний хвалитель — парализован», — добавила писательница. Но при этом она говорит, что нужно иметь большую смелость, чтобы описывать, как тебе страшно, больно и плохо. А потом еще встать, отряхнуться и рассказать, почему ты не остался в своем «плохо».

И это действительно подкупает. К примеру, сейчас Ольга много рассказывает о своем разводе. Она была в браке двадцать лет, а потом все разрушилось. «Это болезненная тема для любого человека. То есть 20 лет ты был ценным, а потом — неценный», — прокомментировала Савельева. Она рассказала, что не понимала, почему люди не проговаривают свои проблемы и обиды, почему принимают решения на основе «недокоммуникации». «Часто люди выбирают молчание как коммуникацию. Через молчание они хотят отобрать тебя у себя. Но для меня коммуникация — это слова. Словами гораздо быстрее и эффективнее можно решить проблему. Или хотя бы сказать, что больно, поэтому не хочется говорить», — поделилась Ольга.

Она сказала, что самые травмирующие ситуации развода уже позади. Сейчас она научилась жить соло и опираться только на себя. По ее словам, она вполне счастлива в новом статусе. Хотя до сих пор называет себя «амбассадором семьи». «Лучшее, что со мной случалось в жизни, — это семья. И я об этом пишу — о семье и о любви. В том числе и о любви к себе. А иногда любовь к себе — это выбрать себя и пойти туда, где сложно. Потому что жизнь в целом очень сложная. Но мы можем выбрать, с каким сложным будем сейчас справляться», — объяснила писательница.

Марина Папина / Предоставлено пресс-службой Яндекс Книг

Янтарики времени

Ольга говорила, что между книгами у нее практически не бывает перерыва: она заканчивает одну и тут же начинает собирать материал для другой. У нее есть специальный файл, который называется «Ловушечка идей». В него она записывает различные истории и ситуации, которые в будущем хочет превратить в рассказ. Но развод сбил с устоявшегося ритма. «Творчество — это моя скважина энергии. А тут меня словно выбросило на обочину жизни. Мне не хватало ресурса. Я год себя перестраивала», — рассказал писательница. Она добавила, что, несмотря ни на что, хотела написать книгу, но повседневная жизнь никуда не делась, и пришлось решать «миллион вопросов», которые раньше решали вдвоем, а теперь в одиночку.

«Янтарики» собирались по ночам. День был загружен бытовыми делами. «Если бы я писала в спокойной обстановке, на свежую голову, то иначе формулировала некоторые фразы или подбирала другие метафоры. Но потом поняла, что книга написана ровно в тех обстоятельствах, которые были. И в этом ее ценность», — добавила Ольга. Она вообще адепт идеи, что по текстам можно проследить историю жизни человека и его развитие. Для этого достаточно сравнить тексты разных периодов. А в случае неписателей — посты в социальных сетях. Там можно поймать и настроение времени, и проблемы, которые казались страшными или нерешаемыми, и наивность, свойственную определенному возрасту.

Идея сборника формировалась у Ольги из нескольких совершенно разных событий. Помимо писательства, она занимается так называемым литературным коучингом — помогает людям на всех этапах написания книги не сбиться с пути. Не устать от написания, от книги и от себя. И все-таки закончить. Она несколько раз замечала, что, когда люди заканчивают писать книгу, они не могут ее отпустить. Постоянно возвращаются, пытаются что-то улучшить и дописать. Савельева объясняет это тем, что мы постоянно меняемся. То, что казалось актуальным и интересным, через полгода может показаться банальным. Но если все время оценивать свою работу, то ее можно никогда не закончить. Поэтому своим подопечным она предлагала зафиксировать написанную книгу в «янтаре времени». А потом собрать новые мысли и написать еще одну книгу.

Марина Папина / Предоставлено пресс-службой Яндекс Книг

«Образ янтаря, в котором застыла книга, — очень яркий и правдивый. Аналогично с важными жизненными ситуациями. Они случились, и мы ничего не можем с ними поделать», — сказала Савельева. Она рассказала, как в десять лет упала со сцены в оркестровую яму. Для нее это был «колоссальный опыт проживания стыда». После этого падения на сцену больше не хотелось. А на сцену тянуло. Было страшно. И невозможно вернуться в прошлое и отойти от края подальше. «Нельзя сказать: «Мне не нравится этот вторник. Дайте мне другой!» Так не бывает. Есть только этот вторник, и как-нибудь с ним справляйся», — добавила Ольга. Со временем Ольга поборола свой страх, и это важное для нее событие стало метафорическим янтарем. Чтобы помнить.

— Эти истории привели меня к мысли, что с нами постоянно что-то происходит, такие ситуации-янтарики. Иногда это глобальные события, которые сложно не заметить. К примеру, развод или пандемия. Они меняют нас навсегда. Но это не всегда что-то плохое. Успех — это тоже событие-янтарик. Это ситуации, которые делят нашу жизнь на до и после. Но даже обычный день, когда не произошло ничего глобального, меняет нас. Например, вы познакомились с необычным человеком, услышали интересную фразу или посмотрели в зеркало и что-то важное про себя поняли. Такие события я называю янтарной крошкой, — объяснила писательница.

Ольга сказала, что наша жизнь состоит из таких янтарей и янтарной крошки. А мы нанизываем их на нить жизни, получаются янтарные бусы. «Янтарики» и состоят из таких историй, которые меняют человека. Это очень личный сборник, в котором Ольга рассказывает больше о своих янтарях, главный из которых — развод. Но это не драматичные ситуации. У Савельевой есть поразительное качество, которое, кстати, и объясняет ее успех у читателей. Она умеет найти оптимизм там, где другой его и с лупой не увидит. Ее оптика настроена иначе, чем у большинства людей. Да, ей тоже бывает больно и обидно, но эти травматичные «янтари» становятся катализатором движения вперед. Савельева как будто берет своего читателя, дает ему в руки нить и помогает из всего жизненного мусора отобрать янтари и янтарную крошку. А потом нанизывает трогательные истории друг на друга, как бы говоря: «Смотри, как я делаю. И ты так делай».

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».