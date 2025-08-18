«Как Трамп будет заставлять Зеленского принять российско-американскую точку зрения — это самое интересное»

Сегодня американский лидер встретится с президентом Украины после успешного саммита с Владимиром Путиным

18 августа президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне после исторических переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Перед встречей глава Штатов призвал украинского коллегу отказаться от претензий на Крым и членства в НАТО. Политологи считают, что цель Зеленского — нарушить соглашения, достигнутые между Москвой и Вашингтоном. Другой вопрос — «как Трамп прогнет Зеленского под себя». Подробнее в материале «Реального времени».

«Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта»

Сегодня, 18 августа, президент США Дональд Трамп проведет встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Накануне переговоров американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, что украинский президент сможет быстро прекратить конфликт, отказавшись от претензий на Крым и планов присоединения страны к НАТО.

По данным ТАСС, двусторонний диалог между Трампом и Зеленским начнется в 20.15 по московскому времени и продлится час. Затем, в 22.00 мск, планируется проведение многосторонних консультаций, в которых, помимо американских и украинских представителей, примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Стармер, немецкий канцлер Мерц и итальянский премьер Мелони. Также свое участие подтвердила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее Трамп назвал этот день «большим событием» для Белого дома, подчеркнув, что впервые столь значительное число европейских лидеров соберется в резиденции главы государства США одновременно.

пресс-служба Белого дома

Ночью с 15 на 16 августа состоялась историческая встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Итоги встречи российский лидер оценил как положительные, отметив наличие перспектив достижения мирных соглашений. Сам Трамп уточнил, что, хотя договоренности пока отсутствуют, шансы достигнуть компромисса остаются хорошими. «Реальное время» в онлайн-режиме следило за ходом исторического события.

— Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки. Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас — это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом. Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к этой цели и откроет дорогу к миру на Украине, — заявил Владимир Путин.

И особо отметил: «У нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине».

После встречи спецпредставитель США Стив Уиткофф рассказал, что Москва сделала уступки по пяти территориям Украины, и этот вопрос будет обсуждаться на сегодняшней встрече Трампа и Зеленского.

«Зеленский планирует помешать достижению компромисса»

— Владимир Зеленский направляется на переговоры в Вашингтон исключительно с одной целью — помешать достижению компромиссного соглашения между Россией и США. Его поддержка обеспечена группой европейских лидеров, которых американская сторона не приглашала официально, а решение провести отдельную встречу с Зеленским принял лично Дональд Трамп. Основной интерес Европы в данном процессе — сохранить вовлечение США в украинский кризис, возложив ответственность и финансовые обязательства на Америку, как это делал предыдущий президент Джо Байден, — заявил политический аналитик Иван Илюшин в разговоре с «Реальным временем».

По словам Илюшина, исход переговоров между Зеленским и Трампом определяется торгом между лидерами Евросоюза и самим Трампом. Будущие события зависят от итогов дискуссии Дональда Трампа с представителями ЕС — Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен.

«Противников «мирной сделки» пока еще достаточно»

— Россия вышла из изоляции в мире Запада и поддерживающих его стран и теперь может немного передохнуть. Не зря эти переговоры уже назвали историческими. РФ можно сосредоточиться на СВО, которую пока никто не отменял. А вот как Трамп будет сегодня прессовать Зеленского и заставлять его принять российско-американскую точку зрения — это самое интересное. Скорее всего, мы не увидим это, журналисты не будут допущены на диалоговую часть встречи. Для самого Зеленского важно показать себя патриотом, который уступает только под давлением Трампа. Например, он вряд ли пойдет на отвод войск со всей территории Донбасса. Иначе ему грозит опала украинского социума и быстрая замена на другого руководителя. Известно также, что ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту, — если бы этого не случилось, сегодняшний переговоры могли и не состояться. Поэтому противников «мирной сделки» пока еще достаточно, они сильны и не думают сдаваться, — отметил завкафедры международных отношений КФУ, доктор политических наук Андрей Большаков в разговоре с «Реальным временем».

По его словам, современная международная обстановка отличается высокой степенью неопределенности и нестабильности, что усугубляется возвращением Трампа к власти.

Важно учитывать расхождение подходов внутри Европейского союза: Франция готова поддержать идею уступок, Германия осторожничает, а Великобритания однозначно поддерживает США. Оценивать конечный результат переговоров сложно заранее, многое зависит от внутренних обстоятельств в каждой стране-участнице и способности Трампа обеспечить единство западной коалиции, заключил Большаков.