«Как Трамп будет заставлять Зеленского принять российско-американскую точку зрения — это самое интересное»
Сегодня американский лидер встретится с президентом Украины после успешного саммита с Владимиром Путиным
18 августа президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне после исторических переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Перед встречей глава Штатов призвал украинского коллегу отказаться от претензий на Крым и членства в НАТО. Политологи считают, что цель Зеленского — нарушить соглашения, достигнутые между Москвой и Вашингтоном. Другой вопрос — «как Трамп прогнет Зеленского под себя». Подробнее в материале «Реального времени».
«Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта»
Сегодня, 18 августа, президент США Дональд Трамп проведет встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Накануне переговоров американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, что украинский президент сможет быстро прекратить конфликт, отказавшись от претензий на Крым и планов присоединения страны к НАТО.
По данным ТАСС, двусторонний диалог между Трампом и Зеленским начнется в 20.15 по московскому времени и продлится час. Затем, в 22.00 мск, планируется проведение многосторонних консультаций, в которых, помимо американских и украинских представителей, примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Стармер, немецкий канцлер Мерц и итальянский премьер Мелони. Также свое участие подтвердила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее Трамп назвал этот день «большим событием» для Белого дома, подчеркнув, что впервые столь значительное число европейских лидеров соберется в резиденции главы государства США одновременно.
Ночью с 15 на 16 августа состоялась историческая встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Итоги встречи российский лидер оценил как положительные, отметив наличие перспектив достижения мирных соглашений. Сам Трамп уточнил, что, хотя договоренности пока отсутствуют, шансы достигнуть компромисса остаются хорошими. «Реальное время» в онлайн-режиме следило за ходом исторического события.
— Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки. Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас — это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом. Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к этой цели и откроет дорогу к миру на Украине, — заявил Владимир Путин.
И особо отметил: «У нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине».
После встречи спецпредставитель США Стив Уиткофф рассказал, что Москва сделала уступки по пяти территориям Украины, и этот вопрос будет обсуждаться на сегодняшней встрече Трампа и Зеленского.
«Зеленский планирует помешать достижению компромисса»
По словам Илюшина, исход переговоров между Зеленским и Трампом определяется торгом между лидерами Евросоюза и самим Трампом. Будущие события зависят от итогов дискуссии Дональда Трампа с представителями ЕС — Фридрихом Мерцем, Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен.
«Противников «мирной сделки» пока еще достаточно»
По его словам, современная международная обстановка отличается высокой степенью неопределенности и нестабильности, что усугубляется возвращением Трампа к власти.
Важно учитывать расхождение подходов внутри Европейского союза: Франция готова поддержать идею уступок, Германия осторожничает, а Великобритания однозначно поддерживает США. Оценивать конечный результат переговоров сложно заранее, многое зависит от внутренних обстоятельств в каждой стране-участнице и способности Трампа обеспечить единство западной коалиции, заключил Большаков.
