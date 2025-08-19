Татарские стендаперы готовятся к первому большому концерту

После клубов, кальянных и подростковых центров пришел черед «Чулпан»

В татарский стендап можно попасть через конкурсы и открытые микрофоны. Фото: предоставлено Динарой Зиннатовой

Сегодня в Казани в культурном центре «Чулпан» пройдет первый большой концерт татарского стендапа при участии 11 комиков. Шутить в таком формате на татарском начали масштабно в 2018 году, и только сейчас, сменив несколько площадок, попав в телевизор, было решено представить его массовому зрителю. К такому событию комики шли семь лет.

Байрамов — отец, Агдеев — рулевой

Стендап на русском языке в формате «комик с микрофоном» появился в России во второй половине нулевых, при этом уже тогда рецензенты указывали, что и в СССР были пишущие авторы, которые, правда, читали с листа и мало общались с залом. Также, собственно, было и в ТАССР, где были свои сатирики вроде Алмаза Хамзина и Рабита Батуллы. И в Сети можно найти старое видео, где на татарской дискотеке Сирень Байрамов «прожаривает» звезд татарской эстрады вроде трио «Зу-Ляй-Ля».

Сирень Байрамов, он же Товарищ Байрамов, еще в 2007-м засветился на ТНТ, а в интернете можно найти его истории, которые он рассказывает на концертах Динара Сабирова — уже на татарском. Для татарских стендаперов он что-то вроде мастера — с ним они проверяют материал, оттачивают шутки.

Второй, а скорее, даже первый человек, искренне верящий в татарский стендап, — это Рамиль Агдеев, директор татарской лиги КВН «Әйдә, ШаяРТ!» — так стал называться в новом формате челнинский татароязычный КВН, когда его основательница Фарида Ташбанова вышла на пенсию. В «Әйдә, ШаяРТ!» играют команды со всего Татарстана.

Кстати, Байрамов (второй слева) сыграл в фильме «Бери да помни» милиционера, который мечтает стать стендапером. скриншот из видео «Бери да помни | Трейлер | В кино с 14 сентября» с канала «Атмосфера Кино»

Как юмору помогают министерства и комитеты

В формате стендапа юмористы сначала организовывали вечеринки в ресторане «Тәти Lounge» в 2018 году. Позднее эти мероприятия переехали в стендап-клуб на Баумана. В 2020-м решили снимать передачи под названием «Шалт, Мөхәммәтҗан!» на грант министерства по делам молодежи РТ, затем деньги дала комиссия при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ. Потом был еще один грант. В итоге, «Шалт» существовал до 2023 года, потом возобновился в 2024-м... Его передачи показывали на TMTV. Сейчас каждые две недели открытые микрофоны, где комики проверяют материал, проводятся в «Шәрык клубы», «Восточном клубе».

Были в татарском юморе и другие проекты. К пример, из шоу «Мин юморист» выросло шоу «Стендапханә», которое поддерживала «Татнефть». Его участники даже приезжали на казанские вечера.

— У нас на каждом мероприятии хватает кринжа, но это нормально, потому что кажется, что юмористический проект таким и должен быть, — говорит Динара Зиннатова. — Но на одном, я помню, зал нам совсем не подходил. Люди там сидели, выпивали, курили кальян, так что выступать было странно. Ты рассказываешь монолог, а кто-то делает «буль-буль». Но это была моя первая площадка с татарским стендапом.

— Мы соскучились по стендапу, — говорит Агдеев, который работает также директором молодежного клуба «Яратам». — Захотелось его развить, а в «Чулпан» был свободный день. И мы решили, что все пройдет успешнее, если мы сделаем концерт в большом зале, на 450 человек. Если будет все хорошо, повторим. В любом случае, уже понятно, что провальным он не будет.

Почитаем, подумаем

«Реальное время» посмотрело выступления стендаперов, которые выйдут на сцену «Чулпан». Предлагаем и вам оценить некоторые шутки.

Сирень Байрамов:

— Я вот на сцене хожу в костюме с выпускного. Это же насмешка над человеком! И «Китайский мешок» — это они придумали! Меня участники группы называют китайцем, казахом, монголом. Просто они только эти три страны в Азии знают, танцоры на уроки географии особо не ходят. Типа с Мамадыша на коне прискакал, коня привязал, а после концерта в Шалях поставлю юрту.

Динара Зиннатова. предоставлено Динарой Зиннатовой

Рамиль Агдеев:

— Летом ты приезжаешь в деревню крутышом — в одной руке чипсы, в другой газировка. А в конце лета — весь черный, весь помятый, весь в порезах. «Сынок, Рамиль, я твоя мама, поехали домой». — «Я не Рамиль, мы Рамай. Я сам разобрал мотороллер, вожу на нем сенаж в колхозе».

Владислав Шунский:

— Я думаю, мы живем в матрице. Потому что у каждого есть такой друг. Ты его видишь раз в несколько лет. Вот, Айнур, он NPC-персонаж, узкая специализация, пара фраз. Вот вы в игре, а он вашему квесту не помогает. «О, Влад, привет, не женился еще? Детишек надо завести». И так каждый раз. И иногда еще лицо дергается.

Динара Зиннатова:

— Я живу с айтишником. У них есть такое правило: работает, не трогай. Поэтому у меня нет шансов родить, потому что я постоянно работаю. Мамам такое не нравится. Они говорят: у нас в семье нет такой традиции — быть такой счастливой в 32.

Артур Сабиров:

— Я женился. Теперь хожу с моей супругой только в «Верный». А раньше ходил в «Бәхетле».

Артур Сабиров. предоставлено Динарой Зиннатовой

Ильнур Илалов:

— Папа меня воспитал свободным ребенком. Как я начал ходить, отправил меня на три месяца в деревню, на курорт. И туда одного не отправлял, с братом. И когда дверь закрывал, добавлял: «Сынок, ты там аккуратно, не кури, сигареты — это дорого». Это у моего отца было второе правило — не надо держать ребенка в неволе, пусть он в деревне поживет, поработает. Может, в дорогу ему выдадут картошку с мясом.

Айназ Абдуллин:

— Говорят, если найдешь четырехлистный клевер — это к счастью. Как по мне, счастье — это не клевер. Счастье — это когда ты вовремя нашел лопух.

Баязит Зайдуллин:

— Родители срочно требуют детей. Мол, где внуки. Можно подумать, я у них взял детей в долг и забыл вернуть. Родители — они как коллекторы: звонят с разных телефонов и выпрашивают о моем состоянии у знакомых.

Ильгам Шакиров:

— Когда холодно, вечер проводят под пледом, смотрят телевизор. У нас, когда минус 30, папа говорит: пошли выбивать палас. У него размеры — 5 на 4, 20 квадратных метров. У кого-то квартира такая, у нас — палас. Еще он в дверь не пролазил, мы его через окно вытаскивали и ставили на землю. И я с ним боролся. Кидаешь прогибом через себя, пинаешь, раскатываешь по снегу, топчешь. Снег становится черным. И снег этот тает до лета, а потом ничего не растет.