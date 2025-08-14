Непрерывная застройка, износ сетей и недоступность транспорта — какие проблемы у Казанской агломерации?

Фото: Динар Фатыхов

Транспорт, износ инженерных сетей и недостаточность инфраструктуры при масштабном строительстве — основные проблемы современной Казанской агломерации. Их решения содержатся в генплане по развитию территории. По крайней мере, так заявляют разработчики и все причастные. Инфраструктурное будущее столицы Татарстана и ближайших районов сегодня обсуждали на круглом столе, посвященном генплану по развитию Казанской агломерации. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Казань и пригород пожинают плоды ошибок»

Ставку на агломерационный подход Татарстан сделал одним из первых в России. Так в республике появился генплан по развитию Казанской агломерации. С этих слов заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров начал круглый стол по развитию Казанской агломерации.

— Первым документом, в котором был закреплен агломерационный подход, стала Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. Тогда республика одной из первых в России определила агломерации как главные точки роста региональной экономики, а уже в Стратегии социально-экономического развития Казани появился раздел о развитии Казанской агломерации, — сказал он.

В Казанскую агломерацию, помимо самой столицы Татарстана, входят еще пять районов: Зеленодольский, Высокогорский, Пестречинский, Лаишевский и Верхнеуслонский. Кроме того, генплан по развитию территории затрагивает и марийский Волжск.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В агломерации живет более 1,7 миллиона человек — это почти половина населения республики. Здесь создается 40% валового продукта региона, а 71% всего построенного в Татарстане жилья приходится именно на эти территории.

— Появление Казанской агломерации, как структуры, регулирующей пользование объектами местного значения, позволит в равной степени вести развитие прилегающих к городу Казани территорий, обеспечит их необходимой инфраструктурой, увеличивая экономическую привлекательность данных территорий в целом, что позволит создать полицентричную систему, которая будет способствовать равномерному распределению рабочих мест и жилых районов, позволит людям работать ближе к дому, а соответственно, повысит их комфорт пребывания, — сказал Шакиров.

Все проблемы территории, пути их решения и другие идеи объединены в генплан по развитию Казанской агломерации. Он охватывает территорию площадью более 10 тыс. квадратных метров.

— Казань и пригород пожинают плоды ошибок, в том числе градостроительных, когда дешевое жилье и отсутствие дополнительных рабочих мест рождают огромное количество транспортных и социальных проблем — ввиду того, что жилье там построили, а социальную инфраструктуру нет, — рассказал замглавы исполкома об истоках проблем.

Комплексный подход — главный принцип развития. План детально прорабатывает вопросы от жилищного строительства до создания рабочих мест, от транспортной сети до социальной инфраструктуры. Особое внимание уделяется экологии и туристическому потенциалу.

Каркас развития — транспорт

Как рассказала «Реальному времени» главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, основой всего развития территории должен быть транспорт:

— Я предлагаю нам усилить работу по транспортно-пересадочным узлам по периметру города, создать перехватывающие парковки и возможность людям пересаживаться на разные виды транспорта, усилить, доработать и сделать более совершенной работу общественного транспорта в городе, связать его с пригородом и создать больше логистических хабов, которые будут принимать товар при въезде в город, чтобы большегрузы не заезжали с товаром внутрь города. Товар будет принимать автоматизированная система, она его перераспределяет, и уже более экологическим транспортом мы этот товар распределяем по городу, — предложила она.

Также, по ее мнению, необходимо создать небольшие логистические узлы внутри города. Они будут обеспечивать рабочие места и офисные помещения. Заниматься планированием транспортной инфраструктуры необходимо уже сейчас, уверена Тухватуллина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она привела в пример Верхнеуслонский район: на данный момент на дорогу из него до Казани уходит 55 минут. При этом, если двигаться по воде, время можно сократить до 20 минут:

— Нам нужно сесть за стол и посмотреть, какие есть локации, и создать водный маршрут до Казани. И это должен быть не туристический маршрут, а именно речной трамвай для жителей района, чтобы можно было за 10 минут доехать из одного района в другой, а не делать огромный крюк через мост, — сказала архитектор.

Генплан учитывает и альтернативное решение проблемы — строительство прямого моста из Верхнеуслонского района в Казань.

— Транспорт — это каркас. Вот как в человеке скелет, а на него наращивается мясо. В этих вопросах нельзя ошибаться, нужно все продумать, просчитать правильно. Если эта система заработает, то город будет от этого выигрывать. Основная цель — это житель и его комфорт. Чем меньше человек будет затрачивать времени для того, чтобы добраться до какой-то точки города, тем лучше. Оптимизация этих процессов — наша общая задача, — подытожила собеседница издания.

И снова износ сетей

Без внимания на круглом столе не оставили и давно известную проблему износа инженерных сетей. На данный момент замены требуют 70% инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, доложил заместитель директора по развитию МУП «Водоканал» Роман Новиков:

— Это приводит к повышенной аварийности, ограничивает подключение новых потребителей и требует значительных ресурсов на поддержание работоспособности систем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К счастью, масштабная модернизация уже началась. Строятся новые водопроводные узлы, модернизируются существующие объекты. Особое внимание уделяется перспективным территориям «Восточной дуги» агломерации.

Так, уже сейчас идет строительство магистральных сетей водоснабжения Куюков. Это также позволит решить проблемы водоснабжения жилых массивов Салмачей, Привольного, Вишневки. В агломерации реконструируются сети холодного водоснабжения и водоотведения, а также водопроводные и канализационные насосные станции.

Застройки растут и продолжат расти

Все эксперты круглого стола так или иначе затрагивали тему активной застройки агломерации — и это, несмотря на недостающую инфраструктуру, неизбежно. Общее население территории может составить 2 млн человек, что ведет к продолжению строительства жилья.

— Согласно плану, к 2040 году планируется построить 55 млн кв. м жилья. Это поставит однозначно серьезные вызовы для инженерных сетей. Наверное, это не десятки, а сотни километров новых сетей. Как стыковать их с учетом вида основных сетей Казани? Решение намечено в плане, — отметил директор МБУ «Институт развития Казани» Алексей Горбунов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спикер выделил несколько основных опорных точек развития агломерации:

Жилищная сфера: «Экономические факторы, которые проистекают из административных границ, принуждают к разрастанию, в то время как у самой Казани есть большой потенциал по уплотнению застройки».

Инженерная инфраструктура: «В случае инженерных сетей без кооперации не обойтись. Часта ситуация, когда линейные объекты — на территории района, а головные — на территории Казани, либо наоборот».

Социальная инфраструктура: «Нагрузка на социальную инфраструктуру Казани также возрастает. Дефицит социальной инфраструктуры районов вызван тем, что в сельских поселениях действуют нормативы сельских территорий. В то время как сама застройка высокоплотная и высокоурбанизированная».

Рекреационный потенциал: «Необходимо сбалансировать рекреационную емкость территорий таким образом, чтобы районы предоставляли полноценную инфраструктуру долгосрочного пребывания туристов, а не только инфраструктуру выходного дня».

— Необходимо по каждому направлению выявить проблематику и превратить ограничения и недостатки в возможности, — сказал Горбунов.

