«Идеальный наблюдатель» и «чужой на Земле»

Каким был писатель Евгений Чижов

Фото: Предоставлено пресс-службой издательства «Редакция Елены Шубиной»

С утра 11 августа в Калининградской области объявили штормовое предупреждение, а в отведенных для купания местах вывесили красные и черные флаги. Это означает, что купаться запрещено. В это время российский писатель Евгений Чижов отдыхал вместе с супругой в поселке Мечникова, под городом Балтийск. Помимо штормового предупреждения, там была опасность отбойного течения, когда сильная волна уносит не на дно моря, а вглубь. Чижов купался на необорудованном пляже и, вероятно, не знал об опасности. Выбраться из воды он уже не смог. Евгений Чижов написал четыре романа, две повести, один сборник рассказов, а накануне трагедии обсуждал с издательством следующую книгу. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, каким был писатель Евгений Чижов.

Приличная семья, лихие «девяностые» и недолгая эмиграция

Евгений Чижов родился 29 октября 1966 года в Москве в семье переводчика с немецкого и адвоката. Как говорил сам писатель, у «приличных советских людей». Сначала семья жила в центре, но когда Евгению исполнилось пять лет, переехала в Кузьминки. «Так что я человек московской окраины», — отмечал писатель. Там они поселились в девятиэтажке рядом с метро «Рязанский проспект». Многоэтажка стояла в окружении двухэтажных деревянных домов и яблоневого и грушевого садов.

«Почти каждый день по 1-й Новокузьминской улице, проходившей между нашим домом и метро, проезжала запряженная в телегу лошадь. Часто я просыпался по утрам от цоканья копыт по асфальту и бежал к окну поглядеть на нее», — рассказывал Чижов в одном из интервью.

В подростковом возрасте у Евгения были непростые отношения с родителями: «мне сложно жилось в семье», «они [родители] меня бесили». Выход своему «бешенству» он нашел в писательстве. Сначала записывал все родительские реплики, тем более слышал их по многу раз, а потом это переросло в увлечение литературой, чему способствовал интерес к действительности. «Я всегда был сочинителем с детства для друзей», — говорил Чижов. Он придумывал различные истории, отталкиваясь от персонажей гайдаевских комедий. Это были «фантастико-приключенческие сериалы», которые Евгений мог рассказывать годами. А потом он вместе с друзьями рисовал мультфильмы и собирал диафильмы по сюжетам.

После школы Евгений Чижов поступил на юридический факультет МГУ. В студенческие годы он уже прочитал почти всего Достоевского, многое из произведений Томаса Манна, Германа Броха и Роберта Музиля. «К немецко-австрийской литературе, интегрировавшей в себя философию примерно так же, как русская классика вобрала в себя религиозную проблематику, я испытывал особую тягу», — говорил Чижов. Тогда у него появилась уверенность, что «нечто по-настоящему интересное может возникнуть лишь из столкновения фантазии с действительностью». И это случилось, когда Чижов в 1987 году окончил университет и начал работать в московской коллегии адвокатов защитником преимущественно по уголовным делам.

Тогда же из Кузьминок Евгений перебрался в центр. В начале 90-х он три года снимал комнату в огромной десятикомнатной квартире в Ананьевском переулке, там было порядка 400 кв. м. Это был дом, который до революции принадлежал купцам Шах-Пароньяц. Весь дом расселили, а одна из комнат еще принадлежала жене приятеля Чижова. Евгений снял эту комнату. Но жил в квартире далеко не один. «Вместо них [расселенных жильцов] туда самозахватом заселялись разные люди, приехавшие в Москву в поисках счастья и удачи. Это была любопытная компания начала 1990-х, характерная для своего времени», — отмечал писатель. Периодически туда наведывалась милиция с обысками. Нелегальные жильцы разбегались, Чижов на какое-то время оставался один, а потом они снова появлялись.

«Москва 1990-х была сильно криминализованным городом, это не легенда, но мне было едва за двадцать, мне все было интересно и все нипочем», — говорил Евгений Чижов.

Одного из его соседей убили, не в квартире, а вообще. Жить там стало некомфортно. И через три года Евгений съехал. Причем далеко. В Германию. Там Чижов оказался в 1994 году «по стечению обстоятельств». У него был повод и приглашение. «Специально как-то идеи фикс уехать у меня не было», — рассказывал Евгений. Тогда ему было 28 лет, «многое делалось довольно легко». В Германии у него родился сын, и нужно было как-то зарабатывать на жизнь. Приличной работы не было, поэтому брался за любую. Работал на стройке, фабрике, расклеивал афиши, помогал садовнику, проводил экскурсии и подрабатывал переводчиком. «На каждой из этих работ я продержался от двух недель до месяца. Они дали мне, конечно, некоторое представление о немецком образе жизни и моей в нем неуместности», — отметил Чижов в одном из интервью.

В Германии Чижов начал писать «с претензией на профессиональность». Ему хотелось создать законченное произведение. У него появилось немного свободного времени, а также физическая возможность отдалиться от «густой, страшноватой, безвыходной московской жизни». Он смог оценить ее со стороны и понять, насколько «она была занимательна и хороша». Так появилась первая повесть «Бесконечный праздник». Чижов не думал о том, чтобы опубликовать ее. Просто отправил одному приятелю, тот показал Александру Михайлову, издателю журнала «Соло». Так повесть была опубликована в одном из номеров в 1997 году.

Возвращение и писательский успех

На родину Чижов вернулся в 1997-м. Публикация в журнале не сделала его знаменитым. Евгений работал журналистом, обозревателем в газете «Последние новости» и немного занимался переводами. Его часто указывают как переводчика, хотя он себя таковым не считал.

«Я не переводчик. Я переводил с английского, переводил с немецкого, но только для заработка, очень эпизодически. По-моему, одну книгу с английского… В какие-то очень давние времена, когда я решил оставить профессию юриста и искал, чем бы мне заняться, я перевел какой-то бред про инопланетян с английского. Потом приходилось переводить с немецкого», — говорил Чижов.

Реальное время / realnoevremya.ru

В 2000 году в журнале «Октябрь» вышел первый роман Евгения Чижова «Темное прошлое человека будущего». Позже он скажет, что «каждый его роман — довольно длинная история». А вот «Темного человека» написал всего за одну ночь. Тогда у него случился «припадок вдохновения», только и успевал записывать. Было это еще в Германии. Чижов пытался роман опубликовать, но безуспешно. А потом рукопись прочитал поэт и переводчик Анатолий Найман. Его резюме — «вещь умная и без важности, глубокая и без претензий» — дала зеленый свет на публикацию. Этот роман часто называют лучшей книгой о «девяностых».

«Темное прошлое человека будущего» Евгения Чижова — это история машиниста сцены оперного театра, чья загадочная жизнь переплетается с криминальными и политическими событиями октября 1993 года, превращая хронику смутного времени в атмосферный роман на грани реальности и сна. Чижов не собирался показывать эпоху «девяностых». Он хотел написать «портрет парадоксального персонажа, вносящего недостоверность во все, с чем соприкасается, опрокидывающего нравственные ценности, одновременно необычного и узнаваемого». Поэтому многие читатели в антагонисте узнают черты знакомых им людей.

И в этом же романе Чижов поднимает тему памяти, которая проходит сквозной через все его произведения. «Потому что человек — это память. Человек как личность, как индивидуальность; то, что выделяет человека из природы и окружения — это память, способность связать между собой отдельные эпизоды существования. И с другой стороны, с памятью вокруг нас у многих людей происходят странные вещи. Мне часто приходилось наблюдать — здесь достаточно того, что происходит вокруг — когда на протяжении одного поколения память о событиях и отношение к ним меняется на глазах. Я имею в виду, скажем, оценку событий времен культа личности, например, 30—50-х годов», — сказал писатель.

Реальное время / realnoevremya.ru

В 2008 году у Чижова вышел второй роман — «Персонаж без роли», в который писатель поселил сожителей с Ананьевского переулка. Но и тогда большой известности к писателю не пришло, хотя книга была оценена критиками. Известность пришла, когда Чижов перешел в «Редакцию Елены Шубиной» и выпустил там третий роман — «Перевод с подстрочника». Книга попала в короткие списки премий «Ясная Поляна» и «Большая книга». Это история о московском поэте Олеге Печигине, который поехал в Среднюю Азию. Туда его пригласил студенческий приятель, он теперь стал влиятельным человеком в правительстве Коштырбастана. Печигину нужно перевести на русский язык стихи президента Гулимова. Это вполне себе талантливая поэзия, которая легла в основу национальной идеологии, а Гулимов стал своего рода пророком.

«Мне хотелось написать роман-путешествие как погружение в принципиально иной мир. Опыт путешествий по Средней Азии сыграл здесь определенную роль. И была идея столкнуть европейского человека с миром принципиально других ценностей. В основе романа — поэзия как магия, которая видоизменяет реальность», — сказал Евгений Чижов в интервью Борису Минаеву.

Президент Гулимов из «Перевода с подстрочника» вызывает четкие ассоциации с бывшим президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым. Но в одном из интервью Чижов опроверг такую версию. Прототип Гулимова — это Артюр Рембо. У них много в том числе и биографических пересечений. Например, Чижов упоминал те эпизоды юности Гулимова, которые рассказывает главному герою старый коштырский поэт. «Аналогичные эпизоды вы найдете в любой приличной биографии Рембо. Но главное, чем привлек меня Рембо, конечно, не эти юношеские эскапады, а его знаменитая теория поэта как ясновидца, чьи стихи напрямую воздействуют на реальность, поэта, достигшего сверхчеловеческого статуса пророка», — говорил писатель.

Для самого Чижова эта книга о путешествии на Восток, «в мир, где поэзия и политика являются разновидностями магии, где реальность чревата чудом и при этом вполне бесчеловечна. Мир этот кажется предельно далеким от нас, но это не совсем так. Коштырбастан схож с Россией настолько, насколько сама Россия является Востоком, насколько ее порывы в сторону Европы тонут в ее азиатских просторах. Оговорюсь при этом, что сам я люблю Восток, и в основе путешествия Олега Печигина лежат, конечно, мои собственные странствия в тех краях».

Писатель неоднократно бывал в Средней Азии. Впервые оказался там еще в студенчестве, затем ездил в девяностые. В 2009 году вместе с женой Чижов ездил по горной цепи Таджикистана — Памир. Там произошла страшная трагедия. Они оба упали с обрыва. «Я сломал позвоночник и на несколько лет оказался прикован к постели», — рассказывал писатель. По сравнению с другими романами «Перевод с подстрочника» писался быстрее, «лежа со сломанным позвоночником, так что меня ничто не отвлекало и не соблазняло прервать работу». Тогда же у Чижова появились проблемы со сном. Часто он не мог уснуть из-за болей в спине, и ему «ничего больше не оставалось, как придумывать новые ходы и сюжеты».

Когда-то я писал, что мужество человека измеряется тем, сколько он способен быть один. Теперь я готов мерить его тем, сколько ночей он может не спать, не впадая в панику. (Из дневника Евгения Чижова).

Ностальгия, премия и Альцгеймер

Со времен жизни в Ананьевском переулке у Чижова появилась привычка ходить на барахолки. Он не считал себя одержимым коллекционированием, его больше привлекало сборище маргиналов и аутсайдеров, которые собираются на блошиных рынках. Именно таковы герои романа «Собиратель рая», который вышел в 2019 году. «Люди, не вписавшиеся в свое время, привлекательны тем, что дают возможность угадать воплощенные в них альтернативные, не востребованные эпохой варианты ответов на вечные вопросы. А в поиске таких ответов заключается, на мой взгляд, одна из самых интересных задач литературы», — говорил писатель. В 2020 году этот роман стал лауреатом премии «Ясная Поляна».

«Совершенно этого не ожидал, ни в малейшей степени... Я был не удивлен, когда моя книга попала в финал, потому что я знал, что это хорошая книга. Но мне казалось, что мои персонажи настолько безнадежные аутсайдеры, а я всегда пишу о таких людях, что дальше формального признания их не пускают — в приличное общество, в лауреаты. Я бесконечно благодарен премии «Ясная Поляна», которая для меня — премия, коллектив людей, хранящих внерыночное качество литературы», — сказал Чижов на вручении.

Реальное время / realnoevremya.ru

Главный герой «Собирателя рая» Кирилл Король ходит по барахолкам и собирает артефакты советского прошлого, ностальгируя по нему. Это книга о ностальгии, но она не ностальгическая. «Меня интересует ностальгия как диагноз, как болезнь — но болезнь, которой подвержены почти все», — отметил писатель на одной дискуссии. Он считал, что с определенного момента ностальгия становится определяющей эмоцией в жизни человека. «Время — это просто суровая нитка, на которую нанизывается жизнь и которая проходит сквозь сердце. Для меня эта тема — ключевая с первого романа, можно сказать, что это уже навязчивая идея. Первую половину жизни человеком движет любовь, вторую половину — ностальгия», — добавил Чижов.

Но помимо ностальгии Евгений Чижов поднимает еще одну важную тему, тесно связанную с памятью. Это болезнь Альцгеймера. Мать главного героя Кирилла страдает от этого страшного диагноза. Она периодически теряется на просторах Москвы. Это раздражает, бесит и выбивает из колеи Кирилла. «У меня была возможность наблюдать это [болезнь Альцгеймера] достаточно близко», — сказал писатель в беседе с Русиной Шихатовой. Дело в том, что его родители переехали в Нью-Йорк, где матери писателя поставили этот диагноз.

Воплощение непоправимости жизни. Болезнь Альцгеймера — высвобождение мира из языка. Ее записная книжка: «Лапша — это то, что я ем на завтрак». Беспомощные попытки остановить распад языка… (Из дневника Евгения Чижова).

Возможно, поэтому Чижов назвал «Собиратель рая» своей «самой серьезной» и «самой драматической книгой» из всех, что он писал. Для него это «попытка коснуться таких вещей, как смерть, как безумие — необратимых вещей», в которых «время — самая необратимая из известных нам вещей».

Очень одинокий и немного затворник

Писатель Егор Апполонов сравнил Евгения Чижова с Сэлинджером. Последний после выхода романа «Над пропастью во ржи» ушел в затворничество, отгородился от всех, перестал давать интервью и запретил публиковать свои тексты, только через двадцать лет после смерти. Чижов не такой затворник. Но он переехал из Москвы в Зеленоград, откуда родом его жена. Да и в целом не сильно был вхож в литературную тусовку. Сам Чижов объяснил это скорее географической удаленностью, чем осознанным выбором. Хотя признал, что всегда стоял немного особняком.

Я был чужим везде, где был: в школе и в институте, в адвокатуре и в эмиграции, в газете и в журнале, в 90-е и в 2000-е, в литературе и в собственной (особенно в первой) семье. Раньше это было постоянной ноющей болью, тоской по своим, теперь я начинаю видеть в этом преимущества: свободу от группового конформизма, от скуки привычного окружения, от разделяемых «своими» базовых очевидностей, от повязанности со своим временем, которое, проходя, смывает тебя за собой. Идеальный наблюдатель, полностью свободный от всех предустановленных конвенций — чужой на Земле. (Из дневника Евгения Чижова).

В 2020 году он говорил, что только недавно купил смартфон. До этого использовал «крохотный Sony без выхода в интернет». А вот к чему он так не привык — это к писательству на компьютере. Все свои романы Евгений Чижов писал от руки. При этом переводческую работу и написание журналистских статей делал на компьютере. Он пытался на нем несколько раз писать прозу, но поскольку не очень хорошо печатал, то получалось много опечаток. Их исправление вызывало раздражение. «Ошибки — это одна часть проблемы. Главное же, что у тебя возникает отчужденный от тебя текст. Напечатанный, он как будто сразу не твой. А пока этот текст написан от руки, ты на него смотришь как на черновик. Ты его почти не боишься», — рассказал Чижов. Он называл свои романы в буквальном смысле «ручной работой» в противовес рыночному фастфуду. «Ну а то, что широкие массы предпочитают фастфуд — с этим я ничего не могу поделать…» — добавил он.

Несмотря на то, что Евгения Чижова часто мучила бессонница, писать он предпочитал днем. Хотя говорил, что ночью лучше придумывается. «Лучшее придумывается ночью, а реализуется, записывается днем и исправляется опять же днем на трезвую голову. Потому что, когда ты пишешь ночью, ты не очень понимаешь, что ты пишешь», — говорил писатель. По современным меркам, когда некоторые авторы выдают по роману в год, Чижов был медленным писателем. Он писал ежедневно, но не как Толстой по 20 страниц и не как Достоевский по 50. «У каждого свои возможности. Для меня две-три страницы — это удавшийся день. Мне хватает под завязку. Когда появляются эти три страницы, возникшие из ниоткуда, ты чувствуешь глубокое удовлетворение», — рассказывал Евгений Чижов.

В начале своей карьеры писатель говорил, что для него письмо — это способ сопротивления тотальной действительности. И одновременно он считал для себя важным отстраниться от своей эпохи, от повестки. «При наличии дистанции от своего времени и возможности выбирать темы ты уже можешь относиться к эпохе так, как считаешь нужным», — отметил Чижов. И хотя он постоянно рефлексировал о времени, его совершенно не интересовала как литератора ситуация «здесь и сейчас». Он считал, что отдельные писатели могут быть политизированы, но литература — нет.

«Политизированность — наименее интересный путь для литератора, поскольку власть ограничена сегодняшним днем, художник же претендует на день завтрашний, на власть над будущим», — говорил Чижов. Но также он отмечал, что политику невозможно полностью игнорировать и делать вид, что ее нет. Поэтому, по его словам, важно, чтобы «не художник служил политике, а политика — художнику». «Как сфера, в которой человек может раскрыться неожиданным образом, она представляет такой же интерес, как и все остальные области жизни. Раз уж от нее нельзя избавиться, надо ее использовать», — добавил писатель.

Евгений Чижов считал, что у него нет друзей, потому что нет врагов. Он «проскальзывал между». «Тот, кто проскальзывает между, всегда один», — писал он в своем дневнике. Хотя один враг у него все-таки был. Это общее, коллективное, одинаковое. «Каждый человек скрывает в себе возможность бегства из общего в неповторимое и единственное «свое», но когда он прячется за общим, он словно захлопывает у меня перед носом свою дверь. Отсюда отвращение к людям, когда общее заслоняет в них личное. <...> Так возникает замкнутый круг одиночества: чем дальше от людей, тем большую неприязнь они внушают. Чтобы полюбить их, нужно приблизиться», — отмечал Евгений Чижов в личных записях.

Чижов предполагал, что у него нет формальных оснований быть писателем: «посредственное образование, обычный жизненный опыт, средние и ниже средних познания во всех областях, отсутствие выдающихся достижений на каком-либо поприще, кроме литературы». А все его литературные достижения и амбиции в итоге построились на том, что он называл минусами: «безумие матери, отцовские странности, проблемы со сном, окружением, сексом, еврейская чужесть в России и моя чужеродность среди соплеменников». Он видел жизнь как плавание в океане неизвестного. И либо ты научишься плавать, либо…

Мы стоим на узкой полоске берега, в которую бьет океан неизвестного. Похоже, только на берегу сохраняют значение такие вещи, как наша индивидуальность, ее вкусы и потребности. Стоит оторваться от берега и пуститься в открытое плаванье, как первая же волна переворачивает лодку нашей личности, выбрасывая из нее — и из всех наших оценок, мнений, знания причин и следствий… Очевидно, плаванье в этом океане неизвестного доступно лишь тем, кто умеет существовать за рамками своего «я», для иных оно гибельно. «Учитесь плавать…» Е. Г. (Из дневника Евгения Чижова).

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».