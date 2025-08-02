В Казани началась реставрация исторического здания медресе Халидия

Здесь учились известные личности, такие как историк Газиз Губайдуллин, драматург Галиасгар Камал и поэт Габдрахман Сунгати

Фото: Радиф Кашапов

В Казани стартовали работы по восстановлению здания медресе «Халидия», расположенного на улице Фатыха Карима, 21. Как сообщает ДУМ республики, здание передано «Голубой мечети» на 50 лет. В настоящее время идет очистка от гнилых балок, а в будущем планируется восстановить его в прежнем виде.

Это здание было построено купцами Арсаевыми примерно в 1825 году и стало домом для старометодного медресе, известного также как Арсаевское, Айтугановское и Мустакимовское. Здесь учились известные личности, такие как историк Газиз Губайдуллин, драматург Галиаскар Камал и поэт Габдрахман Сунгати.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В конце XIX века медресе переехало в другое здание, а текущее здание было законсервировано и теперь ждет своей реставрации.

Накануне муфтий Татарстана Камиль Самигуллин сообщил, что намерен добиться сохранения татарской национальной идентичности в архитектуре мусульманских культовых объектов.



Анастасия Фартыгина