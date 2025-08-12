Восстание «провинциалов»: «Алабуга» и «Элмэт» разыграют Кубок Татарстана

Только «Родня» готова побороться за престиж Казани

Полуфинальный поединок «Элмэт» (в белой форме) и «Стрелы» . Фото: предоставлено realnoevremya.ru федерацией футбола РТ

В Кубке Татарстана по футболу определились финалисты. В обоих казанских матчах между казанской «Стрелой» и «Элмэт», «Кукмара бабай» и «Алабуга» сильнее оказались гости с одинаковым счетом 1:0. Теперь финал Кубка республики разыграют «Алабуга» и «Элмэт». Подробности — в статье «Реального времени».

Гости оказались сильнее хозяев

В Кубке Татарстана два стартовых раунда определяют сильнейшего по итогам двух матчей, но начиная с полуфиналов у претендентов остается только одна попытка. Один матч на определение сильнейшего, и в нашем случае оба проходили в Казани, последовательно на «Электроне», где «Стрела» принимала «Элмэт», и на «Моторе», куда в гости к «Кукмара бабай» приехала «Алабуга». Парадокс заключается в том, что в четвертьфиналах трижды понадобились серии после матчевых пенальти, чтобы определить победителей в противостояниях, а на полуфинальной стадии хватило одного матча, чтобы приехавшие в столицу Татарстана «провинциалы» смогли заявить, что они сильнее. Подтверждая правоту турнирной таблицы чемпионата Татарстана, где по итогам первого круга «Алабуга», «Элмэт» и примкнувший к ним «Менделеевск» занимали три первые позиции.

Что любопытно, в чемпионате страны два месяца назад «Стрела» и «Элмэт» разошлись миром 1:1 все на том же «Электроне», когда их судила бригада арбитров во главе с Андреем Сергеевым. Но сейчас равенство нарушил капитан гостей Никита Хисамов, забивший единственный мяч в игре на 42 минуте. В прошлом сезоне молодая команда Олега Миронова произвела фурор, выиграв чемпионат Татарстана, Кубок, вследствие чего получила шанс на участие в Суперкубке нынешнего года. Выиграла и его, одолев по пенальти опытную «Алабугу». Но это будет последний успех стрелков, поскольку из Кубка они вылетели, а в чемпионате страны отстают от квартета лидеров на восемь и больше очков. Слишком велика разница между стрелками, занимавшими на 10 августа шестое место, от ушедшего в отрыв квартета. Даже предположив, что дружина Миронова выиграла бы все оставшиеся до конца чемпионата матчи, трудно представить, что также синхронно повалились бы фавориты нынешнего сезона. Повторить успех зачастую сложнее, особенно для команд, которые добились его впервые — это приходит с опытом. В отношении подопечных Миронова, казалось бы, суммарно они стали на год взрослее, но неписанное правило оказалось сильнее их.

Наставник стрелков Олег Миронов . предоставлено федерацией футбола Татарстана

«Кукмара бабай» и полуказанская «Алабуга»

Во втором противостоянии вечера среды, 6 августа, на «Моторе» встречались «Кукмара бабай» и «Алабуга». Болельщики, которые хотели бы посетить оба матча, практически не имели шансов, поскольку стадионы находятся в отдалении, видимо, поэтому фоторепортаж на сайте Федерации футбола, который модерируют Андрей Сергеев и Наиль Сейфетдинов, вышел только с первого поединка. Кстати, оба модератора вышли на игру казанского «Кукмара бабай» и полуказанской «Алабуги» в качестве официальных лиц, Сергеев главным арбитром, Сейфетдинов помощником на линии.

У «Алабуги», в отличие от команды «Элмэт», часть игроков живет в Казани, часть в Челнах, откуда родом главный тренер, многоопытный Владимир Барышев. Ему, наверняка, нелегко наладить единый тренировочный процесс, плюс контролировать состояние игроков, чтобы оно было приблизительно в одинаковом функциональном состоянии.

Капитан Альметьевска Никита Певцов забил решающий гол в полуфинале . предоставлено федерацией футбола Татарстана

В этом матче Артур Филимонов забил гол на 30-й минуте. Этой зимой он разрывал оборонительные порядки противников, будучи форвардом челнинской команды «Турбина-Строитель», но за короткое межсезонье нашел себя в составе «Алабуги».

Почему Казань снова на обочине республиканского футбола?

Отложив разборки за Кубок, участники полуфиналов вернулись к будням чемпионата, где был зафиксирован, прямо скажем, сенсационный результат. В субботу, 9 августа, финалист «Элмэт» был разгромлен на родном поле казанской «Родней» со счетом 1:5. Неувядаемый Марат Сагиров сделал дубль, более молодые партнеры подкрепили усилия ветерана казанского футбола, и в какой-то момент счет на табло был 0:5. В концовке игры хозяева забили, и итоговый счет получился 1:5. Ровно такой же, как в противостоянии «Рубина» с ЦСКА в чемпионате России, а юных футболистов Татарстана в поединке с соперниками из сборной Москвы на Спартакиаде молодежи.

Тем самым, «Родня» взяла реванш за поражение у себя дома, и добавила в свою копилку еще одну крупную победу в сезоне, которых стало четыре, включая разгром «Алабуги» 7:3. Тренирует «родных» Альберт Гимаев, консультирует Марат Гиззатов — это два энтузиаста казанского любительского футбола, наследующие этот неофициальный титул у «электроновца» Владимира Биканова, «ракетчика» Виктора Матвеева, члена административного штаба «Стрелы» Владимира Шорина.

«Кукмара бабай» в зеленых футболках . предоставлено федерацией футбола Татарстана

И у Гимаева, и у Гиззатова «Родня» далеко не первый проект. У Марата Назимовича совсем недавно был «Мотор», затем «Мотор-Академия», со временем полностью переродившаяся в студенческую команду Поволжского университета спорта. У Гимаева среди первых проектов вообще был иностранный «Таролайт», который поначалу существовал на средства сербского инвестора, а затем пополнился игроками из низших лиг Сербии.

Футболисты «Сокола» переходят в «Динамо»

Сейчас «Родня» стилистически похожа на «Кукмара бабай» — с большим количеством футболистов, поигравших на профессиональном уровне. Самая большая проблема подобных команд — это востребованность их футболистов по всей линейке футбольных соревнований. Один из игроков как-то сетовал, что приехал на четвертый официальный матч за день. Но тогда в конкурентах у любительского футбола были только чемпионаты соседних республик и областей, плюс мини-футбол, студенческие и корпоративные соревнования. Сейчас добавилось сразу несколько любительских лиг футбола и мини-футбола в самой Казани, плюс разновидности футбола 6 на 6, 7 на 7, 8 на 8. Чтобы не быть голословным, тот же Артем Петухов родной не только в «Родне», но и в «Солваре», за который играет в формате 8 на 8, причем, не только на республиканских соревнованиях, но и на федеральных, под эгидой РФС.

Судья Андрей Сергеев на фоне футбольного гладиатора . предоставлено федерацией футбола Татарстана

Итак, обе казанские команды вылетели из розыгрыша Кубка республики, «Стрела» сохраняет минимальные шансы на медали чемпионата, и только «Родня» входит в тройку сильнейших. В Кубке Татарстана подобная ситуация уже случалась ранее, когда в 2021 году все полуфиналисты представляли провинцию: Высокую Гору, Зеленодольск, Нижнекамск, а Альметьевск как раз в том розыгрыше впервые вышел в финал розыгрыша почетного трофея.

Казань сдала позиции, после того, как Нэфис» и «Сокол» переключились на профессиональный футбол. Правда, снятие «Сокола» с чемпионата страны второй лиги потихоньку пополняет состав «Динамо» его бывшими игроками. Так в последнем матче с Бугульмой в футболках динамовцев вышли Никита Бурцев, Наргиз Абдуллин, Никита Кисляков, ранее Ранель Кулахметов. И наставнику бело-голубых Александру Ивлеву необходимо будет привести своих подопечных к единому знаменателю. Не исключено, что и в будущем состав динамовцев будет пополняться другими футболистами из закрывшегося клуба «Сокол», и уже в следующем сезоне мы увидим еще одну боеспособную казанскую дружину в формате республиканского футбола.