ЦСКА устроил рекламу лимита на легионеров, а Рахимов нашел пользу разгрома

«Рубин» не смог устоять в группе лидеров РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

К старту 4-го тура чемпионата России казанский «Рубин» подходил в ранге одного из лидеров турнира. Команда Рашида Рахимова набрала семь баллов в трех матчах и уступала по очкам только «Локомотиву». Но с ЦСКА игры у казанцев не получилось: армейцы разгромили своего соперника со счетом 5:1. Что произошло с «Рубином» — в материале «Реального времени».

Оборона посыпалась в дебюте

По сравнению с предыдущим, победным матчем чемпионата тренерский штаб «Рубина» произвел лишь одну замену в стартовом составе. Казанцы оставили в запасе Илью Рожкова, получившего травму в игре с «Сочи». Вместо него на левый фланг обороны вышел Руслан Безруков. Замена легко угадывалась, вариантов на этой позиции немного. С краю может сыграть Дениль Мальдонадо, но гондурасский новичок пока травмирован.

Именно с левого фланга «прилетел» гол в ворота «Рубина» уже на 7-й минуте игры. Данил Круговой получил мяч, оторвался от Безрукова, навесил в штрафную, где Кирилл Глебов в падении добил в ворота. Судьи смотрели видеоповтор на возможный офсайд, но решение не поменялось — гол и 1:0 в пользу армейцев.

После такого обескураживающего начала гости пошли вперед. Мог забивать Мирлинд Даку, имел неплохой штрафной Александар Юкич. Но забили снова армейцы. На 30-й минуте Мойзес прошел по левому флангу атаки, прострелил, а Круговой замкнул передачу партнера, оттеснив от мяча Безрукова. К этому времени владение мячом у ЦСКА зашкаливало — 78% против 22% у казанцев.

Второй пропущенный гол ввел игроков «Рубина» в ступор. Пока гости находились в состоянии грогги, «красно-синие» утроили преимущество. Игорь Дивеев перевесил всех на угловой и головой забил третий мяч — 3:0.

Не было свежести

Более молодая команда ЦСКА выглядела свежее, не зря именно Глебов доставлял наибольшие проблемы обороне казанцев. Молодой вингер, получив доверие тренера, раз за разом выскакивал за спины возрастных защитников соперника. Функциональное состояние игроков «Рубина» вызывало сомнения. Защитники не успевали за оппонентами, а в центре поля ощущалась разрозненность, цельного прессинга не получалось.

Впрочем, на 40-й минуте казанцы один гол отквитали. В сутолоке в штрафной хозяев Игор Вуячич ударил издали, Игорь Акинфеев его удар отразил, как и добивание от Даку. Однако мяч снова отскочил к албанцу, который изящно обыграл на замахе защитника и вратаря соперника, после чего аккуратно послал снаряд в сетку — 3:1.

Гости особой радости после гола не проявляли, разница в счете оставалась серьезной. К тому же спустя пару минут ЦСКА забил четвертый мяч. Матвей Кисляк нашел в штрафной Глебова, который переиграл Евгения Ставера — 4:1. Вратарь казанцев пропустил четыре гола с шести ударов в створ в первом тайме. В последнем случае было подозрение на офсайд, однако судьи не увидели повода для отмены взятия ворот.

Реклама для министра

Рахимов в перерыве убрал с поля флангового защитника Дмитрия Кабутова и центрхава Юкича. Эти замены только подтверждали имеющиеся проблемы. У «Рубина» явно проседали фланги обороны, а в центре поля не хватало мобильности. Правда, появление Рожкова и Богдана Йочича не помогло. ЦСКА довольно быстро забил пятый мяч, и команды доигрывали встречу в режиме тренировки.

Интересно, что все пять голов армейцев оказались в активе российских футболистов. Причем ни одному из них нет 30 лет. Круговому — 27 лет, Дивееву — 25, Мусаеву — 24, Глебову — вовсе всего лишь 19. Победу над «Рубином» теперь спокойно может использовать министр спорта России Михаил Дегтярев, когда будет доказывать в высоких кабинетах необходимость введения ограничений на количество иностранцев в российском футболе. Получилась идеальная реклама нового лимита на легионеров в РПЛ.

— Первый тайм получился очень хорошим, даже замечательным. Ребята поняли, что мы от них хотим. Самое главное, что они получали удовольствие от игры. Круговой и Глебов? Мне очень нравится, как они работают. Получаю удовольствие от их футбола, — оценил победу тренер ЦСКА Челестини для «Матч ТВ».

«Все залетело» от Рахимова

Рахимов же после игры все списал на дело случая. По словам главного тренера «Рубина», у соперника «залетело все, что возможно».

— Все, что можно было, залетело в наши ворота. К сожалению, такое бывает. Мы начали хорошо, имели первый момент. Дальше не доиграли, не добежали и не вступили в отбор. Двоякое ощущение, ведь было достаточно много моментов, и даже больше, чем у ЦСКА. Но это те базовые эпизоды, которые нужно доигрывать и контролировать дисциплину при организации. Сегодня мы позволили себе где‑то расслабиться, и сразу нам залетело четыре мяча. Болезненное поражение, но оно должно случаться. Это то, на чем ты можешь заострять внимание команды и давать ей понять, что без максимальной концентрации такое может быть. И если соперник достаточно сильный и у него все хорошо получается, то вот так может произойти, — сказал Рахимов «Матч ТВ».

ЦСКА продемонстрировал отличный показатель эффективности, спорить с этим сложно. Но свои проблемы у «Рубина» имеются, прежде всего в свежести футболистов. Рахимову приходится использовать ограниченный набор игроков, которым он не в состоянии предоставить отдых. Конечно, сезон еще только начался, однако постоянно работать в усеченном составе невозможно. Тем более ростер команды практически не подпитывается собственной молодежью.



Следующий матч «Рубин» проведет 12 августа в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. Недавно команда Рахимова дала бой питерцам в чемпионате, теперь кубковая встреча должна показать правдивость версии тренера про «несчастный случай» с ЦСКА. Не может же «залетать все» дважды кряду?