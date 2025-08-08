«Ледовый дворец, а вокруг пустота?»: Аксубаево зовет бизнес обновлять инфраструктуру

Отдаленный район первым начнет строить ледовый дворец, который может стать магнитом для инвестиций в инфраструктуру

Фото: Артем Дергунов

«Пока Аксубаево не может похвастаться большим объемом инвестиций в основной капитал и не входит в первую двадцатку районов Татарстана, но у него есть хорошая локация. Нишевые возможности вполне привлекательны для среднего бизнеса», — так оценила руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина перспективность частных инвестиций в один из отдаленных районов Татарстана. Приглашенный в гости на «Муниципальный час» новый глава исполкома Алмаз Мингулов был полон оптимизма. В качестве «подъемных» район получил ледовую арену от Рустама Минниханова, а сам глава договорился с сыном основателя «Вамина» Минтимером Мингазовым о восстановлении молочного завода стоимостью 3 млрд рублей. Глава АИР посоветовала приглядеться к идее частной здравницы для реабилитации участников СВО, возвращающихся с фронта. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Алмаз Минвазыхович, козыри в ваших руках»

Аксубаевский район — это исторически сельскохозяйственный район, но в котором базируются не только агрохолдинги, но и малые нефтяные компании. Работу здесь ведут шесть МНК, которые добывают в совокупности 1,5 млн тонн нефти. Это НГДУ «Нурлатнефть» «Татнефти», московская ЗАО «РИТЭК», альметьевские АО «ТАТЕХ» и ООО «МНКТ», а также две МНК «Татнефтепрома». В общей сложности они формируют 58,3% ВТП, следовало из презентации нового главы исполкома.

Приглашенный в гости на «Муниципальный час» новый глава исполкома Алмаз Мингулов был полон оптимизма. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В сельском хозяйстве доминирует растениеводство. Основными крупными сельскохозяйственными предприятиями района являются подразделение ХК «Чистополье» Альберта Хуснуллина «Аксубаево» (63% пашни), ООО «Волга-Селект» Михаила Сыровацкого (17% пашни). Но если у «Аксубаево» пока небольшие площади пашни, то «Волга Селект» на протяжении почти 10 лет обрабатывает 20 тыс. га, охватывая Аксубаевский и Чистопольский районы. Совокупные инвестиции агрохолдингов составили 2,4 млрд рублей, сообщил Алмаз Мингулов. В сельском хозяйстве идет постепенный переход в сторону технических культур — это лен, рапс, соя. Это возможность получения масла, шрота, добавки к кормам животных.

По итогам прошлого года валовой территориальный продукт района составил 21,6 млрд рублей, увеличившись на 111%. Объем отгруженной продукции вырос на 16% — до 42 млрд рублей. Новый глава не стал оценивать результаты экономического развития прошлого года. Вероятно, по причине того, что Алмаз Мингулов был назначен в конце 2024 года. Но долго входить в курс дела ему не пришлось, так как сам является уроженцем Аксубаевского района. «Алмаз Минвазыхович, вы новоиспеченный руководитель, все козыри в ваших руках», — напутствовала ведущая «Муниципального часа», добавив, что есть шанс оставить свой след в развитии родной земли.

«Вот инвестор — прямо за столом»

42-летний Алмаз Мингулов — выходец из Минспорта РТ, построивший карьеру в органах власти РТ. Вероятно, это обстоятельство повлияло на то, что Аксубаево вошло в первую тройку районов РТ, где будут построены ледовые арены по инициативе Рустама Минниханова. «Когда ледовый дворец войдет в эксплуатацию, то нужны будут хорошие гостиницы для спортсменов, гостей и туристов. Земельные участки в непосредственной близости есть, готовы обсуждать, готовы к диалогу с инвесторами», — заявил новый руководитель исполкома. Собираются ли привлекать сюда спортивные первенства, глава не сказал.

Кроме того, он предлагает не ограничиваться одной гостиницей уровня трех звезд, а расширить зону отдыха вокруг будущей арены. По мнению Мингулова, тут мог бы разместиться ресторан и другие заведения общепита. «Будет ледовый дворец, а вокруг пустота? Так быть не должно», — согласилась с ним Талия Минуллина. По мнению главы, территория прекрасно подходит для развития туризма. В настоящее время поток небольшой — 3—5 тысяч человек в год.

Позднее, во время дискуссии, глава АИР высказала идею строительства лечебно-оздоровительного санатория для реабилитации участников СВО. По ее словам, природная среда располагает к этому — рядом лес, чистые озера, но главное — спрос на эти услуги будет расти в геометрической прогрессии. Немало мужчин возвращается с фронта с тяжелыми травмами и ранениями, согласился с ней Алмаз Мингулов.

— Вот вам инвестор — прямо за столом, — указала она на президента Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Ильяса Нуриева, владеющего сетью частных клиник. Тот пообещал подумать.

При очевидном запросе на оздоровительные услуги инвесторы не всегда заходят в такие проекты без поддержки государства. Талия Минуллина рассказала, почему питерская сеть социальных учреждений «Опека» в свое время отказалась от инвестиций в республику. Инвестор требовал гарантий по программе ОМС (то есть квоты) в объеме 30%, чего не смогли предоставить. В любом случае опыт взаимодействия с социальными инвесторами поможет решить этот вопрос.

«Вамин» загрузится на 3 млрд?

Получив в качестве «подъемных» ледовую арену, сам глава договорился с сыном основателя «Вамина» Минтимером Мингазовым о восстановлении молочного завода стоимостью 3 млрд рублей. До этого он простаивал несколько лет, с чем столкнулись и в других районах Татарстана. Производство сырого молока в 2024 году сократилось, так как перерабатывающих мощностей не хватает. «В настоящее время проведены встречи с учредителем объединения Минтимером Вагизовичем Мингазовым, в ходе которых достигнута договоренность о разработке концепции модернизации завода», — сообщил Алмаз Мингулов. В настоящее время стороны обсуждают концепцию, но важно, что собственник откликнулся. По словам Мингулова, завод хотят ориентировать на мягкие сыры «моцарелльной группы». Модернизация будет проведена в два этапа. Первый — запуск производства сыров за 2 млрд рублей, второй — переработка молочной сыворотки за 1 млрд руб. Общие инвестиции — 3 млрд рублей.

Другим статусным проектом может стать реновация исторического здания Госбанка, являющегося памятником культурного наследия. Он находится в центре города, но пустует. В XIX веке здание было специально спроектировано как банковское и возведено в 1910—1913 годах в волостном центре Аксубаево для филиала Чистопольского Крестьянского банка. Этот банк был организован в рамках столыпинской аграрной политики, целью которой было кредитование выкупа земли крестьянами и переселенческой кампании. После революции 1917 года здание использовалось под магазин, а затем в нем находилось отделение Агробанка СССР.

— Общая площадь объекта составляет более 300 кв. метров. Благодаря развитой инфраструктуре данная локация представляет собой идеальное место для реализации различных коммерческих проектов в сфере торговли, услуг или общественного питания. Исторический облик здания и возможности земельного участка позволяют сделать из него культурный или брендовый объект, — рассказал Алмаз Мингулов.

— Даже если половину из перечисленного сделаем, это будет серьезный шаг для развития района. Сегодня не можем похвастаться большим объемом инвестиций в основной капитал — сознательно не называю место этого района, конечно, не входит в первую двадцатку, но есть хорошая локация. Эти нишевые возможности достаточно привлекательны для среднего бизнеса, — резюмировала Талия Минуллина.