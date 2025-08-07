История с Олимпиадой, переезд в Подмосковье и удобный соперник для «Ак Барса»

«Куньлунь» прекращает существование в нынешнем виде

Фото: Динар Фатыхов

«Куньлунь Ред Стар» накануне опубликовал странное сообщение на своих официальных ресурсах, напоминающее прощальное письмо. «Матч ТВ» позже сообщил, что китайский клуб прекращает существование в прежнем виде. Разбор ситуации и историю выступления «Куньлуня» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) читайте в материале «Реального времени».

На десятый сезон — закрытие?

— Спасибо всем, кто был с нами все эти годы — хоккеистам, тренерам, персоналу, болельщикам и партнерам. Где бы мы ни играли свои домашние матчи — в Пекине и Шанхае, Шэньчжэне и Челябинске, Новосибирске и Мытищах, мы всегда чувствовали большую поддержку. Отдельных теплых слов заслуживают болельщики в Московской области — «Арена Мытищи» стала для нас настоящим домом, и вашу поддержку мы не забудем никогда. Все истории когда‑нибудь заканчиваются и начинаются заново, — говорилось в обращении «Куньлуня» на официальных ресурсах клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Китайская команда выступала в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) девять сезонов — с 2016 года. За девять лет «Куньлунь Ред Стар» лишь однажды попал в плей-офф. Единственный раз по итогам регулярного чемпионата «драконы» вышли в кубковую часть турнира в своем дебютном сезоне. В 2017 году весной команда в первом же раунде уступила в пяти матчах серии магнитогорскому «Металлургу» (1:4).

По данным телеканала «Матч ТВ», «Куньлунь» прекращает свое существование в нынешнем виде. Вид этот был непонятен примерно с тех пор, как команда перестала выступать в Китае. Клуб постоянно менял прописку с началом эпопеи с пандемией коронавируса, когда китайские власти вводили ограничения на массовые мероприятия.



Ноль побед на Олимпиаде

По задумке боссов КХЛ и китайских властей, «Куньлунь Ред Стар» должен был стать базовым клубом для подготовки местных хоккеистов к выступлению на Олимпийских играх — 2022.Идею высоко оценили даже в Международной федерации хоккея (ИИХФ). Президент ИИХФ Рене Фазель, в частности, считал, что клуб поможет национальной сборной Китая достойно выступить на олимпийском хоккейном турнире.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На Олимпиаде-2022 китайским игрокам удивить не получилось. Китай занял последнее место в группе А на предварительном этапе, проиграв все три матча, два из которых с крупным счетом. Ноль очков и разница шайб 2:14 — вот итог нескольких лет «подготовки».

Проблемы с «базированием» клуба в Китае начали возникать еще до проведения Олимпийских игр. А после завершения Игр и вовсе стали закрадываться сомнения в том, что команда действительно является китайской. Последние годы, проведенные «Куньлунем» в подмосковных Мытищах, окончательно убедили в отсутствии какой-либо связи с Китаем.

Переезд в Санкт-Петербург

При этом речи о выбытии «Куньлуня» из числа участников КХЛ не идет. Клуб продолжит выступать в лиге, но сменит прописку. И, по всей видимости, название. Весь вопрос лишь в том, останется ли команда китайской или окончательно перестанет ассоциировать себя с этой страной.

Ранее уже стало известно, что клуб арендует на два года самую большую ледовую арену в России — в Санкт-Петербурге. В связи с этим даже СКА пришлось перебраться на другой, менее вместительный стадион.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным авторитетного инсайдера из НХЛ Пьера Лебрюна, следующим главным тренером «Куньлуня» станет экс-рулевой сборной Канады Жерар Галлан. Под его приход в клубе собираются провести шикарную селекцию, подписав ряд высококлассных хоккеистов. С большинством из потенциальных новичков уже согласованы переходы, однако из-за бюрократических моментов трансферы поставлены на паузу.

Все идет к тому, что вместе с прекращением существования «Куньлунь» обретет вторую жизнь. Жизнь эта должна стать куда более амбициозной, чем была до этого.

Удобный соперник

«Куньлунь» был удобным соперником для татарстанских клубов. С 2016 года «Ак Барс» провел против китайцев 17 матчей, в 12 из которых одержал победу с общим счетом 55:29. В последних шести очных поединках пять раз победили казанцы. В минувшем сезоне «барсы» дважды одолели «драконов» с крупным счетом — 5:0 и 6:3.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для «Нефтехимика» противостояние с «Куньлунем» складывалось не настолько радужно. Но нижнекамцы одержали 11 побед в 26 матчах с общей разницей шайб 78:74. В последние годы команды показывали искрометные игры со множеством забитых голов. Например, в 2022-м «волки» проиграли сопернику со счетом 4:7, а в ответ разгромили — 7:0. Заключительная очная игра между «Нефтехимиком» и «Куньлунем» осталась за нижнекамцами — 5:2.

В целом новость о прекращении существования китайского клуба из КХЛ, конечно, грустная. Но, скорее всего, это всего лишь бюрократические моменты, которые не станут препятствием для продолжения выступления команды в лиге.