«Я все прекрасно понимаю, но что говорить родителям»: в Татарстане боятся дефицита школьной формы

Местным швейным фабрикам не хватает тканей — российские предприятия переориентировались на «оборонку»

Фото: Динар Фатыхов

«Если раньше было сложно с зарубежными тканями, то сейчас у нас даже с российскими проблемы», — посетовала в разговоре с «Реальным временем» председатель правления Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Татарстана, гендиректор ООО «Швейная мастерская «Ирэн» Ирина Купряхина. По ее словам, российские предприятия переориентировались на «оборонку». Тем временем казанские родители уже начали активную подготовку к учебному году — спрос только на пиджаки в июле подскочил на 91%. Сбор ребенка к 1 сентября в среднем обойдется горожанам в 13 тыс. рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подготовка к 1 сентября обойдется казанцам в 13 тыс. рублей

В этом году на сбор ребенка в школу казанцам придется потратить в среднем 13 тыс. рублей, подсчитали аналитики «Авито». Так, комплект из набора канцелярии, новой школьной формы и обуви для мальчика стоит 12,7 тыс. рублей. В ресейле стоимость в два раза меньше — 6,4 тыс. рублей. Столько же предстоит заплатить родителям девочки. А вот новые комплекты для школьниц обойдутся в 13 тыс. рублей.

Из чего складывается такая сумма? Новые костюм и обувь для мальчика стоят 3,3 тыс. рублей, купленные «с рук» — 2,6 тыс. Цены на комплект из формы и туфель для девочки составляют 3,8 тыс. и 2,8 тыс. рублей соответственно. Стоимость новой спортивной одежды и обуви для мальчиков — 3,1 тыс., для девочек — 2,7 тыс. рублей. В ресейле заплатить за них предстоит 1,5 тыс. и 1,3 тыс. рублей.



Рюкзак с канцтоварами можно приобрести за 6,5 тыс. рублей в новом виде и за 2,3 тыс. в ресейле. Наиболее затратная покупка перед 1 сентября — это уголок школьника. Новый комплект из стола и кресла для учебы дома в среднем стоит 18 тыс. рублей. При покупке б/у цена составит порядка 10 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по России средний чек выше. Как сообщает RT, жители страны планируют потратить на подготовку ребенка к 1 сентября порядка 16 тыс. рублей. При этом подавляющая часть респондентов — 83% — заявили, что наибольшая доля трат приходится на школьную форму.

Каждый третий опрошенный — 35% — заявил, что потратит на сборы ребенка 10—20 тыс. рублей.

— 27% хотели бы уложиться в сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а 12% — и вовсе в 5 тыс. рублей. При этом 25% полагают, что собраться в школу будет стоить более 20 тыс. рублей, — говорят аналитики.

Спрос на пиджаки вырос, на туфли — упал

К середине лета казанцы уже активно начали готовиться к новому учебному году. По сравнению с июнем в июле подскочил спрос на мужские пиджаки (+91%), брюки (+12%), рубашки (+7%), спортивные костюмы (+20%), кроссовки (+15%). В два раза чаще горожане приобретали ботинки и туфли для мальчиков.

Продажи товаров для девочек тоже выросли:

блузки и рубашки — +52%;

форма для занятий физкультурой — +40%;

юбки — +38;

пиджаки — + 8%;

кроссовки — +6%.

При этом востребованность туфель снизилась — их стали покупать на 7% реже.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Продажи пеналов выросли на 150%, школьных рюкзаков — на 25%, тетрадей — на 33%. Родители также озабочены созданием дома комфортной обстановки для учебы: компьютерные столы стали покупать на 50% чаще, кресла — на 66%.



Татарстан может столкнуться с дефицитом школьной формы

Татарстанские производители тем временем опасаются дефицита школьной формы. Швеям не хватает тканей, рассказала «Реальному времени» председатель правления Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Татарстана, гендиректор ООО «Швейная мастерская «Ирэн» Ирина Купряхина.

— Если раньше было сложно с зарубежными тканями, то сейчас у нас даже с российскими проблемы, — посетовала она.

По словам эксперта, отечественные текстильные комбинаты переориентировались на оборонный заказ. Так поступил, к примеру, «Чайковский текстиль», где закупала ткани «Швейная мастерская «Ирэн».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Вот и получается, что мы не можем выполнить какие-то заказы. Здесь такая палка о двух концах. С одной стороны, мы готовы работать с нашими, российскими производителями. С другой — складывается такая ситуация. <...> Я напрямую работаю со всеми этими комбинатами. Они говорят: «Только конец четвертого квартала», — рассказала Ирина Купряхина.

Непросто обстоит дело и с зарубежными поставщиками. Затраты на логистику приводят к росту цен на изделия. «Мы привозим, допустим, из той же Турции ткани. Логистика достаточно дорогая, даже если мы берем не очень дорогие материалы», — отметила собеседница издания.

Ткани из Китая, в свою очередь, не отличаются качеством. «Все свои изделия мы отдаем на экспертизу в химлабораторию, чтобы получить сертификаты. И китайские [ткани], к сожалению, даже не проходят сертификацию», — поделилась гендиректор «Швейной мастерской «Ирэн».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В целом коллекция школьной формы этого года уже отшита и выставлена на продажу. А вот что ждет отрасль в будущем — это большой вопрос. «Сейчас у нас вот такая ситуация. Я все прекрасно понимаю, но что родителям говорить на этот счет, не знаю», — констатирует Ирина Купряхина.



ГОСТ против формы из Китая

Напомним, 3 сентября в России вступит в силу ГОСТ для школьной формы. Первоначальную дату — 1 июля — перенесли в связи с просьбами производителей. Ирина Купряхина входила в комиссию, разрабатывающую эти стандарты.

— ГОСТ уже давно назревал, потому что [есть проблема] засилья [изделий] нехорошего качества из-за рубежа, в основном из Китая. Притом Китай же разный. Есть действительно хорошие изделия — они чуть подороже. А есть самые-самые некачественные, несертифицированные, подпольные. Они, конечно, дешевые. ГОСТ дает нам возможность это ликвидировать, — считает она.

По новым требованиям все элементы школьной формы, указывающие на принадлежность к неформальным субкультурам или организациям, должны быть полностью исключены. Наличие патриотической и государственной символики в одежде Росстандарт, напротив, приветствует.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно ГОСТу, основные компоненты школьной формы включают блузку, жакет, пиджак или блейзер, кардиган, джемпер, свитер или водолазку, рубашку, платье-сарафан, юбку, брюки, шорты, а также комбинезон или полукомбинезон.



В Госдуме хотят установить выплаты для подготовки к школе

В конце июля депутаты Госдумы разработали законопроект о ежегодной выплате семьям перед 1 сентября. Согласно документу, право на выплату будут иметь:

проживающий на территории России один из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство РФ;

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство РФ и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей.

Выплата будет равна величине прожиточного минимума по России. Авторы проекта предлагают выплачивать такую сумму за каждого школьника. На данный момент прожиточный минимум составляет 17 773 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Законопроект направлен на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу. Собрать ребенка в школу — крайне сложная задача для родителей, поскольку надо не только найти все необходимое, но и деньги на покупки. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии, портфелей довольно высокая. Часто семьям не по карману собрать все необходимые школьные принадлежности, особенно если в семье несколько детей школьного возраста, — говорил ТАСС один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.