В России с 1 июля вступает в силу ГОСТ с требованиями к школьной форме

Росстандарт рекомендует придерживаться делового и патриотического стиля в школьной одежде

Фото: Ринат Назметдинов

С 1 июля в школах России вступит в силу новый ГОСТ с требованиями к школьной форме. Соответствующий документ опубликовали на сайте Росстандарта.

По новым требованиям, все элементы в школьной форме, указывающие на принадлежность к неформальным субкультурам или организациям, должны быть полностью исключены. Наличие патриотической и государственной символики в одежде Росстандарт напротив рекомендует.

В целом, согласно новому ГОСТУ, одежда школьников должна быть в деловом стиле. Ее покрой рекомендуется выбирать удобным для долгого нахождения в сидячем положении во время уроков.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что вводить единую школьную форму для всех учеников школ не планируется.

Дарья Сайфиева