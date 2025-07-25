В Госдуме предложили финансово помогать родителям школьников перед учебным годом

Депутаты предлагают выплачивать прожиточный минимум за каждого ребенка в семье один раз в год

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед 1 сентября, сообщает ТАСС.

В документе сказано, что проживающий на территории России один из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также имеющий гражданство России, инвалиды, лица с ОВЗ в возрасте от 18 до 23 лет, у которых есть российское гражданство и они обучаются по основным общеобразовательным программам, либо один из родителей имеют право получать раз в году выплату к новому учебному году.

Выплата будет равна величине прожиточного минимума по России. Авторы проекта предлагают выплачивать такую сумму за каждого школьника. На данный момент прожиточный минимум составляет 17 773 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

Как заявил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, такие изменения нацелены на помощь родителям во время сбора детей в школу. По его словам, собрать ребенка в школу — задача не из простых, так как нужно найти деньги на покупки.

Напомним, что детей могут начать отправлять в спецшколы за буллинг.



Маргарита Бондаренко