Как Дворец детского творчества им. Алиша преобразят за треть миллиарда рублей

В историческом здании, бывшем Дворце пионеров и школьников Казани, началась масштабная реставрация

Фото: Реальное время

В Казани началась долгожданная реставрация Дворца детского творчества имени Абдуллы Алиша. Многие помнят его с советских времен как бывший Дворец пионеров и школьников. Историческому зданию в стиле сталинского ампира вернут прежний облик. В прошлом году здание закрыли из-за аварийного состояния, а детей и педагогов распределили по другим образовательным учреждениям. Как преобразится знаковый и памятный для многих поколений казанцев объект, на реставрацию которого направлено 368 млн рублей, — подробности в материале «Реального времени».

Дворец Алиша вновь обретет былое величие

В бывшем Дворце пионеров или ДДТ им. Алиша на улице Галактионова в центре Казани наконец приступили к реставрационным работам, в ходе которых памятнику советского неоклассицизма вернут исторический облик. В прошлом году здание закрыли, поскольку его плачевное состояние больше не позволяло проводить здесь занятия. Это центр детского творчества — крупнейший многопрофильный комплекс дополнительного образования Казани, здесь ежегодно занимались 2 тысячи детей. Зданию, где в советские годы побывал почти каждый пионер Казани, уже 64 года, и оно ни разу капитально не ремонтировалось, поэтому нуждается в масштабной реставрации.

Эльвира Шарафиева / realnoevremya.ru

До сих пор здесь проводили только косметический или точечный ремонт. Здание «латали» с 2000 года. Из-за низкого качества силикатного кирпича (сказалась экономия на стройматериалах в хрущевские времена) и резкого перепада рельефа с южной стороны, дворец приходилось постоянно ремонтировать — на протяжении всей его эксплуатации. В 1964 году южный фасад дал усадку. На сегодня грунт здесь продолжает оседать, дорожное полотно проезжей части имеет ощутимый уклон в сторону подпорной стенки. На фасадах присутствуют многочисленные трещины, разрушения штукатурного слоя, следы намокания и биопоражения из-за плохого водоотведения с кровли.

Основными причинами возникновения имеющихся дефектов и повреждений конструкций памятника специалисты называют строительство соседнего здания без надлежащего проведения мероприятий по защите грунтового массива и замачивание грунтов основания фундаментов, а также длительный срок эксплуатации дворца без своевременного проведения текущих ремонтов.

Эльвира Шарафиева / realnoevremya.ru

Какие работы проведут реставраторы

По проекту реставрации на объекте планируется разобрать перегородки внутри дворца более позднего периода, провести гидроизоляцию здания, полностью заменить инженерные системы и кровлю. В планах также укрепить поврежденные несущие конструкции сооружения и фундаментов, отремонтировать фасад и внутренние помещения, провести докомпановку кирпичной кладки историческим силикатным кирпичом. Заложенные дверные и оконные проемы в здание раскроют, восстановят утраченные декоративные элементы, отреставрируют колоннаду на бельведере с восстановлением подкарнизных тяг.

Кроме того специалисты восстановят кованое ограждение колоннады на ротонде, согласно историческим фотографиям, проведут инъектирование трещин в стенах, вычинку деструктивного кирпича, будет закуплено необходимое технологическое оборудование. Дворовые постройки, как и подводящие энергоснабжающие сети, также ждет ремонт. Для предотвращения сползания грунтов с южной стороны здания планируется соорудить подпорную стену. Прилегающую территорию дворца благоустроят, установив малые архитектурные формы и летние сцены для выступлений.

скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

От Дворца пионеров до Центра творчества им. Алиша

Дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша является объектом культурного наследия республиканского значения — это пример советского неоклассицизма. Здание построили на улице Галактионова, 24, на месте бывшего Панаевского сада.

Изначально это был Дворец пионеров и школьников Казани, возводить его начали в 1956 году и достроили в 1961-м, приурочив открытие к XXII съезду Коммунистической партии Советского Союза. Дворец был построен в стиле сталинского ампира. За основу взяли проект Дворца пионеров в Рязани, разработанный советским архитектором Игорем Антиповым. Это был типовой проект, который массово применяли по всей территории Советского Союза для строительства подобных объектов. Такие же дворцы пионеров были построены в Уфе, Брянске, Орле, Улан-Баторе. Для Казани проект адаптировали архитектор Павел Саначин и главный конструктор Осия Берим. В ходе строительства активно задействовали не только профессиональных строителей, но и пионеров, а также комсомольцев.

Образ здания полностью соответствует своему названию «дворец» — это крупномасштабное, парадное здание с колоннами, пилястрами, двухсветными окнами и бельведером, ротондой и шпилем на крыше. Главный вход оформлен треугольным портиком, опирающимся на колоннаду. Портик декорирован лепниной, состоящей из пионерских атрибутов: на фоне костра — пятиконечная звезда с надписью на ленте «Всегда готов!», серп и молот, внизу лавровый венок, перевязанный развивающейся лентой, по бокам злаковые колосья, по два пионерских горна, слева книга, справа барабан. Коринфские капители колонн портика стилизованы звездами, представляющими советскую символику.

Эльвира Шарафиева / realnoevremya.ru

В трехэтажном здании площадью 4,8 тысячи кв. м насчитывается более 50 помещений: актовый зал, спортзал, бальный и хореографический залы. Во Дворце пионеров проводились занятия в рамках дополнительного образования детей, в дальнейшем там работали различные кружки и секции, в том числе по художественному воспитанию, спортивно-туристической работе, техническому творчеству и моделированию, юннатской работе и другим направлениям. Всего во дворце действовало 166 кружков.

Последний ремонт здания проводили в 2000-х годах. В результате его исказился облик здания: были утрачены подлинные оконные заполнения, а также частично исчезли интерьеры памятника — несколько входных крылец и терраса с балюстрадой у главного входа. Из-за произведенных работ по благоустройству частично была утрачена кладка цокольной части строения, так же разрушились базы четырех колонн фасада.

В конце 2019 года здание было признано объектом культурного наследия республиканского значения, благодаря чему появилась возможность запланировать комплексную реставрацию. Центр творчества Алиша к этой реставрации шел долго. Еще в 2022 году вопрос обсуждался в Казгордуме, для его реализации запрашивали поддержку у президента Татарстана Рустама Минниханова и правительства РТ.

Эльвира Шарафиева / realnoevremya.ru

В настоящее время проект реставрации прошел все необходимые согласования, включая государственную историко-культурную экспертизу. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на проведение работ, которые сейчас идут в полном разгаре.

На обновление центра направят свыше 368 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Точные сроки завершения реставрационных работ пока не называются. Планируется, что здание полностью отреставрируют и возродят в течение 2025 года. Пока оно празднует свое 65-летие.

Эльвира Шарафиева / realnoevremya.ru