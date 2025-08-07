Как Дворец детского творчества им. Алиша преобразят за треть миллиарда рублей
В историческом здании, бывшем Дворце пионеров и школьников Казани, началась масштабная реставрация
В Казани началась долгожданная реставрация Дворца детского творчества имени Абдуллы Алиша. Многие помнят его с советских времен как бывший Дворец пионеров и школьников. Историческому зданию в стиле сталинского ампира вернут прежний облик. В прошлом году здание закрыли из-за аварийного состояния, а детей и педагогов распределили по другим образовательным учреждениям. Как преобразится знаковый и памятный для многих поколений казанцев объект, на реставрацию которого направлено 368 млн рублей, — подробности в материале «Реального времени».
Дворец Алиша вновь обретет былое величие
В бывшем Дворце пионеров или ДДТ им. Алиша на улице Галактионова в центре Казани наконец приступили к реставрационным работам, в ходе которых памятнику советского неоклассицизма вернут исторический облик. В прошлом году здание закрыли, поскольку его плачевное состояние больше не позволяло проводить здесь занятия. Это центр детского творчества — крупнейший многопрофильный комплекс дополнительного образования Казани, здесь ежегодно занимались 2 тысячи детей. Зданию, где в советские годы побывал почти каждый пионер Казани, уже 64 года, и оно ни разу капитально не ремонтировалось, поэтому нуждается в масштабной реставрации.
До сих пор здесь проводили только косметический или точечный ремонт. Здание «латали» с 2000 года. Из-за низкого качества силикатного кирпича (сказалась экономия на стройматериалах в хрущевские времена) и резкого перепада рельефа с южной стороны, дворец приходилось постоянно ремонтировать — на протяжении всей его эксплуатации. В 1964 году южный фасад дал усадку. На сегодня грунт здесь продолжает оседать, дорожное полотно проезжей части имеет ощутимый уклон в сторону подпорной стенки. На фасадах присутствуют многочисленные трещины, разрушения штукатурного слоя, следы намокания и биопоражения из-за плохого водоотведения с кровли.
Основными причинами возникновения имеющихся дефектов и повреждений конструкций памятника специалисты называют строительство соседнего здания без надлежащего проведения мероприятий по защите грунтового массива и замачивание грунтов основания фундаментов, а также длительный срок эксплуатации дворца без своевременного проведения текущих ремонтов.
Какие работы проведут реставраторы
По проекту реставрации на объекте планируется разобрать перегородки внутри дворца более позднего периода, провести гидроизоляцию здания, полностью заменить инженерные системы и кровлю. В планах также укрепить поврежденные несущие конструкции сооружения и фундаментов, отремонтировать фасад и внутренние помещения, провести докомпановку кирпичной кладки историческим силикатным кирпичом. Заложенные дверные и оконные проемы в здание раскроют, восстановят утраченные декоративные элементы, отреставрируют колоннаду на бельведере с восстановлением подкарнизных тяг.
Кроме того специалисты восстановят кованое ограждение колоннады на ротонде, согласно историческим фотографиям, проведут инъектирование трещин в стенах, вычинку деструктивного кирпича, будет закуплено необходимое технологическое оборудование. Дворовые постройки, как и подводящие энергоснабжающие сети, также ждет ремонт. Для предотвращения сползания грунтов с южной стороны здания планируется соорудить подпорную стену. Прилегающую территорию дворца благоустроят, установив малые архитектурные формы и летние сцены для выступлений.
От Дворца пионеров до Центра творчества им. Алиша
Дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша является объектом культурного наследия республиканского значения — это пример советского неоклассицизма. Здание построили на улице Галактионова, 24, на месте бывшего Панаевского сада.
Изначально это был Дворец пионеров и школьников Казани, возводить его начали в 1956 году и достроили в 1961-м, приурочив открытие к XXII съезду Коммунистической партии Советского Союза. Дворец был построен в стиле сталинского ампира. За основу взяли проект Дворца пионеров в Рязани, разработанный советским архитектором Игорем Антиповым. Это был типовой проект, который массово применяли по всей территории Советского Союза для строительства подобных объектов. Такие же дворцы пионеров были построены в Уфе, Брянске, Орле, Улан-Баторе. Для Казани проект адаптировали архитектор Павел Саначин и главный конструктор Осия Берим. В ходе строительства активно задействовали не только профессиональных строителей, но и пионеров, а также комсомольцев.
Образ здания полностью соответствует своему названию «дворец» — это крупномасштабное, парадное здание с колоннами, пилястрами, двухсветными окнами и бельведером, ротондой и шпилем на крыше. Главный вход оформлен треугольным портиком, опирающимся на колоннаду. Портик декорирован лепниной, состоящей из пионерских атрибутов: на фоне костра — пятиконечная звезда с надписью на ленте «Всегда готов!», серп и молот, внизу лавровый венок, перевязанный развивающейся лентой, по бокам злаковые колосья, по два пионерских горна, слева книга, справа барабан. Коринфские капители колонн портика стилизованы звездами, представляющими советскую символику.
В трехэтажном здании площадью 4,8 тысячи кв. м насчитывается более 50 помещений: актовый зал, спортзал, бальный и хореографический залы. Во Дворце пионеров проводились занятия в рамках дополнительного образования детей, в дальнейшем там работали различные кружки и секции, в том числе по художественному воспитанию, спортивно-туристической работе, техническому творчеству и моделированию, юннатской работе и другим направлениям. Всего во дворце действовало 166 кружков.
Последний ремонт здания проводили в 2000-х годах. В результате его исказился облик здания: были утрачены подлинные оконные заполнения, а также частично исчезли интерьеры памятника — несколько входных крылец и терраса с балюстрадой у главного входа. Из-за произведенных работ по благоустройству частично была утрачена кладка цокольной части строения, так же разрушились базы четырех колонн фасада.
В конце 2019 года здание было признано объектом культурного наследия республиканского значения, благодаря чему появилась возможность запланировать комплексную реставрацию. Центр творчества Алиша к этой реставрации шел долго. Еще в 2022 году вопрос обсуждался в Казгордуме, для его реализации запрашивали поддержку у президента Татарстана Рустама Минниханова и правительства РТ.
В настоящее время проект реставрации прошел все необходимые согласования, включая государственную историко-культурную экспертизу. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на проведение работ, которые сейчас идут в полном разгаре.
На обновление центра направят свыше 368 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Точные сроки завершения реставрационных работ пока не называются. Планируется, что здание полностью отреставрируют и возродят в течение 2025 года. Пока оно празднует свое 65-летие.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».