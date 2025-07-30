В Казанском кремле джаз встретится с хип-хопом и фанком: фестиваль Ольги Скепнер продолжается

Один из самых модных московских коллективов — QASCAD с Эриком Холматовым — приедет покорять казанскую публику

Фото: Артем Дергунов

Эрик Холматов — один из главных сюрпризов фестиваля

Уже перешел за экватор фестиваль «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер», за которым внимательно следит «Реальное время». Позади четыре концерта, впереди — еще три, каждый из которых обещает стать ярким событием этого лета.

Еще бы! Ведь 31 июля казанская публика познакомится с одной из самых модных московских групп этого сезона — QASCAD, и ее лидером — Эриком Холматовым. Эта команда вовсю экспериментирует: смешивает нео-джаз, хип-хоп, рок, соул, фанк… Сам Эрик Холматов, несмотря на свой юный возраст, уже является резидентом джаз-клуба Алексея Козлова и успел посотрудничать с Бастой, Манижей, Мари Краймбрери и другими звездами отечественной сцены.

В интервью нашему изданию Ольга Скепнер назвала Эрика одним из главных сюрпризов нынешнего фестиваля и объяснила почему:

— В моих фестивалях есть экспериментальная история. Я включаю в программу неизвестные зрителю имена, пытаюсь их пропагандировать, просвещать публику. В нынешнем году это будет Эрик Холматов. Это уникальный музыкант: он прекрасно поет в разных стилях. У него много молодежного грува, электроакустические эффекты, он потрясающе читает рэп. И все это будет в джазовых рамках. Это что-то новое!

Реальное время / realnoevremya.ru

Подобная эклектика, по мнению казанской джаз-дивы, продюсера и президента фестиваля, является отличительной особенностью современного джаза. Музыканты тяготеют к коллаборациям, смешению стилей — и в итоге получаются яркие, неповторимые проекты. Так что джаз в Кремле — не антология классических стандартов, а книга эмоций и новых впечатлений.

7 августа на сцене фестиваля снова будет полюбившийся казанской публике саксофонист Николай Моисеенко, который ради такого случая даже вновь после долгого перерыва собирает свой коллектив. А закроет джазовый форум 14 августа легенда отечественной музыки Евгений Маргулис.

Билеты на концерты можно приобрести по ссылке.

Возрастное ограничение 6+



«В формате опен-эйр публика более свободна»

На уютной площадке во дворе Присутственных мест каждый четверг царит атмосфера эстетики, изысканности, даже некоторой элитарности. Публика рассаживается на кресла перед сценой, но есть возможность купить билеты и за столы ресторанов, которые выводят во двор Присутственных мест свои террасы. Слушать джаз, сидя за уютным столиком за легким ужином, — чем не рецепт идеального летнего вечера?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом джаз в формате опен-эйр, по признанию музыкантов, располагает к большей свободе самовыражения и меньшей скованности, академичности. Вот как говорит об этом пианист, джазовый продюсер и организатор фестивалей Алексей Подымкин, завсегдатай фестивалей Ольги Скепнер, выступавший в минувший четверг со своим трио:

— Конечно же, есть акустическая разница между выступлением в концертном зале и на открытой площадке. В формате опен-эйр публика более свободна. Концертный зал предполагает большую академичность в поведении зрителей и в исполнении артистов и музыкантов. А здесь музыканты играют более эмоционально, потому что к этому располагает обстановка. Лично я всегда настроен к эмоциональному выступлению.

В свою очередь, и публика в импровизированном зале на эмоции не скупится. Тем более джазовый концерт предполагает, что можно аплодировать и всячески реагировать на работу артистов прямо во время исполнения композиции. Это отличает джаз от, скажем, классической музыки, где публика должна дождаться, когда под сводами зала затихнет последний аккорд произведения. В джазе музыканты импровизируют — и после каждой удачной инструментальной или вокальной импровизации, после каждого искусного пассажа публика имеет полное право разразиться аплодисментами. Это поддерживает музыкантов и дает им понять: их внимательно слушают и их искусство высоко ценят.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Михаил Дмитриев, контрабасист из трио Алексея Подымкина, рассказывает, по каким критериям музыканты чувствуют, что их исполнение «зашло»: это либо полная тишина (которая может стать самым ярким показателем), либо шквал аплодисментов.

— Многое зависит от настроения композиции, от твоего настроения. Твоя музыка должна вызывать движения, на нее должно хотеться реагировать телом.

«Много сделано нужного для джазовой культуры не только Казани, но и страны»

Ольга Скепнер, по ее собственному признанию, привозит в Казань только тех музыкантов, которые нравятся ей самой. Работает сердцем, можно сказать. И результаты этой работы восхищают даже неподготовленного зрителя.

Скажем, юная джазистка София Ацбеха-Негга, выступавшая в минувший четверг с трио Алексея Подымкина, покорила казанскую публику с первой же ноты. Ее филигранная работа с музыкальным материалом, уважение к классическим композициям и в то же время уникальная способность к их интерпретации вызывает оторопь: как может юная, 23-летняя девушка так глубоко чувствовать джаз, голосом и душой будто бы прорастая через столетие его существования?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сама она призналась «Реальному времени» перед концертом:

— Мы хотим создать здесь праздник, поделиться искусством джазового исполнительства. Хотим, чтобы зритель прочувствовал наше творчество, то удовольствие, которое испытываем мы, играя джаз. Наша программа меняется каждый концерт, каждый раз мы экспериментируем. Мне кажется, что нашу музыку можно назвать универсальной. Мы не играем старый джаз 20-х годов прошлого века, но и современный сложный джаз тоже не играем. Мы представляем его скорее как песенное искусство. И мы всегда заигрываем с публикой, только каждый раз по-разному!

А Алексей Подымкин в комплиментарном ключе характеризует казанскую публику. По его мнению, она воспринимает джаз правильно, а ведь это непросто:

— Все-таки джаз — музыка, над которой надо думать, которую надо понимать. Это как симфония Малера. Такая музыкальная ткань, которая требует внимательности, чуткости от слушателя. Таким образом слушатель воспитывается, учится воспринимать эту музыку правильно. Слышать тонкости, детали. И мы рады быть частью фестиваля «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер». У меня сложились многолетние творческие связи с Казанью. Ведь здесь много было сделано хорошего и нужного для джазовой культуры не только Казани, но и всей страны!

Реклама. ИП Борисова Оксана Львовна