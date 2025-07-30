«Варианты рассматриваются разные»: в Татарстане обсуждают повышение тарифов на ЖКУ

В России их планируют проиндексировать на 9,8%, а в республике с показателем еще не определились

Фото: Артем Дергунов

С индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2026 году в Татарстане еще не определились: цифры будут известны ближе к декабрю, сообщила первый зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина. Сегодня в ведомстве прошло заседание коллегии, посвященное вопросам Стратегии развития сферы тарифного регулирования в республике. О том, какие изменения ждут татарстанцев, — в материале «Реального времени».

Повышение тарифов на ЖКУ и единая платежка за газ

Изменение тарифов на ЖКУ в прогнозе социально-экономического развития России зафиксировано с календарной разбивкой, рассказала первый зампредседателя Госкомитета Татарстана по тарифам Лариса Хабибуллина. Тренд на рост цен сохраняется, индексация запланирована на 1 июля 2026 года. Сейчас в российском прогнозе она составляет 9,8%. Какой показатель выберет Татарстан? Это будет известно только в конце года, утверждает спикер. «Варианты рассматриваются разные», — добавила она.

Журналисты поинтересовались, есть ли вероятность, что индекс превысит 9,8%. В ответ Лариса Хабибуллина напомнила о том, как обстояли дела в прошлые годы: «Если смотреть на предыдущие два года, да, сентябрьский прогноз был с повышением от ранее установленного апрельского».

Плату за снабженческие и бытовые услуги, связанные с газом, в 2025—2026 годах в Татарстане повышать не планируют.

— Здесь у нас основной акцент — попробовать в том числе газоснабжение перевести в единый платежный документ. Это было бы удобно и жителям, и нам, — считает спикер.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

За раздельный сбор мусора введут «скидки»

По словам зампредседателя Госкомитета, еще один актуальный вопрос сегодня — это 100%-ное обеспечение выбора предельного индекса:

— Предыдущую пятилетку мы осваивали [на уровне] 95—97%. Сейчас у нас идет интеграция базы Федеральной антимонопольной службы и нашего Единого расчетного центра на базе «Татэнергосбыта», чтобы каждый житель был учтен в базе с его уровнем благоустроенности. Сейчас мы считаем, исходя из тех данных, которые предоставляют муниципалитеты. Здесь возможны ошибки, ручной сбор, какие-то неточности.

В части обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Госкомитет по тарифам ставит перед собой цель начать ведение раздельного учета вторсырья. В ряде регионов, например Нижегородской области, этот процесс уже запущен. Там для ряда товариществ собственников жилья (ТСЖ) тариф снижен ввиду раздельного сбора отходов.

— Этот положительный пример мы сейчас изучаем и ставим цель, чтобы до 2030 года в нашей республике этот механизм тоже заработал, — пообещала докладчик.



Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Татарстан выберет между нетто— и брутто-контрактами

Совместно с Миндортрансом Татарстана Госкомитету по тарифам предстоит «определить стратегический курс» и выбрать, по какому пути пойдет республика в части перевозок: нетто— или брутто-контрактов. Напомним, весной этот вопрос вызвал бурные споры в Госсовете.

— Пока у нас система ближе, конечно, к нетто, потому что бюджетное финансирование распространяется только на льготников. При брутто-контрактах практически все уходит на бюджет. Здесь, конечно, надо будет аккуратно и очень сбалансированно посмотреть, — сказала Лариса Хабибуллина.

На 2025 год в Татарстане на субвенции для льготников предусмотрено 1,3 млрд рублей, на субсидирование сельских маршрутов в 36 муниципальных образованиях — почти 291 млн. Об этом рассказала начальник Управления транспорта Миндортранса Татарстана Мария Захватова. За первое полугодие 2025 года пассажирские автотранспортные предприятия Татарстана перевезли более 207 млн пассажиров (+3,5% к 2024 году). Всего по состоянию на 18 июля по 577 маршрутам курсируют 2,2 тыс. единиц подвижного состава.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В замене нуждается треть коммунальных сетей республики

В Татарстане необходимо заменить почти 9 тыс. км коммунальных сетей, или 33,2% от общего числа. В этом году планируется отремонтировать 485,3 км сетей, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин.

Нуждаются в замене сегодня сети водоснабжения (5,7 тыс. км, или 30,8%), водоотведения (2 тыс. км, или 40%) и теплоснабжения (почти 1,2 тыс. км, или 37,4%). По словам спикера, целевой показатель к 2030 году — ежегодная замена не менее 2,5% сетей. «Необходимо увеличение финансирования инвестиционных программ», — говорилось в продемонстрированной на коллегии презентации.

Благодаря федеральной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры в 2025 году заменят 99,7 км инженерных сетей. На эти цели направят 3,2 млрд рублей, из них 1,6 млрд — из федерального бюджета. По республиканской программе отремонтируют 269 км сетей на 8,5 млрд рублей. Всего в этом году на 11,7 млрд рублей планируют модернизировать 136 объектов, в том числе 15 канализационно-насосных станций и два биологических очистных сооружения.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, в рамках инвестпрограмм планируется реконструкция 74,7 км коммунальных сетей на 15 млрд рублей.

Как добавил замминистра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев, на объектах электроэнергетики фиксируют рост аварийности. В 2023-м насчитывалось 143 таких происшествия, в 2024-м — 150. За шесть месяцев текущего года произошло 58 аварий. В ответ председатель Госкомитета по тарифам Александр Груничев призвал разработать комплекс превентивных мер.