Будущее нефтепереработки: «ТАИФ-НК» объявляет конкурс среди студентов и молодых ученых

Научно-практическая конференция «Современные методы эффективной нефтепереработки» пройдет на базе НИЦ Группы «ТАИФ»

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

АО «ТАИФ-НК» — в поисках молодых, талантливых, амбициозных специалистов, готовых справляться с самыми сложными и порой кажущимися недостижимыми задачами. В юбилейном для АО «ТАИФ» году на базе нового Научно-исследовательского центра компания объявляет о приеме докладов для научно-практической конференции «Современные методы эффективной нефтепереработки». Мероприятие объединит экспертов и студентов для обмена знаниями и обсуждения проблем нефтепереработки и эффективных путей их решения. О том, какие требования предъявляются к докладам, какие награды ждут авторов лучших работ, есть ли у них шанс построить успешную карьеру на одном из ведущих предприятий России, нашему изданию рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациям АО «ТАИФ-НК» Марат Идрисов.

Вектор на будущих специалистов

— Марат Ринатович, расскажите, пожалуйста, какая основная цель научно-практической конференции «Современные методы эффективной нефтепереработки»? Как она будет способствовать активизации научных исследований?

АО «ТАИФ-НК» — одна из самых инновационных компаний, активно разрабатывающих собственные технологии глубокой и эффективной переработки тяжелых нефтяных остатков и высоковязких нефтей. По индексу Нельсона, который характеризует технологическую сложность нефтеперерабатывающих заводов, АО «ТАИФ-НК» входит в топ-20 мировых НПЗ с объемом переработки нефтегазового сырья более 8 млн тонн в год.

АО «ТАИФ-НК» — одна из самых инновационных компаний. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Как вы знаете, в этом юбилейном для Группы «ТАИФ» году на базе АО «ТАИФ-НК» открывает свои двери Научно-исследовательский центр (НИЦ), на базе которого будут активно развиваться и совершенствоваться технологии глубокой переработки тяжелых остатков, в том числе по подбору высокоэффективных каталитических систем, а также будут проводиться исследования по переработке вторичных пластиковых отходов в рамках экономики замкнутого цикла.

Мы понимаем, что развитие и повышение эффективности производства тесно связаны с кадрами, особенно с теми, которые вовлечены в процесс инновационного творчества. Проводя эту конференцию, мы в первую очередь хотели организовать площадку, где можно делиться своими мыслями, успешным опытом по внедрению улучшений и наработок, которые были осуществлены в цехах, перенимать опыт своих коллег из других подразделений. Также мы приглашаем к участию студентов, чтобы они воочию увидели, как идея проходит путь от зарождения до реализации в металле.



— Как вы оцениваете значимость научных исследований в области нефтехимии и нефтепереработки для современного производства?



— Сегодня отрасль стоит на пороге двойного перехода: углубленная переработка тяжелых остатков сочетается с декарбонизацией и цифровизацией. Новые катализаторы, новые технологии, которые позволяют то, что ранее казалось невозможным, вовлечение ИИ практически во все аспекты деятельности, начиная от R&D и заканчивая глубоким анализом технологических режимов и помощью операторами и ИТР, улавливание СО2 и его дальнейшая переработка — все это уже не научная фантастика, а KPI ближайших пятилеток. Да, это сейчас дорого и не всегда экономически целесообразно, но я уверен, чтобы быть конкурентоспособным, помимо выпуска качественных и высокомаржинальных продуктов, нужно также с умом использовать новые тренды для повышения своей эффективности, вкладываться в их развитие для того, чтобы воспользоваться этими преимуществами одними из первых.

На базе АО «ТАИФ-НК» откроет свои двери Научно-исследовательский центр. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

«Все доклады будут ориентированы на практическое применение»



— Какие актуальные задачи в области нефтепереработки будут рассмотрены в рамках конференции?

— Основная тема конференции — это глубокая переработка тяжелых остатков, но темы докладов могут быть как производственной, так и экономической направленности. Единственное условие, чтобы доклады не носили сугубо фундаментальный характер. Мы действующее производство, и нас всегда интересует практическое внедрение той или иной разработки применительно к действующему производству и перспективным задачам. Все доклады будут ориентированы на практическое применение, что важно для действующего производства.



— Какую роль играет АО «ТАИФ-НК» в организации конференции?



— АО «ТАИФ-НК» — инициатор этой конференции, а также площадка для ее проведения. Хотел бы выразить особую благодарность АО «ТАИФ» за поддержку наших начинаний практически во всех вопросах, в том числе и по проведению данной конференции.



АО «ТАИФ-НК» входит в топ-20 мировых НПЗ с объемом переработки нефтегазового сырья более 8 млн тонн в год. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В планах сделать эту конференцию ежегодной, для того чтобы как можно больше людей смогли получить возможность подготовиться и выступить со своим опытом внедрения разработок, своими идеями и пообщаться с коллегами, увидеть, как можно улучшить что-то в собственном цеху. Лучшим докладам по итогам проведения конференции предусмотрены денежные призы.

— Каково значение конференции для научного потенциала молодежи Республики Татарстан и других регионов России?



— На мой взгляд, такие научно-практические конференции, особенно на базе промышленных площадок, помогают молодым специалистам, ученым, студентам лучше понять вызовы, которые стоят перед производством. Любая научная разработка без практического применения, как правило, кладется на полку, а вот осознание того, что твоя научная работа направлена на решение промышленных задач, кратно увеличивает серьезность работы и ее ценность для общества, особенно в наше время, когда все наши усилия направлены на импортозамещение технологий.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Рассматривается ли возможность привлечения участников конференции к сотрудничеству с компанией?



— Да, конечно. Лучшие доклады, темы, выступления мы возьмем на заметку и обязательно свяжемся с авторами для проработки возможности реализации предложенных идей.



— На какую аудиторию ориентирована конференция? Какие группы участников могут подать свои работы?



— Это работники АО «ТАИФ-НК», студенты вузов, ссузов, молодые ученые и аспиранты до 35 лет, занимающиеся научно-техническими и прикладными исследованиями.



— Как будет проходить рецензирование докладов и какие критерии оценки будут использоваться?



— Предусмотрен программный (научный) комитет конференции, который будет проводить отбор присланных материалов. Основные критерии достаточно простые — это соответствие основным требованиям по оформлению и темы докладов (тезисов) основной тематике конференции.

Текст материалов докладов должен быть изложен структурированно, содержать цели и задачи, проблему исследования, описание способа достижения поставленной цели и выводы. Реферативные работы не допускаются.

Критерии:

• Научная новизна;

• Потенциал коммерциализации;

• Экологический эффект;

• Качество презентации.

«Участники конференции получат бесценный опыт»



— Какие темы или направления исследований могут быть наиболее интересными для участников конференции?

— Не скрою, что самыми интересными темами являются те, что тесно связаны с опытом разработки и внедрения каких-то производственных решений, всегда интересно рассказать и узнать опыт своих коллег в решении насущных производственных задач. Но мы не ограничиваемся только производством, доклады могут касаться и экономики управления предприятием, и каких-то разработок с уровнем TRL 1-4, но которые релевантны с нашим производством. Все темы должны быть актуальны и применимы в реальных условиях нефтепереработки.



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— Каким способом можно отправить свои исследовательские работы?



— Все материалы необходимо прислать на электронный адрес конференции: npk@taifnk.ru до 15 сентября 2025 года. Защита работ пройдет в самом крутом месте — в новом, единственном в РТ центре по изучению глубокой и эффективной нефтепереработки — Научно-исследовательском центре Группы «ТАИФ»!



— Какие награды получат победители конференции?



— Предусмотрены четыре награды. Это дипломы первой, второй и третьей степени, а также категория «Лучший доклад среди студентов» для оценки студенческих выступлений. Но самое главное — участники конференции получат бесценный опыт, смогут обменяться знаниями, подчеркнуть значимость научных исследований для практической деятельности в нефтехимической отрасли. Конкурс будет способствовать развитию молодежи, внедрению инновационных технологий и эффективному сотрудничеству между участниками, укрепляя научный потенциал России в сфере нефтепереработки.