Концерн Александра Ханина со второй попытки выходит на СЗПК в Татарстане

Doorhan заключит соглашение о защите и поощрении капиталовложений по логопарку в РТ до конца III квартала года

Фото: Реальное время

Международный концерн Doorhan вышел на финальную стадию заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений по своему крупному логистическому технопарку в Татарстане. Как сообщили «Реальному времени» в компании, подписать документ планируется до конца 3 квартала текущего года. Это уже вторая попытка компании Александра Ханина заключить СЗПК по объекту в Лаишевском районе, предыдущая — обернулась отказом Минэкономразвития России. Причины и дальнейшие перспективы привлечения инвестиций в рамках этого механизма в России, объем которых достиг почти 3 трлн рублей — в материале.

«Первая попытка обернулась отказом из-за того, что мы были уже на стадии ввода первого корпуса»

Дочерняя структура концерна «Дорхан» Александра Ханина планирует построить второе здание, а также последующие три корпуса логистического парка в Лаишевском районе в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Заключить документ компания планирует со второй попытки — до конца III квартала текущего года.

— Нам очень интересен СЗПК в части стабилизации нормативных актов, так как в отношении компании-участника не применяются акты и решения, которые ухудшат определенные условия ведения деятельности, связанной с реализацией проекта и возмещение затрат, участники соглашения вправе рассчитывать на возмещение затрат на создание инфраструктуры, — сообщил директор УК «Ин Парк-Казань» Константин Антонов, — Наша первая попытка обернулась отказом Минэкономразвития из-за того, что мы были уже на стадии ввода первого корпуса логистического технопарка.

«Наша первая попытка обернулась отказом из-за того, что мы были уже на стадии ввода первого корпуса логистического технопарка», — сообщил Константин Антонов. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

По условиям СЗПК объекты капвложения не должны быть введены в эксплуатацию до подписания соглашения. «Данная ситуация в большей степени была связана с долгим процессом согласования заявки, в том числе доработками по замечаниям МЭР РФ и ВЭБ.РФ. Также немаловажную роль сыграла низкая заинтересованность и компетентность специалистов из региональных структур, ответственных за заключение СЗПК», пояснил Антонов.

Проект предусматривает строительство девяти складских помещений класса А для малого, среднего и крупного предпринимательства, каждое площадью 50—55 тысяч кв. м. Общая площадь логопарка — 500 тысяч кв. м, а сам он располагается в Столбище за территорией Международного аэропорта «Казань». Кроме того, выделен дополнительный участок в восемь гектаров для строительства общежитий и инфраструктуры для жителей поселка Столбище — потенциальных работников логопарка. Завершить стройку планируют к концу 2026 года. Как стало известно осенью прошлого года, якорным арендатором стал Ozon. Первый корпус логоцентра в Столбище запустили, не дождавшись гарантий СЗПК. Это уже третий склад онлайн-ретейлера в республике. Площадка привлекла многих представителей бизнеса, благодаря близости к трассе М-12.

По условиям СЗПК объекты капвложения не должны быть введены в эксплуатацию до подписания соглашения. взято с сайта tatarstan.ru

В Татарстане заключивших СЗПК компаний очень мало — всего две

Как коротко прокомментировали в Министерстве экономики РТ, с 2022 года за период реализации механизма СЗПК, эти соглашения заключили всего две компании из Татарстана — Wildberries и Альметьевский трубный завод. Компания Татьяны Бакальчук заключила СЗПК в Татарстане несколько лет назад, стабилизировав для себя налоговые ставки под инвестиции в склад Зеленодольска. Она вкладывала средства в создание инфраструктуры для поставщиков.

В Минэкономразвития России сообщили, что компаний, заключивших СЗПК, в целом во всех регионах не так много, не только в Татарстане. Этот механизм подходит далеко не всем компаниям и направлен в первую очередь на развитие крупных инвестпроектов с объемом вложений в несколько миллиардов рублей и чье строительство занимает годы.

— СЗПК гарантируют неухудшение условий реализации инвестпроектов. Механизм фиксирует уровень налогов, земельное, градостроительное и таможенное законодательство. Кроме того, в рамках соглашения инвестор может возмещать затраты на строительство инфраструктуры. В 2025 году портфель СЗПК пополнился двумя новыми проектами на 60 млрд рублей в Орловской (девелоперская компания, которая строит 25 жилых домов) и Ростовской областях (строительство комплекса по переработке зерна). Всего же в России введены в эксплуатацию 14 проектов на сумму более 142 млрд рублей, — рассказали в пресс-службе Минэкономразвития России.

В целом объем вложенных средств по механизму СЗПК увеличился до 2,9 трлн рублей, например, в 2024-м бизнес вложил около 960 млрд. «Это проекты из самых разных сфер: производство выпечки, комбинаты точного литья, теплицы и мясное производство, горно-обогатительные комбинаты, транспортные узлы. Создано более 36 тысяч рабочих мест», — сообщил ранее замминистра экономического развития России Мурат Керефов.

В целом объем вложенных средств по механизму СЗПК увеличился до 2,9 трлн рублей, например, в 2024-м бизнес вложил около 960 млрд. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Главная проблема — нежелание бизнеса кредитовать государство»

Механизм СЗПК предоставляет возможность возмещения инвестору затрат на инфраструктуру — компенсацию в виде возврата НДС или вычета по налогу на прибыль расходов на строительство дорог, энергообъектов, инженерных коммуникаций. Нацелен на поддержку крупных проектов с возможностью привлечь инвесторов, которым критично важно быстрое создание инфраструктуры.

— Однако инструмент имеет и свои минусы — это долгий и сложный процесс согласования. Заявители сталкиваются с бюрократией, затягиванием сроков, как в случае с Doorhan, возмещение через НДС — возврат средств растягивается на годы, а не происходит сразу. Плюс жесткие требования ВЭБ.РФ и Минэкономразвития — проект должен быть «чистым» без начатых строительных работ. Фактически это кредитование государства, потому что бизнес вкладывает свои деньги, а возмещение получает постепенно, — рассказал руководитель консалтинговой компании «Верное решение» Сергей Маслехин.

По словам эксперта, данный инструмент не получил широкого применения. Это продукт, которым бизнес пока не спешит пользоваться. Клиентов пугают высокие требования: нужен масштабный проект обычно стоимостью в несколько миллиардов рублей, запрет на уже начатое строительство, сложности с документацией и согласованиями. Не всех устраивает и долгий возврат средств, возмещение идет через НДС, а не прямым субсидированием, для многих компаний заморозка капитала на годы неприемлема.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

По словам Маслехина, в Татарстане инвесторы пользуются региональными мерами поддержки. Например, льготами по налогам, субсидиями. Крупные инвесторы могут договориться с властями о прямой инфраструктурной поддержке без СЗПК, отметил он:

— Могут не вернуть средства в полном объеме, может кончиться бюджет на субсидии, власти могут поменять «правила игры в ходе игры». На примере СПИК с КАМАЗом — он гарантирует неизменность налоговых условий, и автозавод рассчитывал, что ему «заморозят» ставку НДС в 18%, чего по факту не произошло — все равно платят на общих основаниях 20%. Кроме того, влияет низкая информированность и бюрократия, компании не всегда знают о механизме. Инструментом могут воспользоваться крупные промышленные проекты, логистические и индустриальные парки — если они на ранней стадии.

— С января 2025 года налог на прибыль вырос с 20 до 25%. Но предприятия, подписавшие соглашение о защите и поощрении капиталовложений, могли сохранить прежнюю ставку налога и таким образом избежать увеличения налоговой нагрузки. Это позволило бы удержать стабильность бизнеса и плана развития. Правда, воспользоваться такой возможностью могли лишь крупные компании с инвестициями больше одного миллиарда рублей — для большинства предприятий — это невыполнимое условие, — отметил руководитель департамента налогового и правового консалтинга компании «Аудэкс» Ильдар Хуснутдинов, — Интерес к этому механизму невелик, поскольку механизм непростой и малодоступный, в его практике клиентов, воспользовавшихся этой федеральной мерой поддержки, нет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам экспертов, СЗПК — полезный инструмент, но не для всех. Подходит крупным инвесторам, готовым ждать возврата денег и проходить долгую процедуру согласования. Не подходит тем, кто уже начал стройку, не хочет зависеть от бюджетных процедур, может получить поддержку через другие программы. «Главная проблема — не столько в требованиях ВЭБ, сколько в негибкости механизма и нежелании бизнеса кредитовать государство. Если условия упростят, например, разрешат возмещать затраты быстрее, спрос может вырасти», — заключил Маслехин.