Особенный день Даку, мысли Рахимова при 0:2 и любовь болельщиков: как «Рубин» остановил «Зенит»

Напряженная ничья с вице-чемпионом страны

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» начал в Казани футбольный сезон матчем с вице-чемпионом Премьер-лиги «Зенитом». Игра удалась на славу. В первом тайме хозяйничали только игроки гостей, а после перерыва инициативу перехватили хозяева. Как сложился матч — читайте в материале «Реального времени».

«Привыкли»

«Рубин» начал сезон с двух матчей без поражений. Вслед за гостевой победой над «Ахматом» команда Рашида Рахимова отметилась ничьей с вице-чемпионом лиги «Зенитом» — 2:2.

Несмотря на итоговый счет, матч с питерцами получился непростым. Начнем с того, что встреча стала открывающей домашней игрой для «Рубина» в сезоне. Казанцы вчистую проиграли первый тайм, пропустив два безответных мяча к 36-й минуте. Вначале с пенальти отличился Андрей Мостовой, а затем удвоил преимущество питерцев Матео Кассьерра.

Однако после перерыва характер игры поменялся. «Рубину» удалось нарастить давление на ворота «Зенита» и отыграть два гола. Первый мяч был забит в стартовые минуты второго тайма, а ничейный счет добыт в заключительные мгновения поединка. В составе хозяев забитые голы в активе Велдина Ходжи и Мирлинда Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Такие разные по наполнению и качеству таймы вынудили вспомнить главную фишку «Рубина» при Рахимове. Казанцы в прошлом сезоне стали самой волевой командой лиги. За чемпионат «рубиновые» набрали 18 очков, находясь по ходу матча в ситуации проигрывающей стороны. Теперь история повторилась: уже во втором туре «Рубин» отыгрался с -2.

На вопрос, почему снова казанская команда умудрилась показать два разных тайма, Рахимов шуткой ответил: «Привыкли».

«Смотрите, сколько народу пришло за вас болеть»

В прошлом сезоне «Рубин» уступил «Зениту» во всех четырех матчах с общим счетом 0:11. Тренер казанцев признался, что слегка засомневался в итоге нынешней игры, когда команда проигрывала 0:2 после первого тайма.

— Единственное, когда мы проигрывали 0:2, у меня закралась мысль: «Черт, это повторение тайма прошлого сезона, елки-палки, неужели повторяется».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одним из рецептов вчерашнего успеха «Рубина» стала поддержка болельщиков. В этот воскресный вечер на трибунах «Ак Барс Арены» собралось рекордное для двух последних сезонов количество зрителей. В прошедшем чемпионате Премьер-лиги чуть больше 17 тысяч болельщиков пришли на «Спартак», а на питерцев сейчас — 23 456 человек.

Рахимов на послематчевой пресс-конференции заявил, что говорил об этом в раздевалке, настраивая команду на второй тайм.

— Я об этом сказал в раздевалке. Смотрите, сколько народу пришло за вас болеть, они ждут. И после матча я сказал, какое удовольствие вы доставили болельщикам. Я в самом начале говорил, что не должно быть равнодушия. Можно проиграть, но равнодушия быть не должно. Так и вышло, — сказал Рахимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сами футболисты старались не афишировать прессе, что именно говорил или сделал тренер в перерыве. Но все отметили влияние болельщиков на настрой команды. В частности, капитан «Рубина» Олег Иванов даже чуть пожурил казанскую публику, заметив, что такой эффектной поддержки ни разу не ощущал до этого на «Ак Барс Арене».

— Между собой в команде сегодня обсуждали, что пришло много болельщиков и то, как они гнали нас вперед. Скажу честно, чтобы никого не обидеть, за все время моего пребывания в клубе сегодня поддержка была наиболее эффектной, — передает слова Иванова корреспондент «Реального времени».

Не хватает свежести или новичков?

Перед матчем с «Зенитом» в прессе активно обсуждались различные слухи о возможных новичках «Рубина». Казанцы практически завершили трансфер крайнего защитника Мехди Дорваля, также клубу приписывается интерес к испанскому дефу Луису Пересу и боснийскому форварду Самеду Баздару. Пока же «рубиновые» подписали лишь Дениля Мальдонадо, который в итоге даже не попал в заявку на игру с «Зенитом».

Хотя новичок мог понадобиться во втором тайме, когда Рахимов произвел две замены. Особенно интриговало появление Руслана Безрукова вместо Алексея Грицаенко. После этой перестановки Илья Рожков отправился в тройку центральных защитников. На фоне слухов о скором подписании в «Рубин» крайнего латераля Дорваля — эксперимент значимый. В моменте же, сдвинув Рожкова в центр, Рахимов добавил мобильности своей обороне. «Зенит» ожидаемо пытался ловить казанцев на контратаках, и скоростной защитник оказался хозяевам очень к месту.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Питерцы «проснулись» после перерыва лишь к 70-й минуте, когда Мостовой даже попал в перекладину. Игровой ритм «Рубина» снизился, складывалось ощущение надвигающейся безнадеги у казанцев из-за усталости футболистов. Рахимов после матча списал все на отсутствие необходимого количества игроков.

— Конечно, нам не хватает свежести. Я уже устал повторять: надо, чтобы в команде присутствовала внутренняя конкуренция. Когда ты держишь определенный ритм игры, в случае замены игроков, ты должен быть уверен, что они сохранят этот уровень и даже добавят. Посмотрите, кто сидит на замене у «Зенита». Понятно, что мы не можем с ними в этом соперничать, но это внутренняя конкуренция, которая позволяет клубу и игрокам развиваться,— сказал Рахимов.

У питерцев состав был боевой, за исключением отсутствия Луиса Энрике. Многомиллионное приобретение «Зенита» осталось вне списков на игру. Зато появился с первых минут Жерсон, летний дорогостоящий новичок вице-чемпионов страны. Впрочем, наибольшего внимания по итогам игры все равно удостоились российские игроки питерцев. Героем первого тайма в составе «Зенита» стал Мостовой, а антигероем — Максим Глушенков, которого заменили в перерыве. На пресс-конференции журналист «Реального времени» спросил у Сергея Семака причину замены, на что тренер гостей разразился критикой в адрес футболиста.

— Показалось, что Глушенков не вошел в игру: очень часто ошибался. Если с фланга Мостового было много опасности, остроты, много вскрывали зону соперника, то с его фланга активности было гораздо меньше. Поэтому выпустили на его позицию другого игрока. Как сыграл Лусиано, вышедший вместо Глушенкова? Он сыграл неплохо. Лучше, чем Глушенков? Думаю, да, — сказал Семак.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особенный матч для Даку

В свете противостояния «Рубина» с «Зенитом» нельзя обойти стороной тему несостоявшегося трансфера Мирлинда Даку. Летом албанец был близок к переходу в стан питерцев, но в итоге стороны не договорились по условиям контракта футболиста. В преддверии очного поединка ожидалось, что лучший бомбардир казанцев сделает максимум усилий напомнить о себе клубу из Санкт-Петербурга.

В итоге именно Даку стал главным героем концовки матча. На протяжении всей игры нападающий оставался в тени, но забил в самый нужный момент. Уже в добавленное арбитром время албанец вонзил мяч в сетку ворот «Зенита» ударом головой, сравняв счет — 2:2.

Чуть ли не персонально против Даку действовал Ванья Дркушич. В микст-зоне в разговоре с журналистами защитник «Зенита» высказал уважение форварду «Рубина», которого считает одним из лучших игроков лиги.

— Конечно, не обидно, что именно он забил. Обидно в целом, что «Рубин» забил на последней минуте. Мне как защитнику нравится играть против сильных соперников. И Даку, действительно, один из лучших игроков чемпионата, — передает слова Дркушича корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Признал силу Даку и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Сложилось впечатление, что рулевой питерцев даже где-то жалеет о сорвавшемся трансфере албанца. Атака гостей во втором тайме хромала на обе ноги.

— Особенный матч для Даку? Это у Мирлинда нужно спросить. Он хороший игрок, мы в этом не сомневались, — сказал Семак.

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:2 (0:2, 2:0)

Голы:

0:1 — 11, Мостовой (с пенальти);

0:2 — 36, Кассьерра (Мостовой);

1:2 — 48, Ходжа (Кабутов);

2:2 — 90, Даку (Рожков).

Следующий матч «Рубин» проведет 31 июля в Казани с «Оренбургом» в рамках группового этапа Кубка России. В 3-м туре чемпионата команда Рахимова примет дома «Сочи», игра пройдет 4 августа.