Тягучий стиль Рахимова, новая роль Даку и «сухой» Ставер: как «Рубин» победил «Ахмат»

Казанская команда стартовала в сезоне с победы

Команда Рашида Рахимова победила в Грозном со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Как сложилась игра — читайте в материале «Реального времени».

«Рубин» не проигрывает в первом матче сезона с 2021 года



Пока в Казани хозяйничал «Пари НН», команде из столицы Татарстана предстояло начать сезон в гостях. «Рубин» первый тур провел в Грозном, где подопечным Рашида Рахимова противостоял неуступчивый «Ахмат».

Казанцы смогли справиться с соперником, забив два безответных гола. Мячи в составе победителей в свой актив записали Дардан Шабанхаджай и Вельдин Ходжа. Футболисты гостей по разу забили в каждом из таймов, после чего уверенно довели игру до победы со счетом 2:0.

При этом хозяева поля организовали самую настоящую осаду ворот Евгения Ставера. В сторону голкипера полетело аж 24 удара от грозненцев — второй результат за всю историю существования «Ахмата». Правда, в створ ворот пришлись лишь шесть из них. Но «Рубин» выстоял и сохранил победный результат.



Предварительно команда Рахимова занимает место в топ-3 турнирной таблицы чемпионата. Но все это просто цифры, которые на старте чемпионата ничего не значат. При этом «Рубин» не проигрывает в стартовых матчах сезона с 2021 года. Серия началась с победы над «Спартаком» при Леониде Слуцком, не прервалась в Первой лиге и третий раз кряду продолжилась в РПЛ.

«Ахмат» бил, «Рубин» забивал

Стартовый состав «Рубина» на первый матч сезона не вызвал удивления. Единственный интерес порождал возможный дебют новичка Дениля Мальдонадо. Но за несколько часов до встречи главный тренер казанцев Рашид Рахимов признался, что защитник сборной Гондураса пока не готов выходить в «основе». В этой ситуации важнее было наличие в атаке Мирлинда Даку, которого летом удалось сохранить в команде. Албанец недавно продлил контракт с «Рубином» и от него ждут новых свершений после прошлогодних 15 забитых голов в чемпионате.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ахмат» минувший сезон завершил в зоне стыков, грозненцы сохранили прописку в высшем дивизионе страны лишь по итогам переходных матчей. Такой результат заставил клуб из Чечни пойти на серьезные изменения. В частности, был утвержден новый главный тренер — Александр Сторожук, когда-то работавший в «Краснодаре». Также в команду пришли несколько классных новичков. Например, из махачкалинского «Динамо» забрали двух лидеров — Абакара Гаджиева и Эгаша Касинтуру, кроме этого, был подписан наконечник атак «Оренбурга» Брайан Мансилья и возвращен из арабского «путешествия» экс-бомбардир грозненцев Мохамед Конате.

Большинство новичков «Ахмата» вышли с первых минут против «Рубина». Грозненцы сходу захватили инициативу, заставив гостей действовать на контратаках. Контроль мяча хозяевами вынуждал «рубиновых» чаще идти в стыки. Такой ход матча вылился в четыре желтые карточки в составе «Рубина» за тайм. Судья охотно «штрафовал» казанцев горчичниками, скромничая в отношении фоливших не меньше игроков «Ахмата».

Несмотря на немного «домашнее» судейство, гости упрямо искали свои шансы. Первым звоночком у ворот Георгия Шелии стал проход Дардана Шабанхаджая, на который грозненцы отреагировали слабо. Следующий же момент с тем же футболистом казанцев получился голевым. Даку отпасовал на Илью Рожкова, тот вырезал Дардану выход один на один, и игрок «Рубина» был точен — 0:1.

С учетом очень строгой игры команды Рашида Рахимова в обороне, шансов у хозяев сравнять становилось еще меньше. Единственным запоминающимся подходом «Ахмата» в первые 45 минут остался эпизод с отскоком от Егора Тесленко. После отраженного Ставером удара от Мансильи мяч от защитника гостей отскочил в штангу ворот «Рубина». Грозненцы за тайм пробили 14 раз, но едва ли они были опасными.

Ходжа снял все вопросы

Гол Шабанхаджая заставил вспомнить последний матч команд в Грозном. Та игра состоялась 1 марта, и тогда Дардан тоже открыл счет в первом тайме, но затем Надер Гандри забил дважды и принес победу хозяевам поля. Повторить свой подвиг защитнику «Ахмата» было не суждено. Сторожук снял своего центрдефа в перерыве, выпустив вместо него Милоша Шатару.

Пока соперник разбирался с изменениями в составе, «Рубин» на 51-й минуте организовал второй свой гол. Вельдин Ходжа взял инициативу на себя, прошел к штрафной, обыгрался с Даку и катнул мяч мимо вратаря — 0:2 в пользу казанцев. Стоит отметить, что у албанского бомбардира казанцев в этой игре была новая роль на поле. Форвард действовал в привычном стиле столба впереди, но старался не брать на себя игру. Даку стягивал защитников, освобождая зоны за спиной, куда врывались его партнеры.

Позже на послематчевой пресс-конференции тренер «Ахмата» признался, что второй пропущенный гол выбил его игроков из колеи. По признанию рулевого хозяев, «Рубин» умело садился на низкий блок в обороне, не позволяя создавать моментов для взятия ворот. Не удивительно, что завершающая часть матча превратилась в пустую формальность.

Всего за игру футболисты «Рубина» собрали аж семь желтых карточек против одной у соперника. По окончании встречи Рашид Рахимов через журналистов обратился к судье матча Ивану Абросимову.

— Надо спросить арбитра, не сурово ли с первого фола давать желтую карточку? Но все бывает в первый раз, — сказал Рахимов.

В целом «Рубин» показал удивительно цельный матч для старта сезона. Тягучий стиль Рахимова стал большим препятствием для «Ахмата», который при Сторожуке будет переходить на тотальный контроль мяча. В этот раз для победы казанцам даже не понадобилось голов Даку. Впрочем, тренер «Рубина» нашел повод, чтобы придраться к футболистам и после победы.



— Было очень много брака. Если брать в целом 90 минут, то игра была нестабильной. Потому что были отрезки, когда мы выглядели очень неплохо, но совершали ошибки, поздно реагировали, не во время перестраивались. Содержанием будем довольны, когда получится играть стабильно все 90 минут без таких провалов, — резюмировал Рахимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ахмат» (Грозном) — «Рубин» (Казань) — 0:2 (0:1, 0:1)

Голы:

0:1 — 24, Шабанхаджай (Рожков)

0:2 — 51, Ходжа (Даку)

В следующем матче «Рубин» сыграет 27 июля в Казани против петербургского «Зенита». Эта игра станет первой домашней для казанской команды в сезоне. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.