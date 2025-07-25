Деньги по воле Аллаха: почему российский рынок исламского банкинга растет медленно

В предстоящие три года эксперимента в России надеются на рост инвестиций и легализацию теневых игроков

Фото: Реальное время

Продленный еще на три года эксперимент по исламскому банкингу в России, по мнению экспертов, пока показывает скромный результат. В реестре пока 32 организации, а привлечено за два года порядка 4 млрд рублей инвестиций. При этом потенциал рынка исламских финансов в нашей стране оценивается в 1 трлн рублей. С чем связан недостаток инвестиций, что сдерживает рост рынка и нужно ли менять законодательное регулирование для увеличения объема сделок — выясняло «Реальное время».

«Десять лет ушли на убеждение регулятора в целесообразности программы»

Эксперимент по исламскому банкингу стартовал в России в 2023 году и должен был завершиться в 2025-м, но его продлили еще на три года — до 1 сентября 2028 года. Причем скоро к нему могут присоединиться другие регионы помимо Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чечни. Сейчас в реестре 32 субъекта хозяйственной деятельности, из них 14 зарегистрированы в нашей республике.

В мае во время KazanForum председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил обеспокоенность низким объемом привлеченных инвестиций — около 4 млрд рублей за два года действия пилота. На старте эксперимента на него возлагали большие надежды в плане обхода западных санкций, однако большого потока исламских инвестиций действительно пока нет. По словам депутата Госдумы от Татарстана Айрата Фаррахова, введенные санкции против России оказывают негативное влияние на партнеров, которые опасаются попасть под ограничения, поэтому этот сегмент развивается не теми темпами, как предполагалось.

— На самом деле я подтверждаю, что потенциал рынка около 1 трлн рублей, и в данный момент я бы не сказал, что мало инвестиций, во-первых, мы не все еще учитываем, и Россия выбрала такой путь — идет медленно, но верно. Какие-либо выводы преждевременны: эксперимент начался всего два года назад, а предшествующие десять лет ушли на убеждение регулятора в целесообразности запуска программы, — отметил депутат Госдумы.

За прошедший период, по его словам, был достигнут значительный прогресс: «Начали активно развиваться вопросы образования, стали появляться специалисты, выразило свое удовлетворение мусульманское население и самое главное — регулятор за это время подписал ряд стратегически важных документов и соглашений с международной организацией AAOIFI (организацией, определяющей международные стандарты в области исламского финансирования)». Фаррахов считает, что предстоящие три года эксперимента станут периодом установления четких стандартов, способствующих созданию условий для того, чтобы «компании, кредитные и не кредитные организации участвовали в эксперименте, а не вели теневую работу, поэтому мы последовательно будем снижать барьеры».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вместе с тем моя оценка очень позитивная, последовательно движемся в этом направлении, и я думаю, что Россия займет достойное место в секторе партнерского (исламского) финансирования. Россия крайне интересная страна для зарубежных инвесторов, для стран Персидского залива и тех, кто участвует в партнерском финансировании, причем не только мусульманские страны проявляют заинтересованность, — добавил спикер.

«В перспективе будет привлечен значительно больший объем инвестиций»

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин рассказал, что эксперимент по партнерскому финансированию уже открыл окно возможностей для регионов, в которых он реализуется. В том числе и благодаря ему удалось снизить риски санкционного давления: вместо недружественных стран, которые ранее инвестировали в республику, Татарстан приобрел и продолжает приобретать новых партнеров в странах Ближнего Востока, Африки и Азии, где достаточно распространен этот инструмент.

— На неделе в Госдуме я в составе делегации встречался с представителями Бахрейна, взаимодействие с которыми также должно укрепиться в рамках так называемого партнерского финансирования. Что касается принятого закона, то в его рамках будут разработаны стандарты партнерских продуктов, будут уточнены полномочия ЦБ в части регулирования сделок. Учитывая эффективность партнерского финансирования, эксперимент продлен до 1 сентября 2028 года, — заявил депутат.

По его словам, в рамках эксперимента прилагаются все усилия для совершенствования законодательства. «Как раз для роста инвестиций — принят новый закон. Ключевое дополнение — разработка стандартов партнерских продуктов. Во-первых, это будет способствовать созданию четкого и понятного инструмента и признанию продукта рынком, получению согласования Банка России. Во-вторых, закон даст возможность подключить меры господдержки там, где они существуют». Продление закона еще на три года Топилин назвал логичным решением: «Трудно предположить, что за два прошедших года эксперимента партнерские инструменты заработали бы в полную силу: все идет поэтапно — первый год был посвящен прежде всего организационным моментам. Считаю, комплекс внедряемых сейчас мер дает нам надежду, что в рамках программы партнерского финансирования в перспективе будет привлечен значительно больший объем инвестиций».

«Нужны равные условия со сложившимся финансовым сектором»

Генеральный директор одной из первых исламских финансовых организаций «Амаль» Рустам Сагдеев назвал продление эксперимента по партнерскому финансированию позитивным и важным шагом: «За два года удалось создать правовую основу, провести первые сделки в рамках 417-ФЗ, выстроить взаимодействие между участниками и регулятором, благодаря чему наблюдается увеличение объемов инвестиций. Но для масштабного развития необходимо дальнейшее совершенствование законодательства: не просто продление, а создание полноценной нормативной базы с учетом специфики исламского подхода».

— Особенно важна работа по разработке национальных стандартов, которая сегодня ведется, в том числе на базе КФУ. Нужны равные условия со сложившимся финансовым сектором — в части налогообложения, доступности к рынку капитала, субсидии и прочей господдержке. Также важную роль играет профессиональная подготовка кадров и широкая просветительская кампания среди бизнеса и населения. При системном подходе исламские финансы могут стать не нишевым проектом, а полноценной частью финансовой системы России, — убежден Сагдеев.

Для развития исламского банкинга необходимо внедрять инновационные для российского рынка технологии, считает председатель правления ПО «Ас Салям» Ренат Едиханов. На данный момент продуктовая линейка финансирования населения и бизнеса уже большей частью сформирована. Для дальнейшего развития сектора партнерского финансирования необходимо развивать рынок партнерского капитала и его инфраструктуру, убежден эксперт. Без этого полноценное функционирование экосистемы партнерского финансирования, по его словам, невозможно:

— Продление эксперимента даст возможность подключать инфраструктурные компании и привлекать крупных эмитентов. Ведется активная работа с биржевым рынком, в частности реализуется проект с Биржей ЦТС, позволяющий инвесторам заявлять о готовности вкладываться, а заемщикам получать средства по итогам рыночных торгов по условиям инвестирования. Важнейшей задачей является расширение качественного и количественного состава эмитентов. Например, наша платформа участвует в структурировании выпуска облигаций сукук ДЛЯ ВЭБ.РФ. Таким образом, трехлетнее продление эксперимента должно привести к интеграции партнерских финансов в общий рынок капитала.

«Значит, мы еще недостаточно приложили усилий для создания условий»

Эксперт Российского центра исламской экономики и финансов при Российском исламском институте Руслан Халиуллин отметил, что в Татарстане наблюдается ежегодное удвоение как оборотов, так и сделок по партнерскому финансированию. По его словам, сказываются активная работа руководства республики и участников эксперимента, а также возросший уровень финансовой грамотности населения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он отметил, что к эксперименту подключились крупные банки России, которые сейчас прощупывают своего клиента, настраивают маркетинг, и не только в нашей стране, но и в других государствах преимущественно с мусульманским населением.

— Отрасль только формируется, и тем, кто пытается выставить эксперимент неудачным, я рекомендую пообщаться с гражданами России, придерживающимися норм ислама, чтобы понять, насколько это им важно, как долго многие ждали этого закона. В названии закона есть выражение «создание необходимых условий», но целый ряд компаний в стране не торопятся войти в эксперимент, задавая вопрос: а в чем будет преимущество вступления в реестр? Значит, мы еще недостаточно приложили усилия для создания условий, от себя лично советую не гнаться за рекордами и создать условия, продолжать поступательно работать, — заявил Халиуллин.

По мнению эксперта, чтобы говорить об увеличении иностранных инвестиций, прежде всего нужно поработать над инвестиционной привлекательностью страны. Для инвесторов нужно снять валютные, санкционные, инфраструктурные риски, и над этими задачами нужно работать сообща, заключил он.

«Выросла налоговая нагрузка, и это сказалось на стоимости партнерских финансовых продуктов»

Председатель Ассоциации организаций партнерского финансирования (АОПФ) Тимур Хаертинов уверен, что потенциал для привлечения инвестиций по линии исламского банкинга гораздо выше, однако этому мешают сразу несколько факторов — это и регулирование, и малый срок с момента начала эксперимента, и малая информированность потенциальных клиентов, и возросшее налоговое бремя, и санкции. По мнению эксперта, два года — слишком короткий срок для подведения каких-либо итогов программы, так как формирующаяся нормативная база и регуляторные практики были в основном отработаны только к середине этого срока.

— Кроме того, введение механизма партнерского финансирования столкнулось с рядом трудностей. При принятии закона о введении эксперимента не было создано должных стимулов для развития рынка партнерских финансовых продуктов так же, как и не было создано выравнивание условий деятельности банковских и небанковских организаций партнерского финансирования. При этом внедрение партнерских финансовых продуктов требовало как минимум точечных изменений гражданского и налогового законодательства. Это без учета того факта, что с 2025 года выросла общая налоговая нагрузка, и это сказалось и на стоимости партнерских финансовых продуктов, — заявил он.

По мнению эксперта, текущее законодательное регулирование во многом рассчитано на крупных участников рынка, в первую очередь на банковские учреждения, которые имеют диверсифицированные источники привлечения средств инвесторов и которые имеют больше возможностей использования имеющейся финансовой инфраструктуры для своего развития. Вместе с тем именно небольшие партнерские финансовые организации в силу своей специфики ближе к потенциальным пользователям этих продуктов и лучше понимают их нужды. Все это сильно сдерживало начавшийся процесс формирования этого рынка, отметил Хаертинов, поэтому сейчас необходимо не только продление сроков эксперимента, но и создание экономических механизмов и финансовых стимулов для его успешного продолжения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Важно, что участниками рынка осознана необходимость совместной выработки решений и координации действий. Наряду с Ассоциацией российских банков появилась новая структура — Ассоциация организаций партнерского финансирования (АОПФ), способствующая учету мнений всех заинтересованных сторон. По итогам эксперимента его участники хотели бы видеть переход от экспериментального к постоянному комплексному регулированию, формирование организованного рынка партнерских финансов с разноплановыми его субъектами, биржами, инвестплатформами, фондами и пр., выравнивание условий для деятельности всех участников рынка и создание экономических стимулов для развития, — подчеркнул спикер.

Директор компании «Нурфинанс» Айрат Шакиров признает, что в настоящее время основная часть физических лиц, а компания работает именно с ними, направила инвестиции на банковские депозиты, другая часть — в недвижимость, так как это наиболее консервативный, понятный инструмент, остальные — решили вложиться в золото.

— Если человек придерживается более агрессивной стратегии инвестирования, то он рассматривает более высокодоходные инструменты — криптовалюту, финансовые пирамиды, пытается сам организовать бизнес. В эпоху нестабильности для людей важнее сохранить свои сбережения. Партнерские финансы так или иначе подразумевают риск, хотя и есть инструменты обеспечения. Также сдерживающим фактором является отсутствие сектора исламского страхования. Его наличие сильно помогло бы развитию направлений партнерского финансирования, — считает Шакиров.

Партнерское финансирование — перспективное направление для банков

Эксперимент по партнерскому финансированию показал, что в России существует устойчивый интерес к исламским финансовым инструментам, считает старший вице-президент ПАО «Сбербанк» Олег Ганеев. По его словам, за прошедший период в стране увидели рост клиентского спроса и доверия, а участвующие в эксперименте кредитные организации продолжают привлекать новых клиентов, раннее не обращавшихся в банк.

— Тем не менее мы видим необходимость гармонизации нормативно-правовых подходов. Продление эксперимента выступает важным шагом, позволяющим усовершенствовать и расширять существующую практику. Мы рассчитываем на активную работу с другими игроками рынка и правительственными структурами в части адаптации отраслевых стандартов к российскому правовому полю и развития инфраструктуры: от подготовки кадров до цифровых решений. Продолжим развивать этот сектор, опираясь на международный опыт и запросы клиентов, — сообщил он.

— Экспериментальный режим подразумевает отработку действующих нормативов в ограниченных регионах и с не большими суммами, так как нужно подготовить отдельную нормативную базу, учесть все особенности налогового режима, сделать партнерское финансирование выгодным для инвесторов, привлекательным для населения, чтобы люди понимали суть, — заметил руководитель направления исламского банкинга «ТБанк» Асхат Гиниятов.

По его словам, предстоит еще много работы, чтобы просветить население, которое пока даже не слышало о таком термине, как «партнерские финансы», — эта новая бизнес-модель альтернативного банкинга для наших граждан.

— Запуск эксперимента стал мощным импульсом для развития партнерского финансирования в России, — считает директор центра исламского банкинга «Ак Барс Банка» Марат Садриев. — Например, если раньше мы предлагали исламскую ипотеку через дочернюю структуру, то благодаря запуску эксперимента она была переведена на баланс банка. Это позволило нам предложить нашим клиентам использовать средства материнского капитала и направлять их на досрочное погашение исламской ипотеки.

Говоря о будущих перспективах рынка, эксперт ожидает планомерного роста спроса на продукты партнерского финансирования, особенно с учетом текущего курса Банка России на понижение ключевой ставки. Кроме того, надеется на формирование единых стандартов — их унификация значительно упростит работу и развитие этого сегмента рынка. В оценке первых скромных результатов проекта спикер солидарен с коллегами: «Эксперимент по партнерскому финансированию длится всего два года, и его первый этап был посвящен вхождению финансовых учреждений в реестр Банка России. Значительное время ушло на принятие решений, определение ниши и разработку продуктов. Поэтому первый год эксперимента можно считать этапом старта и становления».

Тем временем потребители рынка исламских финансов осторожно оценивают эффективность эксперимента. Директор по маркетингу халяльной продукции ITLE Артур Эльканов указал, что не все инструменты партнерского финансирования доступны:

— Мы давно используем исламский банкинг, но существенных изменений после запуска эксперимента не заметили. Те же финансовые учреждения работают, просто теперь они регулируются официально Центральным банком, получили лицензии. Никаких улучшений условий или появления крупных игроков не произошло, доступность инструментов тоже не очень высокая, если говорить по существу, — заметил он.