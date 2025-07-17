Эксперимент с исламскими финансами распространят на другие регионы

Ранее он проходил в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла закон о продлении эксперимента по партнерскому финансированию в России до 1 сентября 2028 года. Изначально эксперимент, стартовавший 1 сентября 2023 года, охватывал Башкирию, Дагестан, Татарстан и Чечню. Об этом сообщает ИА «ПРАЙМ».

Муфтий Московской области Рушан Аббясов отметил растущий спрос на инструменты исламского банкинга среди представителей разных конфессий. Основными причинами популярности стали прозрачность финансовых операций, отказ от спекулятивных практик и справедливое распределение рисков.

Депутат Айрат Фаррахов подчеркнул необходимость формирования нормативной базы, привлечения инвестиций из стран с развитым исламским банкингом, а также корректировки терминологии в законодательстве.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Банк России уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора.

Дмитрий Зайцев