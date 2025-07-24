Незащищенная Казань: школа Насыри, дом купца Алафузова и ДК имени 10-летия ТАССР

Здания города, не вошедшие в реестр объектов культурного наследия. Часть третья

Дворец культуры имени 10-летия ТАССР. Фото: взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

Изучение карты «Незащищенной Казани» — как ходьба по минному полю: не у всех домов есть какие-либо мемориальные доски, на электронных картах они также не всегда отмечены должным образом. Порой оказывается, что и статус ОКН застройщику не помеха — здания перестраивают, сносят, а по документам они все еще значатся в реестре памятников.

Дом Салихова (Каюма Насыри, 20)

Отреставрированная и реконструируемая туристическая улица Старо-Татарской слободы в Казани не только приобрела, но и многое потеряла. К примеру, не скрывается, что серия обшитых деревом домов ближе к перекрестку улиц Каюма Насыри и Фатиха Карима — это инициатива, исходившая от мечети Марджани. Можно сказать, что таких красочных домов нет теперь даже в деревнях — всему виной профнастил.

При этом вопросы вызывает облик дома под номером 20. Постановлением Кабинета министров РТ от 15.09.1994 он признан объектом культурного наследия. В книгах его описывают так: «Двухэтажное здание построено в классицистическом стиле. Окна имеют наличники на всех этажах». 1873 год, между прочим. Несколько лет назад это был каменный дом с мансардой, который позже подрос еще на один этаж.

Это дом Шагиахмета Салихова — один из адресов, где Каюм Насыри открывал русско-татарскую школу, предвосхитившую развитие джадидистского обучения. Справедливости ради, в новых реестрах его уже нет.

Относительно недавно дом Салихова выглядел так. Но это тоже не оригинал. скриншот с сайта Гугл.карты

Дворец культуры им. 10-летия ТАССР (Первого Мая, 26)

Здание из списка выявленных объектов культурного наследия города Казани от 27.03.2009 года располагалось на улице Первого Мая. Его построили по проекту председателя правления Татарского отделения Союза архитекторов СССР Андрея Спориуса к 1932 году: четыре зала, включая лекционный и спортивные, а также кружки, тир, бильярд, две библиотеки.

Это один из заметных памятников конструктивизма. В 1935-м его дополнили парашютной вышкой, вскоре рядом появился парк имени Романа Петрова. В 1952-м здание реконструировали, увеличили большой зал. Первый в Казани дворец культуры пережил в 2008-м пожар — там находился магазин по продаже фейерверков, после чего его снесли.

Дом Ивана Алафузова (Клары Цеткин, 20)

Под таким названием здание значится в реестре с 2015 года: «Собственный дом И.И. Алафузова, до 1863 г. дом Ганевилькена». Последний был коллежским асессором, Алафузов приобрел дом незадолго до свадьбы.

За руинами дома сейчас виден огромный пустырь, который ранее занимал завод «Сантехприбор». Компания в 2012 году начала разбирать здание на кирпичи. При этом указывалось, что это бывшая контора «Товарищества заводов Алафузовых», которая работала уже после смерти предпринимателя. Разбор тогда остановила прокуратура Кировского района. Впрочем, никакой орган не может остановить время: вероятно, многим памятно событие, когда часть стены «Сантехприбора» рухнула на тротуар в 2020-м. Образовавшаяся дыра в стенах алафузовских владений — символ разгильдяйства.

Дом Алафузова. скриншот с сайта Гугл.карты

Здание технического училища (Музыкальная, 5)

Удалимся еще глубже в Кировский район. Это здание было школой кантонистов, сирот после окончания войны 1812 года. Затем оно стало техническим училищем при Казенном пороховом заводе. После революции превратилось в школу фабрично-заводского ученичества — первую в ТАССР. В дальнейшем здесь было размещено ПТУ №21.

На этом богатая история погибающего на глазах жителей Кировского района особняка не закончилась. В 2005 году, путем слияния училищ №108 и №21, в нем разместилось профессиональное училище №137. В итоге здание, пережившее множество жильцов, к 2015-му оказалось заброшенным. В 2022-м здесь чуть не сгорел бомж. Охранного статуса у дома нет.

В 2011-м здание на Музыкальной, 5 выглядело иначе хотя бы потому, что вокруг еще не было зарослей клена. скриншот с сайта Гугл.карты

Дом Катеева (Габдуллы Тукая, 80)

Вернемся на улицу Тукая. После дома Шамиля (№74) здесь начинается цепочка домов, которая в виду узости тротуаров и шума автомобилей не привлекает гидов и экскурсантов. А еще там тянется пустырь, на месте которого стояли два дома. В одном родился писатель Гали Рахим. В соседнем — сначала директор Казанской татарской учительской школы Шахбазгирей Ахмеров, а потом Вaлиулла Ибрагимов, который купил соседний дом Шамиля и продавал в нем конфеты.

О состоянии дома Ибрагимова на улице Насыри умолчим — из него все не получается выселить жильцов, в половине здания обрушилась крыша, а стены накренились.

Дом Катеева. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Ибрагим Катеев торговал азиатской обувью. В ноябре 2022 года этот дом горел, потому что теперь в нем любят жить бомжи. Не удалось найти и сведений о следующем за ним доме Утямышевых, на базе владений которых в Казани возникла Меховая фабрика.

После предыдущей публикации в редакцию обратились представители Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Поблагодарив за статью, они отметили: «Объекты, расположенные по адресам: ул. Каюма Насыри, 10, лит. 8; ул. Фатыха Карима, 21; ул. Мартына Межлаука, 15; ул. Тукая, 103, стоят на государственной охране в качестве исторически ценных градоформирующих объектов. Комитетом будет проведена инвентаризация остальных объектов, упомянутых в статье. Далее будет принято решение о постановке отдельных объектов на государственную охрану».

