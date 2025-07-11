Незащищенная Казань: памятники истории Забулачья и Закабанья
Здания города, не вошедшие в реестр объектов культурного наследия, часть 2-я
Часть Казани — территория Забулачья и Закабанья, где находятся Ямская, Ново-Татарская, Старо-Татарская, Плетеневская слободы, — кажется, уже защищена статусом исторического поселения. Однако в выстроенных друг за другом старинных домах нет-нет да и найдется такое примечательное здание, которое еще не находится под охраной. «Реальное время» приводит в своем обзоре эти неочевидные объекты.
Каюма Насыри, 10 лит. 8
Первый дом, который встречает туристов в начале улице Каюма Насыри, красили несколько раз, потому что владельцев — а здание находилось в ведении мечети Марджани — не устроило первоначальное цветовое решение. Теперь здание выкрашено в достаточно спокойные цвета. Как выяснилось, сейчас в этом доме работает Музей татарской невесты. По одной из версии, именно здесь находилась школа, которую в конце XIX века попытался открыть сам Каюм Насыри. Рядом идут строительные работы — великому просветителю планируют поставить памятник.
Медресе «Халидия» (Фатыха Карима, 21)
Этот дом расположен по соседству с Голубой мечетью. Его построили купцы Арсаевы, примерно в 1825 году в здании открыли старометодное медресе, которое также именовалось Арсаевским, Айтугановским, Мустакимовским. Здесь учились историк Газиз Губайдуллин, драматург Галиаскар Камал, поэт Габдрахман Сунгати. В конце XIX века медресе переехало в дом Мустакимовых, который был на месте современного здания на Фатыха Карима, 20. Дом законсервирован.
Дом при Казаковской мечети (Фатыха Карима, 32)
Туристы не доходят до этого здания, поскольку оно находится уже среди хрущевок и новостроя последних лет. При этом выглядит как теремок посреди этой верхотуры. По мнению директора Института истории имени Марджани Радика Салихова, судя по расположению, этот дом раньше был в составе комплекса Казаковской мечети, которая стояла на Татарстана, 13 с 1876 по 1977 год. Мечеть снесли во время освоения новой трассы между речным портом и центром города. Весь этот квартал принадлежал мечети, здесь же было ее медресе.
Усмановское подворье (Парижской Коммуны, 8)
Этот корпус купец Зиганша Усманов, спонсировавший постройку Султановской мечети — она же Усмановская, начал возводить в 1860 году по контракту с городской думой, которая решила таким образом облагородить территорию Сенного базара. Вместо тридцати каменных лавок он возвел 45, поскольку по договору он мог ими пользоваться только до 2 октября 1877 года, а потом передать городу. В 1888 году появилось крыло на современной Парижской Коммуны по проекту Михаила Литвинова, будущего смотрителя здания храма Христа Спасителя. В наше время все это было снесено и построено заново. Так что, по сути, охранять теперь тут нечего.
Плетеневские бани (Тукая, 103)
Бани названы так по названию Плетеневской слободы, которая условно начиналась от современной улицы Ахтямова. Как и многое здесь, это здание построили братья Крестовниковы для рабочих стеариново-свечного завода. Мы уже рассказывали о так называемой Домрачевской больнице. Общественная баня появилась в начале прошлого века, а потом стала баней №4. В наше время здесь были офисы и проходили рейвы. Долгое время здание пустовало и было заброшено. Еще в 2021 году президент республики Рустам Минниханов поручил вернуть баням историческую функцию.
Штаб Мусульманского социалистического комитета (Мартына Межлаука, 15)
Здесь во время революции был штаб, в котором также работали библиотека-читальня и клуб. Организовал его Мулланур Вахитов, посещали и другие революционеры. Рядом стоит похожее здание, которое находится под охраной как медресе «Усмания», хотя эти сведения уточняются.
Ограда храма Троицы Живоначальной (Нариманова, 13)
Там, где сейчас находятся остатки Казанского хлебо-булочного комбината, до 1931 года стояла церковь Святой Троицы, возведенная еще в 1722 году. Это был центр Ямской слободы (потому и улица была 2-й Ямской). При ней в 1870 году была возведена каменная ограда, в которой также была расположена часовня. После сноса церкви решетки ограды, сделанные мастерами из Чебаксы, спилили, проемы заложили кирпичом. Так что от всего величия нам остались только столбы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».