Незащищенная Казань: памятники истории Забулачья и Закабанья

Здания города, не вошедшие в реестр объектов культурного наследия, часть 2-я

Церковь Троицы Живоначальной в Ямской слободе. Фото: взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

Часть Казани — территория Забулачья и Закабанья, где находятся Ямская, Ново-Татарская, Старо-Татарская, Плетеневская слободы, — кажется, уже защищена статусом исторического поселения. Однако в выстроенных друг за другом старинных домах нет-нет да и найдется такое примечательное здание, которое еще не находится под охраной. «Реальное время» приводит в своем обзоре эти неочевидные объекты.

Каюма Насыри, 10 лит. 8

Первый дом, который встречает туристов в начале улице Каюма Насыри, красили несколько раз, потому что владельцев — а здание находилось в ведении мечети Марджани — не устроило первоначальное цветовое решение. Теперь здание выкрашено в достаточно спокойные цвета. Как выяснилось, сейчас в этом доме работает Музей татарской невесты. По одной из версии, именно здесь находилась школа, которую в конце XIX века попытался открыть сам Каюм Насыри. Рядом идут строительные работы — великому просветителю планируют поставить памятник.

Начало улицы Каюма Насыри. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Медресе «Халидия» (Фатыха Карима, 21)

Этот дом расположен по соседству с Голубой мечетью. Его построили купцы Арсаевы, примерно в 1825 году в здании открыли старометодное медресе, которое также именовалось Арсаевским, Айтугановским, Мустакимовским. Здесь учились историк Газиз Губайдуллин, драматург Галиаскар Камал, поэт Габдрахман Сунгати. В конце XIX века медресе переехало в дом Мустакимовых, который был на месте современного здания на Фатыха Карима, 20. Дом законсервирован.

Медресе. скриншот с сайта Гугл.карты

Дом при Казаковской мечети (Фатыха Карима, 32)

Туристы не доходят до этого здания, поскольку оно находится уже среди хрущевок и новостроя последних лет. При этом выглядит как теремок посреди этой верхотуры. По мнению директора Института истории имени Марджани Радика Салихова, судя по расположению, этот дом раньше был в составе комплекса Казаковской мечети, которая стояла на Татарстана, 13 с 1876 по 1977 год. Мечеть снесли во время освоения новой трассы между речным портом и центром города. Весь этот квартал принадлежал мечети, здесь же было ее медресе.

Фатыха Карима, 32. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Усмановское подворье (Парижской Коммуны, 8)

Этот корпус купец Зиганша Усманов, спонсировавший постройку Султановской мечети — она же Усмановская, начал возводить в 1860 году по контракту с городской думой, которая решила таким образом облагородить территорию Сенного базара. Вместо тридцати каменных лавок он возвел 45, поскольку по договору он мог ими пользоваться только до 2 октября 1877 года, а потом передать городу. В 1888 году появилось крыло на современной Парижской Коммуны по проекту Михаила Литвинова, будущего смотрителя здания храма Христа Спасителя. В наше время все это было снесено и построено заново. Так что, по сути, охранять теперь тут нечего.

Усмановское подворье: было — стало. скриншот с сайта Гугл.карты

Плетеневские бани (Тукая, 103)

Бани названы так по названию Плетеневской слободы, которая условно начиналась от современной улицы Ахтямова. Как и многое здесь, это здание построили братья Крестовниковы для рабочих стеариново-свечного завода. Мы уже рассказывали о так называемой Домрачевской больнице. Общественная баня появилась в начале прошлого века, а потом стала баней №4. В наше время здесь были офисы и проходили рейвы. Долгое время здание пустовало и было заброшено. Еще в 2021 году президент республики Рустам Минниханов поручил вернуть баням историческую функцию.

Бывшие бани. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Штаб Мусульманского социалистического комитета (Мартына Межлаука, 15)

Здесь во время революции был штаб, в котором также работали библиотека-читальня и клуб. Организовал его Мулланур Вахитов, посещали и другие революционеры. Рядом стоит похожее здание, которое находится под охраной как медресе «Усмания», хотя эти сведения уточняются.

Мартына Межлаука, 15. скриншот с сайта Гугл.карты

Ограда храма Троицы Живоначальной (Нариманова, 13)

Там, где сейчас находятся остатки Казанского хлебо-булочного комбината, до 1931 года стояла церковь Святой Троицы, возведенная еще в 1722 году. Это был центр Ямской слободы (потому и улица была 2-й Ямской). При ней в 1870 году была возведена каменная ограда, в которой также была расположена часовня. После сноса церкви решетки ограды, сделанные мастерами из Чебаксы, спилили, проемы заложили кирпичом. Так что от всего величия нам остались только столбы.