«Факт преступления не нашел подтверждения»: главный юрист КирМоса просит суд оправдать больного экс-главу

Фото: Динар Фатыхов

Здоровье экс-главы КирМоса Сергея Миронова продолжает ухудшаться, его жена погасила ущерб еще на 100 тысяч рублей, однако приобщать документ об этом и ждать предоставления комиссионного заключения медиков Советский райсуд сегодня отказался. В прениях представитель потерпевшего КирМоса попросила об оправдании бывшего главы, передает с места журналист «Реального времени».

Об обострении своего заболевания со ссылкой на врачей заявил сегодня в Советском райсуде Казани экс-глава КирМоса Сергей Миронов. Он и его защитники просили отложить заседание для предоставления результатов комиссионного медицинского обследования, которое 18 июля проводилось на базе РКБ. «Результат уже готов, можно забрать его в СИЗО, но ввиду процесса здесь сделать этого не может», — сообщил адвокат Рамиль Ахметгалиев.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«К сожалению, выявлено значительное ухудшение. Была вторая степень заболевания. Сейчас уже третья, при четвертой человек вообще уже ходить не может. У меня установлено на 2,5 см укорочение ноги, исключается подъем по лестнице. В справке указано — лечение в условиях изолятора невозможно», — сообщил обвиняемый.

Помощник прокурора района Лилия Суркова просила отклонить ходатайства, указывая, что данные медиков могут быть учтены при последующих стадиях судебного разбирательства — в случае вынесения обвинительного приговора. Суд в ходатайстве о перерыве в процессе отказал.

Также судья Ирина Сухова не нашла оснований для возобновления судебного следствия для приобщения справки о частичном погашении ущерба по делу еще на 100 тысяч рублей. Этот перевод был сделан супругой обвиняемого.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В продолжение прений суд предоставил слово потерпевшей стороне.

О вынесении оправдательного приговора по одному эпизоду обвинения в превышении полномочий суд просила начальник юротдела администрации Кировского и Московского района Александра Рябинина.

«Считаем, что эпизод по совершению Мироновым преступления по ч.3 ст. 286 УК РФ не доказан. Конкретных полномочий главы, которые он превысил, не установлено. Считаем, существенных нарушений прав администрации также не установлено, как и фактов, подрывающих авторитет администрации», — сообщила главный юрист КирМоса.

И добавила: «Как такового материального ущерба тоже не установлено. Все муниципальные контракты исполнены надлежащим образом». Рябинина подчеркнула — ущерб существует лишь в документах следствия, однако вопрос о его значительности спорен, поскольку никто не сопоставлял вменяемый по эпизоду ущерб в 962 тысячи рублей с бюджетом КирМоса. А таковой, как озвучила начальник юротдела администрации, в 2020 году, согласно исполнению, составил 536 млн рублей, в 2021-м — 644 млн, в 2022-м — 617 млн.

«Учитывая, что факт совершения преступления не нашел своего подтверждения, просим оправдать Миронова по пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 УК», — завершила она свою речь.

Раиля Гилазова и Александра Рябинина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Начальник юротдела МУП «ДРЭУ Кировского района» Раиля Гилазова также отметила несущественность ущерба в сопоставлении с оборотами в 2 млрд рублей за вменяемый период. «Гражданские последствия отсутствуют, гражданский иск не заявлялся. У предприятия отсутствуют сведения об ущербе, за исключением установленного следствием», — пояснила она.

Позицию защиты сегодня озвучил адвокат Рамиль Ахметгалиев. Он подробно проанализировал все четыре эпизода дела, заявил о предвзятости следствия, незаконности возбуждения и недоказанности обвинений. А в финале просил полностью оправдать Сергея Миронова.

Напомним, на прошлой неделе гособвинители запросили для уволенного по утрате доверия чиновника 8 лет колонии общего режима по трем эпизодам превышения и одному злоупотреблению полномочиями. Сам Миронов вину отрицает.

Сегодня в последнем слове обвиняемый заявил: «Не хочу быть бременем на теле республики». Судья сообщила ориентировочную дату приговора — 31 июля, после чего удалилась в совещательную комнату.