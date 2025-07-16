«Конвертиком отдавал — это культура!»: экс-глава КирМоса признал доплаты водителям из своего кармана

Сергей Миронов поведал суду Казани о своей невиновности, о подписях «не глядя» и личных премиях за внеурочный служебный извоз до 240 тысяч рублей в год

Фото: Ирина Плотникова

«Я четвертые сутки не сплю, в камере [CИЗО] — 28 градусов», — сообщил сегодня на заседании Советского суда Казани ВИП-обвиняемый в должностных преступлениях Сергей Миронов. Сделал он это уже после своего допроса, признавшись, что и к нему подготовиться не успел. Экс-глава двух районов Казани рассказал, что не подозревал о бизнес-отношениях своей матери с сетью «Пятерочка», что порой поздним вечером возвращался на работу и не глядя подписывал 500—600 документов. Еще признался — был юнцом без авторитета и полномочий для ныне покойного главы МУП «ДРЭУ», и сам ввел для своих водителей систему премирования из кармана главы КирМоса — мол, зарплата позволяла. Детали — в материале «Реального времени».

«Я не стал бы портить себе карьеру»

На сегодняшнем заседании интересы обвинения, как и на старте процесса, представляли аж трое сотрудников районной и республиканской прокуратур — Лилия Суркова, Альфия Явдолюк и Айрат Ибрагимов. Заметим, Явдолюк не так давно выступала перед присяжными по скандальному делу банды «Перваки», а Ибрагимов просил посадки для бывшего зама главы Поволжского управления Ростехнадзора.

Интересы обвиняемого на допросе защищал адвокат Николай Соколов из команды «А2К Лигал». В зал поддержать Сергея Миронова пришли его жена и мать. Обе ранее допрашивались здесь в качестве свидетелей. Сегодня настал черед показаний самого Миронова.

По делу Миронова работает группа гособвинителей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Его допрос по четырем эпизодам дела занял полтора часа. В первой части бывший муниципальный служащий, сверяясь с бумагами, изложил свою версию событий, которые стали предметом разбирательства, затем ответил на вопросы гособвинителей. Ни одного вопроса от председательствующей по делу судьи Ирины Суховой сегодня по существу обвинения не прозвучало.

Краткое резюме сказанному подвел сам Сергей Миронов. Приводим его слова с незначительными сокращениями:

«Я никогда не использовал свое должностное положение в корыстных целях. Все решения, которые я принимал, основывались на мнении специалистов и действующих регламентах. Если где-то были допущены ошибки — они стали следствием рабочих процессов, а не моих личных злоупотреблений.

Я не знал, что подписываю документ, связанный с помещением моей матери. Я доверял специалистам, которые проверяли документы до меня. Если бы я знал о возможном конфликте интересов — я бы устранился от подписания, не стал бы портить себе карьеру.

Я не давал указаний фиктивно трудоустраивать кого-либо. Премии водителям я выплачивал из своих средств, а их переработки были связаны с моим ненормированным графиком. И если говорит: платил 10—15 тысяч за работу, — меня надо наказывать за любовь и заботу...

Интересы подсудимого сегодня защищал адвокат Николай Соколов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

У меня не было полномочий влиять на кадровые решения ДРЭУ (МУП «Дорожно-эксплуатационное управление Кировского района», — прим. ред.), и я не понимаю, почему директор предприятия, опытный и независимый человек, работающий с 2002 года, якобы пошел на поводу у меня — у парня, который пришел без году неделя.

[Муниципальные] контракты заключались в установленном порядке, их исполнение проверяли другие сотрудники. Я не знал о подмене водителей, не знал, что Шарапов устроил вместо себя другого человека, и не участвовал в подделке путевых листов. Администрация не понесла ущерба — услуги оказывались в полном объеме.

Я признаю, что мог где-то проявить излишнюю доверчивость к подчиненным или не углубляться в детали. Я большое количество поручений делегировал, но это вопрос исключительно дисциплинарной, а не уголовной ответственности».

Прежде чем перейти к детальному рассказу обвиняемого, напомним фабулу претензий в его адрес.

В деле Сергея Миронова — четыре эпизода с заявленным ущербом на 2,6 млн рублей, из которых непогашенными остаются 962 тысячи. Остальное еще до суда по собственной инициативе выплатила его мать.

Три эпизода в превышении полномочий с тяжкими последствиями связаны с незаконной схемой оплаты внеурочного труда водителей служебной машины обвиняемого — путем фиктивного устройства родственников и одного знакомого реальных водителей в МУП «ДРЭУ» на позиции дорожных рабочих, дворников и водителей подаренного главой республики «Форд Мондео» с октября 2017-го по март 2024 года.

Магазин на Комсомольской стал предметом нескольких судебных дел. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По четвертому эпизоду дела Миронову предъявляют злоупотребление полномочиями из корыстной и иной заинтересованности. По версии следствия, мать обвиняемого еще в августе 2018-го сдала ООО «Агроторг» три своих помещения на 489 «квадратов» в новостройке на улице Комсомольской, за парком «Кырлай», где к ноябрю того же года провели ремонт с самовольной перепланировкой и открыли магазин сети «Пятерочка». А в июле 2020-го Миронов, как глава районов, дал добро на эту же перепланировку, тем самым узаконив ее задним числом. Между тем на тот момент для такого одобрения требовался протокол общего собрания собственников жилья, ведь часть работ затронула общедомовое имущество и конструкции дома — для разгрузки товара из оконного проема сделали дверной.

«Меня голословно обвинили»: Миронов прошелся по иску прокуратуры

Уголовное дело открыто против Миронова уже после вступления в силу решения суда о его увольнении по утрате доверия. Еще раньше прокуратура РТ предъявила гражданский иск на треть миллиарда рублей об обращении в доход государства 63 объектов недвижимости Мироновых и их родственников. Сейчас это дело в закрытом режиме рассматривает Верховный суд Татарстана. Защита предпринимает попытки придать процессу гласность — оспаривает решение о засекречивании дела и настаивает на его возврате в районный суд Казани. Апелляционная инстанция доводы стороны ответчиков в этой части отвергла. На днях такое же решение принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Подсудимый и его адвокаты убеждены — уголовное и гражданское дела неразрывно связаны между собой. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сам обвиняемый сегодня отметил, что закрытый режим лишает его возможности защищать свои права лично — на гражданские суды его не возят, а организация видео-конференц-связи с СИЗО не обеспечивает соблюдение режима секретности, а потому добро на нее суд не дает.

Подсудимый и его адвокаты убеждены — уголовное и гражданское дела неразрывно связаны между собой.

— Ваша честь, в 2022 году прокуратура инициировала в отношении меня масштабную проверку, мной занимались, как потом выяснилось, сотрудники МВД и ФСБ, — сообщил сегодня Сергей Миронов. — Я знал, что ведутся проверки. Меня приглашали, родственников. Все это было связано с поиском доказательств, поскольку мне и моим родственникам был предъявлен иск, в котором меня голословно обвинили, что я являюсь реальным собственником имущества на рекордную сумму... Там нет моего имущества.

Гражданский иск прокуратуры к Миронову и его родственникам вырос до 425 млн рублей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По словам ВИП-ответчика, еще в рамках проверки и в ходе судов были даны показания, что речь идет об имуществе пяти семей, нажитом за 30 лет.

«За три года постоянных проверок, оперативно-разыскных мероприятий так и не было получено доказательств, что я имею причастность к покупке недвижимости, к недвижимости родственников и получению водителями фиктивных зарплат. Ни один документ в уголовном деле не подтверждает версию прокуратуры», — продолжил он, сделав акцент на сроках — проверки начались в 2022-м, а выплаты надбавок по фиктивным работникам, согласно обвинению, продолжались до марта 2024-го.

— После того как я оказался под прицелом правоохранительных органов, я должен был сделать все, чтобы ко мне не возникло больше никаких вопросов. И в этом контексте версия обвинения вызывает много вопросов. Если представить, что если я действительно знал о том, что по моему указанию в ДРЭУ устроены «мертвые души», то почему я не сделал никаких попыток это исключить, зная, что ОРМ в отношении меня проводятся?! — поставил перед судом вопрос экс-глава.

«Я не предполагал, что одним из арендаторов у мамы (на фото) может являться магазин «Пятерочка», — заявил сегодня Сергей Миронов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, в ходе разбирательства по гражданскому делу размер исковых претензий к бывшему чиновнику и его родне вырос до 425 млн рублей. Никто из ответчиков претензии не признает.

О маме-трудоголике, «Пятерочке» и конфликте интересов

Свой анализ обвинения Сергей Миронов начал с последнего эпизода дела. Он сообщил — его мать Ирина Миронова больше 12 лет профессионально занимается недвижимостью. «По этому поводу мы периодически с ней ссорились. Я считал, что она слишком много времени уделяет работе, потому что мама — трудоголик, самостоятельная личность, очень много времени уделяла профессиональному развитию, семейные вопросы перешли на второй план», — пояснил подсудимый, упомянув бракоразводный процесс родителей и добавив, что его лично очень напрягал факт привлечения матерью заемных средств в ее бизнес.

«Я высказал недовольство, после чего она вообще мне ничего по поводу недвижимости не говорила, — продолжил Миронов. — Никогда в рабочие вопросы своей мамы я не вмешивался. Она со мной их тоже не обсуждала, даже если возникали какие-то проблемы. Наименования объектов, адреса, стоимость меня не интересовали. Ни в 2018, ни в 2020 году я не предполагал, что одним из арендаторов у мамы может являться магазин «Пятерочка».

По версии подсудимого, на посту главы ему приходилось подписывать по 300—400 документов в день, а порой — по 500—600 за вечер. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Подписанное в 2020-м распоряжение по той самой перепланировке «маминых» площадей под «Пятерочку» бывший муниципальный служащий назвал совершенно будничным документом, отметив — ежедневно на посту главы КирМоса подписывал порядка 300—400 бумаг. Проект того распоряжения поступил к нему без каких-либо замечаний со стороны сотрудников администрации, включая работников правового отдела и отдела ЖКХ.

Раскрывая внутреннюю кухню администрации, Миронов вспоминал: «Бывало, если не подпишу, могут истечь сроки, и вот за сроки прокуратура нас ругала. Приходилось приезжать на работу в восемь-девять часов вечера, потому что говорили — приезжайте, завтра срок истекает. Я просто на автомате садился и подписывал по 500—600 документов — специалисты же все уже проверили».

По его словам, с информацией о заявлении от Бородиной (представителя ООО «Агроторг») к нему никто не подходил, о возможном конфликте интересов, уже проведенной перепланировке, которая затрагивает общее имущество, к нему никто не подходил. «Тот факт, что проект распоряжения согласован сотрудниками, обязывает меня подписать распоряжение о перепланировке, что я и сделал в данном случае», — заявил Миронов, добавив: сам лично поданные Бородиной документы не изучал и вообще не специализируется на этих вопросах. При этом поделился мнением, что так поступают и его теперь уже бывшие коллеги.

По мнению подсудимого, на «автомате» и доверии к подчиненным документы подписывают многие его бывшие коллеги. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Думаю, ни у кого нет сомнений, что главы районов, как руководители больших администраций, подписывают многие документы, опираясь исключительно на мнение и добросовестность исполнителей, без перепроверки всего пакета документов. Это вопрос эффективного менеджмента и работы в условиях постоянной нехватки времени... Мне, как и другим согласующим специалистам, не было известно, что перепланировка уже проведена. Даже если бы я стал лично проверять документы, я бы не обнаружил этого, потому что Бородина об этом нигде не указала. По документам перепланировки еще не было.

С его слов, мама не делилась с ним и деталями процесса в Кировском суде Казани, который в декабре 2019-го отклонил претензии жильцов дома 1 на улице Комсомольской. Администрация районов в этом споре не участвовала, впрочем, из сказанного далее следовало — позицию проигравших истцов подсудимый не разделяет: «О судебном акте мне стало известно гораздо позже, после того как прокуратура в 2023 году начала проводить масштабную проверку... Мне не было известно, что в результате перепланировки оконный проем был переоборудован в дверной и это якобы затронуло общее имущество собственников дома».

Уже после ареста Миронова его распоряжение о перепланировке на Комсомольской Верховный суд РТ признал незаконным. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Миронов напомнил — его подчиненные подготовили проект распоряжения, поскольку не усмотрели нарушений норм Жилищного кодекса РФ и административного регламента, о чем и свидетельствовали в суде. «Общее имущество к перепланируемому помещению не присоединялось», — сделал акцент он.

— У меня не было личной или корыстной заинтересованности в согласовании перепланировки. Она производилась в интересах и по заказу ООО «Агроторг». К этому юрлицу я отношения не имею, моя мама в процессе перепланировки никакого участия не принимала, и это прямо прописано в договоре аренды — она просто дает свое согласие на строительные работы, — обозначил свою позицию подсудимый, отметив, что на ставку аренды это не влияло, а к моменту появления его подписи на муниципальном акте магазин работал более полутора лет, поэтому «согласование перепланировки для ООО «Агроторг» было лишь формальностью».

— Я не знал, что подписываю распоряжение, которое касается помещения моей мамы... У меня физически нет времени изучать каждый документ, который поступает на подпись. Если он дошел до меня — значит, специалисты, у которых есть опыт в этой области, с ним согласны. И я подписывал большинство таких узкоспециализированных документов, что называется, не глядя, — признался обвиняемый. — К своему стыду, скажу, что в материалах дела есть подобный пример, где за моей подписью была согласована перепланировка в квартире в Ново-Савиновском районе.

«Если бы я знал, что вопрос касается моего родственника, я бы сделал все, чтобы избежать конфликта интересов», — настаивает обвиняемый. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По словам Миронова, эта история стала предметом отдельной проверки следователей, но по ней был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Поскольку выяснилось — заявитель ошибся администрацией при подаче документов, а отдел ЖКХ КирМоса этого не заметил — объект находился в доме на границе Московского и Ново-Савиновского районов, и в чьем он ведении, можно было обнаружить, просто сверив номера домов.

«Если бы я знал, что вопрос касается моего родственника, я бы сделал все, чтобы избежать конфликта интересов. Допустим, взял бы административный отпуск, — поделился подсудимый. — Я бы таким образом избежал конфликта интересов, и от того перепланировка бы не стала незаконной... За нарушение конфликта интересов я уже привлечен к дисциплинарной ответственности, а затем по иску прокуратуры уволен с занимаемой должности. Я считаю, что уже понес достаточную ответственность, и здесь не может быть речи о преступном злоупотреблении полномочиями!»

По мнению Миронова, никакого отношения к нарушению прав жильцов казанской высотки на Комсомольской он не имеет: «Обвинение искусственно пытается привязать распоряжение 2020 года к неудобствам, которые испытали жильцы в 2018 году в связи с открытием магазина, строительными работами и текущей деятельностью «Пятерочки». При этом непосредственно в администрацию КирМоса ни одного замечания на этот магазин не поступало, в отличие от прокуратуры, «сотрудники которой молчали, когда жильцы обращались к ним в 2018 году — только когда появился интерес к моей персоне, вдруг надзорное ведомство закричало о правах жильцов».

Верховный суд РТ аннулировал как незаконное то самое распоряжение Миронова по объекту на Комсомольской. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, решение Кировского райсуда Казани об отказе в признании перепланировки самовольной никем не отменялось, однако в сентябре 2024-го Верховный суд РТ аннулировал как незаконное то самое распоряжение Миронова по этому объекту, вернув документы от «Агроторга» на пересмотр районной администрации. При повторном рассмотрении новая власть КирМоса добро на уже состоявшуюся перепланировку не дала.

О выплатах из своего кармана и самых чистых дорогах Казани

Далее обвиняемый остановился на трех эпизодах обвинения о предполагаемом превышении полномочий. Он подтвердил — за ним вместе со служебным автомобилем были закреплены два водителя: Владислав Златковский и Альберт Шарапов. Первый работал в 2016—2020 годах, второй появился после этого и возил Миронова вплоть до его увольнения с занимаемой должности в 2024-м. Оба водителя в администрацию устроены не были, собеседования с Мироновым, с его слов, не проходили, а зарплату получали в МКУ «ХТУ». Причем в случае переработок в выходные и праздники именно туда сами работники должны были подавать заявления об оплате за сверхурочный труд в двойном размере.

При этом переработок у «извозчиков» главы хватало и в будни ввиду ненормированного графика — по 10—12 часов в день, признает Миронов: «С 4—5 часов утра мы начинали работы по объезду района по уборке территорий, включая выходные и праздничные дни... совещания в администрации и мэрии, подготовка к мероприятиям, которые проводились зачастую глубоким вечером, сами мероприятия, встречи, фестивали — все это не имело четкого временного регламента... Я не могу встать в пять или шесть часов дня из-за стола и просто уйти с совещания...»

В суде Альберт Шарапов подтверждал премии от шефа. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом бывший рулевой КирМоса настаивает — личными просьбами водителей он не напрягал — по пути порой просил заехать в магазин, аптеку, на рынок, но «никогда это не было взамен рабочих задач, никогда эти просьбы не приводили к тому, что водители не успевали уложиться в официальный рабочий график и им приходилось из-за этого дорабатывать сверхурочно».

Формально вопросами зарплаты водителей не интересовался, сообщил суду обвиняемый, но далее заявил — с учетом дополнительной ответственности, нагрузок и частых переработок стимулировал Златковского с Шараповым из своего кармана.

— Я сам выплачивал из своей зарплаты водителям премии. По случаю их дней рождения, отпуска, Нового года, 23 Февраля, Сабантуя, гастрофестиваля, Масленицы, Дня республики. По 10—15—20 тысяч рублей за раз, и из года в год эта сумма увеличивалась, — рассказывал Сергей Миронов. — У меня по нагрузке были личные премии, связанные с проведением городских мероприятий, квартальная премия, 13-я зарплата, я мог выделить часть из собственных средств на надбавки водителям. Мне не было смысла организовывать «серые» схемы доплаты водителям, я доплачивал им самостоятельно....

Экс-глава сообщил также: давал водителям деньги на бензин, поскольку те жаловались, что средств ХТУ постоянно не хватает. Размеры этих «карманных дотаций» не озвучивались.

Прокурор Айрат Ибрагимов поинтересовался — почему глава КирМоса не перечислял свои премии водителям на карту. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Позже, отвечая на вопросы прокуроров, Миронов поведал — его зарплата составляла 100 тысяч рублей, премии были приличные, а его семье помогали родители жены, так что средства на премии водителям были. Жена Миронова в разговоре с «Реальным временем» подтвердила — знала об этих выплатах и воспринимала их как финансовую помощь людям, от которых непосредственно зависела эффективность работы ее мужа.

«Насколько мне известно, ряд судей в Татарстане также доплачивают из своего кармана своим помощникам и секретарям», — поделился с «Реальным временем» один из адвокатов, отметив, что подобная практика «выравнивания» существенного разрыва в зарплатах рядовых и высокопоставленных сотрудников сложилась не от хорошей жизни.

Гособвинителей интересовало, каким образом и где происходила передача премий. Миронов пояснил: на праздники приглашал сотрудников к себе и вручал конвертики, в другие дни передавал водителям сам. Иногда снимал в банкомате в здании администрации деньги сам, иногда отправлял за ними со своей картой помощника.

— А почему бы просто не перечислить на карту? — поинтересовался прокурор Айрат Ибрагимов.

— Мне так было удобно. И человеку вдвойне приятнее — он получал сразу деньги, а не СМС. Я ведь СМС в открытку с поздравлением положить не могу. Если у человека день рождения, я ему что туда положу? Записку, что СМС отправил? Нет, я вручал открытку за своей подписью с текстом, а внутрь клал денежку. А по работе просто конвертиком отдавал — это культура! Это мои личные средства, — отвечал Сергей Миронов.

Зарплата водителя Зайчикова (на фото) в ДРЭУ также включена в размер ущерба. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В продолжение судебного допроса он заявил: никогда не давал бывшему главе МУП «ДРЭУ» и кому-то еще указаний о фиктивном трудоустройстве родни Златковского и Шарапова: «Я никогда не был знаком с женой Златковского, с братом и отцом Шарапова, с его знакомым Зайчиковым. Согласно обвинению, я давал указание устроить в ДРЭУ именно их, но я не знал даже их имен, до того как было возбуждено уголовное дело».

Учредителем данного МУП выступал исполком Казани в лице КЗИО, руководителей туда назначала также городская власть, а глава КирМоса полномочий в отношении ДРЭУ не имел. Вопросы назначения и смены директоров, финансовая и хозяйственная деятельность этого предприятия в районной администрации не обсуждалась — «я не обладал даже правом совещательного голоса», подчеркнул Миронов.

— Обвинение утверждает, что я дал указание Карапузову о фиктивном трудоустройстве, но замалчивается важнейший вопрос — почему Карапузов вообще согласился исполнить заведомо незаконное распоряжение? Под влиянием обмана, угроз, давления с моей стороны? Карапузов не мог не понимать, что дорожного рабочего и дворника он принимает и, если тот не выходит на работу, обязан его уволить. Поэтому вариант с тем, что Карапузов был введен в заблуждение, отпадает, — рассуждал в суде обвиняемый.

«Зимой дороги Кировского и Московского района были самые ухоженные в городе», — вспоминал Миронов добрым словом покойного директора МУП «ДРЭУ» Карапузова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отверг он и версию угроз, настаивая, что в зависимости — горизонтальной либо вертикальной — директор ДРЭУ от него не находился и негативных последствий для себя со стороны районного начальства не боялся. Миронов возглавил два района в 2016-м, а Карапузов рулил ДРЭУ с 2002-го, успел пережить 5—6 глав и заработать себе весомый авторитет опытнейшего и профессионального руководителя. Потому что на фоне дефицита кадров, износа техники и других проблем умудрялся давать результат.

— Зимой дороги Кировского и Московского района были самые ухоженные в городе. Я поражался этому и уважал Карапузова за его организаторский талант, — поделился с судом Миронов и признался, что при знакомстве бывший глава ДРЭУ сразу обозначил дистанцию между авторитетнейшим и умудренным собой и «просто юнцом» — «резко отзывался на любую критику: «Я в вашу работу не лезу, и вы не лезьте в мою».

Поэтому версию следствия об устройстве «мертвых душ» по указке райадминистрации обвиняемый считает «бездоказательным допущением». Допросить Карапузова не удалось ни следователям, ни суду — он скончался еще до возбуждения этого дела. Новый руководитель МУП «ДРЭУ» Ибрагимов (покинувший пост в 2025-м после дачи свидетельских показаний в суде, — прим. ред.) на допросе в храме Фемиды свидетельствовал — Миронов к нему не обращался, в работу предприятия не вмешивался.

Экс-глава КирМоса свидетельствовал — сотрудникам администрации приходилось заправлять подаренную республикой иномарку за собственный счет. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На нелогичность обвинения, по мнению подсудимого, указывает и факт трудоустройства липовой дорожницы Златковской в МУП лишь в 2017 году — спустя год после начала работы ее мужа водителем главы КирМоса:

«Если бы я лично обещал Златковскому доплату [из бюджета], то я должен был организовать ее сразу, как только он начал работать... Златковский не подходил ко мне по вопросу доплаты через какие-то схемы, я регулярно платил ему премии из своего кармана и никогда не поручал оформлять в ДРЭУ жену».

Миронов напомнил — Златковский уволился из ХТУ в декабре 2019-го на фоне большого количества жалоб, в том числе в соцсетях, о его некорректном поведении. При этом, по материалам дела, его жена продолжала получать зарплату в ДРЭУ еще семь месяцев — до августа 2020-го. При наличии договоренности между руководством администрации и МУП такого быть не могло, считает он.

По версии Миронова, он ничего не знал о фиктивном устройстве брата Шарапова и его знакомого Зайчикова в ДРЭУ в качестве водителей для работы на «Форд Мондео» администрации КирМоса в рамках муниципального контракта. Однако был заинтересован в том, чтобы этот подаренный республиканскими властями автомобиль не простаивал ввиду отсутствия средств на техосбслуживание, бензин, замену резины и пр. Так получилось, что эти расходы просто не были заложены в районный бюджет и машина оставалась на стоянке даже тогда, когда выходили из строя предоставленные ХТУ служебные машины с водителями. К примеру, попадал в аварию автомобиль главы КирМоса под управлением Златковского.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Услуги по обслуживанию того «Форда» администрация выставляла на торги, но, ввиду отсутствия конкурентных предложений, заключала договоры все с тем же МУП «ДРЭУ». При этом от коллег Миронову было известно — желающих водителей на эту машину МУП подбирало с трудом, слишком невысока была предлагаемая зарплата.

«Я думаю, Карапузов и Ибрагимов, безусловно, были заинтересованы, чтобы водитель на авто работал — поскольку за неисполнение муниципального контракта с них спросили в негативном ключе. Но никаких указаний подписывать муниципальные контракты с МУП по фиктивным документам я не давал, — продолжил обвиняемый. — Я видел, как на этом автомобиле ездил Альберт Шарапов в то время, как он был свободен от поездок со мной на другом автомобиле... Мы никогда не обсуждали с ним вопрос оплаты его труда как водителя «Форд Мондео», я был уверен, что он получает соответствующую надбавку по совместительству. Иногда на этом автомобиле ездили другие сотрудники администрации, он использовался для развоза гуманитарной помощи, подарков».

На уточняющий вопрос со стороны прокурора Айрата Ибрагимова Сергей Миронов пояснил — проблема с финансированием дареной иномарки так и не была решена, однако сотрудники администрации КирМоса приспособились — кому нужно было ехать, сами оплачивали бензин, причем даже очередь была на такие самооплачиваемые поездки.

По версии Миронова, его премиальные выплаты водителю Шарапову (на фото) доходили до 220—240 тысяч рублей в год. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— У администрации [КирМоса] по сей день нет никаких претензий по объему оказанных услуг ДРЭУ. Если бы я знал, что контракты приносят какой-либо ущерб администрации, я бы не стал подписывать акты выполненных работ — это исключено. И поскольку бюджетом выделялись средства с целевым назначением «на содержание автомобиля «Форд Мондео», говорить о каком-либо ущербе интересам администрации, тем более о тяжких последствиях, абсурдно, — рассуждал подсудимый.

С его слов, указаний Альберту Шарапову подделывать путевые листы он не давал и вопроса о доплатах с его стороны не слышал. Однако премии из кармана платил и ему:

— Регулярно выплачивал ему по своей инициативе премии наличными из собственной зарплаты и премии по случаю праздников, больших городских мероприятий, где нужно было работать фактически с утра до ночи. Каждый раз по 10—15—20 тысяч рублей. В первый год получалось по 150—160 тысяч в год, в дальнейшем эта сумма увеличивалась — увеличивалось и количество мероприятий, работы было больше. В последний год было выплачено порядка 220—240 тысяч — когда я помогал ему с ипотекой.

Заметим, целевую матпомощь от шефа на ипотеку и праздничные выплаты на судебном допросе подтверждал и Шарапов, который приходил в суд со своим адвокатом. Зайчиков в суде премиальные от главы также подтверждал. Однако в дело вошли и его показания следователям о том, что схемой с трудоустройством жены в МУП он воспользовался по указанию шефа.

Судья ходатайство обвиняемого о перерыве в процессе отклонила. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отвечая на вопросы гособвинителей, Миронов сегодня заявил, что такие показания Златковский давал из неприязни к нему и с целью избежать уголовного преследования. «На очной ставке он извинился», — напомнил подсудимый, а еще заявил, что дважды предлагал следователю пройти экспертизу на «детекторе лжи». Она бы подтвердила — никаких указаний Карапузову он не давал и о теневых схемах водителям не рассказывал.

«Никаких процессуальных решений по факту фиктивного трудоустройства в отношении сотрудников ДРЭУ принято не было, все эти эпизоды прекращены, что показательно в контексте данного уголовного дела и повышенного интереса ко мне со стороны прокуратуры», — заметил Сергей Миронов и завершил изложение своей позиции по должностным эпизодам ссылкой, что зарплаты фиктивных дворников, дорожников и водителей в сопоставлении с годовыми оборотами ДРЭУ «не являются значительными, это вообще тысячные процента», так что никакой дезорганизации работы организации повлечь не могли.

Уже после допроса Миронов просил сделать перерыв в графике назначенных на последующие дни заседаний. «Я четвертые сутки не сплю, в камере [CИЗО] — 28 градусов», — объяснил он. — Сегодня я вообще не готов к допросу был. Спал два часа. Я даже не успел свои записи перечитать». Судья ходатайство отклонила. Завтра в суде с подачи защиты могут быть исследованы письменные материалы дела.