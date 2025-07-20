«Мы братские регионы»: «Пари НН» крупно уступил «Краснодару» и «собрал» пустой стадион в Казани

Нижегородский клуб неудачно похозяйничал в столице Татарстана

Фото: Артем Дергунов

«Пари НН» неудачно стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), крупно уступив «Краснодару» — 0:3. Матч с действующим чемпионом проходил в Казани, собственный стадион нижегородцев находится на ремонте. Как прошла игра и что говорили участники «нейтрального» матча — в материале «Реального времени».

И снова без «Рубина»

В этот раз футбольный сезон для Казани начинается с удивительной ситуации. На стадионе «Ак Барс Арена» летом прошел уже второй матч, а казанский «Рубин» ни в одном из них не поучаствовал. На прошлой неделе в столице Татарстана состоялся матч за Суперкубок России, сейчас — перенесенный домашний матч «Пари НН».

В обоих матчах сыграл «Краснодар», который в первом случае был участником за трофей в ранге чемпиона, а во втором — гостевой командой. Нижегородский клуб временно арендовал стадион в Казани из-за ремонта собственной арены, поэтому выступал сегодня хозяином «Ак Барс Арены». В столице Татарстана волжане планируют сыграть разово, затем команда отправится проводить домашние встречи в Саранск. Впрочем, саранский стадион пока не получил необходимые разрешения от лиги, поэтому конкретика в этом вопросе появится лишь в понедельник.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В разговоре с корреспондентом «Реального времени» генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов не стал исключать варианта, что нижегородская команда еще сыграет на казанском стадионе в качестве хозяев.

— Нам здесь очень нравится. Очень профессиональные ребята. Понятно, что здесь проводятся матчи «Рубина» и здесь очень подготовленная команда на любых мероприятиях. В прошлом сезоне «Рубин» играл у нас в Нижнем Новгороде и использовал нашу арену как резервную. Мы братские регионы и, находясь рядом, протягиваем друг другу руку помощи, — рассказал Мелик-Гусейнов.

При этом озвучивать сумму расходов на проведение матча на стадионе «Ак Барс Арена» гендиректор «Пари НН» отказался. Пока же на игру с «Краснодаром» пришли 2 120 болельщиков, 2 тысячи из них привез сам клуб из Нижнего Новгорода.

«Должок» возвращен

Сама игра для временных хозяев «Ак Барс Арены» сложилась неудачно. «Пари НН» не смог совладать с чемпионом и проиграл с разгромом 0:3. Примечательно, что в прошлом сезоне, когда из-за саммита стран БРИКС «Рубину» пришлось играть в Нижнем Новгороде, то казанцы тоже крупно уступили в своем «домашнем матче» московскому «Динамо» со счетом 0:4. Сейчас «должок» нижегородцам оказался возвращен.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Уже на 7-й минуте Джон Кордоба мог открывать счет, но вратарь нижегородцев Никита Медведев вышел победителем в противостоянии с колумбийцем. В ответ опасно издали пальнул Хуан Боселли, после удара которого мяч прошел рядом со штангой.

Тут же выбегали два в одного игроки «Краснодара», где Батчи испортил момент, отдав крайне неточный пас партнеру. В целом южане были гораздо острее на стартовом отрезке матча.

Ближе к середине тайма инициатива перешла к хозяевам поля. Вновь активен был Боселли, который не стеснялся бить издали при любом удобном случае. Нижегородцы трижды доводили игру до штрафной соперника, но дивидендов из этого извлечь не смогли. А вот «Краснодар» вытерпел натиск и организовал первый гол в матче. Эдуард Сперцян навесил со стандарта, а Диего Коста переиграл вратаря хозяев — 0:1.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

После перерыва характер игры не изменился. Правда, «Краснодар» заметно перестал спешить. А вот хозяева стремились скорее отыграться. Спешка сыграла не в пользу нижегородцев. На 64-й минуте защитник «Пари НН» Виктор Александров слишком сильно катнул назад своему вратарю, и мяч предательски закатился в ворота — автогол, 0:2. В следующей же атаке счет стал 0:3, Медведев не добрался до мяча, который зато дошел до Сперцяна. Капитан «быков» не промахнулся и утроил преимущество своей команды.

«Есть разница, когда приходит 33 тысячи зрителей и 2 тысячи»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после игры не скрывал радости от победы. При этом рулевой «быков» отдал должное сопернику.

— Тяжелая игра, как мы и предполагали на старте сезона. Перевернули ход матча за счет забитого гола, после этого уже было легче. В таких матчах важны дисциплина и характер. Во втором тайме мы забили второй мяч, но соперник не сдавался и играл до конца. Для нас важно шаг за шагом делать свою игру лучше, важно, что стартовали с победы. Атмосфера, естественно, от матчей в Казани разная, все-таки есть разница, когда приходят 33 тыс. зрителей и 2 тыс. Стадион в очень хорошем состоянии, как и поле. В Казани у нас все отлично, и с полем, и с отелем, — цитирует Мусаева корреспондент «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Рулевой «Пари НН» Алексей Шпилевский нашел повод для гордости своими игроками, даже при разгромном поражении. Тренер нижегородцев считает, что команда сделала важный шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, по итогам которого даже вылетела из РПЛ (клуб был возвращен в число участников чемпионата после расформирования «Химок»).



— Мы фантастически играли против чемпиона. Состав, который вылетел из РПЛ, дал «Краснодару» не только бой, а где‑то даже превзошел его. Ребята могут гордиться собой. На табло, может быть, да, но для меня это не поражение. Я увидел сегодня команду, которая верит в себя, игроки выполнили все, что мы требовали в последние четыре недели. Все, кто разбирается, это видят. Спасибо большое игрокам. Из‑за результата можно расстраиваться, но как они играли, их перформанс, просто восхитили меня, — передает слова Шпилевского корреспондент «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В целом матч оставил какое-то удивительно нейтральное впечатление. «Краснодар» победил, но победа была ожидаемой и особой радости игрокам, кажется, не доставила. «Пари НН» крупно проиграл, хотя в самом клубе остались довольны собой. Болельщики тоже вроде довольны, однако в Нижнем Новгороде зрителей ожидалось куда больше, чем прибывших на автобусе 2 тысяч фанатов. А жители Казани, есть ощущение, вообще не заметили, что в городе проходил футбольный матч.



1 / 30 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов