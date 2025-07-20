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«Мы братские регионы»: «Пари НН» крупно уступил «Краснодару» и «собрал» пустой стадион в Казани

20:35, 20.07.2025

Нижегородский клуб неудачно похозяйничал в столице Татарстана

«Мы братские регионы»: «Пари НН» крупно уступил «Краснодару» и «собрал» пустой стадион в Казани
Фото: Артем Дергунов

«Пари НН» неудачно стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), крупно уступив «Краснодару» — 0:3. Матч с действующим чемпионом проходил в Казани, собственный стадион нижегородцев находится на ремонте. Как прошла игра и что говорили участники «нейтрального» матча — в материале «Реального времени».

И снова без «Рубина»

В этот раз футбольный сезон для Казани начинается с удивительной ситуации. На стадионе «Ак Барс Арена» летом прошел уже второй матч, а казанский «Рубин» ни в одном из них не поучаствовал. На прошлой неделе в столице Татарстана состоялся матч за Суперкубок России, сейчас — перенесенный домашний матч «Пари НН».

В обоих матчах сыграл «Краснодар», который в первом случае был участником за трофей в ранге чемпиона, а во втором — гостевой командой. Нижегородский клуб временно арендовал стадион в Казани из-за ремонта собственной арены, поэтому выступал сегодня хозяином «Ак Барс Арены». В столице Татарстана волжане планируют сыграть разово, затем команда отправится проводить домашние встречи в Саранск. Впрочем, саранский стадион пока не получил необходимые разрешения от лиги, поэтому конкретика в этом вопросе появится лишь в понедельник.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В разговоре с корреспондентом «Реального времени» генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов не стал исключать варианта, что нижегородская команда еще сыграет на казанском стадионе в качестве хозяев.

— Нам здесь очень нравится. Очень профессиональные ребята. Понятно, что здесь проводятся матчи «Рубина» и здесь очень подготовленная команда на любых мероприятиях. В прошлом сезоне «Рубин» играл у нас в Нижнем Новгороде и использовал нашу арену как резервную. Мы братские регионы и, находясь рядом, протягиваем друг другу руку помощи, — рассказал Мелик-Гусейнов.

При этом озвучивать сумму расходов на проведение матча на стадионе «Ак Барс Арена» гендиректор «Пари НН» отказался. Пока же на игру с «Краснодаром» пришли 2 120 болельщиков, 2 тысячи из них привез сам клуб из Нижнего Новгорода.

«Должок» возвращен

Сама игра для временных хозяев «Ак Барс Арены» сложилась неудачно. «Пари НН» не смог совладать с чемпионом и проиграл с разгромом 0:3. Примечательно, что в прошлом сезоне, когда из-за саммита стран БРИКС «Рубину» пришлось играть в Нижнем Новгороде, то казанцы тоже крупно уступили в своем «домашнем матче» московскому «Динамо» со счетом 0:4. Сейчас «должок» нижегородцам оказался возвращен.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Уже на 7-й минуте Джон Кордоба мог открывать счет, но вратарь нижегородцев Никита Медведев вышел победителем в противостоянии с колумбийцем. В ответ опасно издали пальнул Хуан Боселли, после удара которого мяч прошел рядом со штангой.

Тут же выбегали два в одного игроки «Краснодара», где Батчи испортил момент, отдав крайне неточный пас партнеру. В целом южане были гораздо острее на стартовом отрезке матча.

Ближе к середине тайма инициатива перешла к хозяевам поля. Вновь активен был Боселли, который не стеснялся бить издали при любом удобном случае. Нижегородцы трижды доводили игру до штрафной соперника, но дивидендов из этого извлечь не смогли. А вот «Краснодар» вытерпел натиск и организовал первый гол в матче. Эдуард Сперцян навесил со стандарта, а Диего Коста переиграл вратаря хозяев — 0:1.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

После перерыва характер игры не изменился. Правда, «Краснодар» заметно перестал спешить. А вот хозяева стремились скорее отыграться. Спешка сыграла не в пользу нижегородцев. На 64-й минуте защитник «Пари НН» Виктор Александров слишком сильно катнул назад своему вратарю, и мяч предательски закатился в ворота — автогол, 0:2. В следующей же атаке счет стал 0:3, Медведев не добрался до мяча, который зато дошел до Сперцяна. Капитан «быков» не промахнулся и утроил преимущество своей команды.

«Есть разница, когда приходит 33 тысячи зрителей и 2 тысячи»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после игры не скрывал радости от победы. При этом рулевой «быков» отдал должное сопернику.

— Тяжелая игра, как мы и предполагали на старте сезона. Перевернули ход матча за счет забитого гола, после этого уже было легче. В таких матчах важны дисциплина и характер. Во втором тайме мы забили второй мяч, но соперник не сдавался и играл до конца. Для нас важно шаг за шагом делать свою игру лучше, важно, что стартовали с победы. Атмосфера, естественно, от матчей в Казани разная, все-таки есть разница, когда приходят 33 тыс. зрителей и 2 тыс. Стадион в очень хорошем состоянии, как и поле. В Казани у нас все отлично, и с полем, и с отелем, — цитирует Мусаева корреспондент «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Рулевой «Пари НН» Алексей Шпилевский нашел повод для гордости своими игроками, даже при разгромном поражении. Тренер нижегородцев считает, что команда сделала важный шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, по итогам которого даже вылетела из РПЛ (клуб был возвращен в число участников чемпионата после расформирования «Химок»).

— Мы фантастически играли против чемпиона. Состав, который вылетел из РПЛ, дал «Краснодару» не только бой, а где‑то даже превзошел его. Ребята могут гордиться собой. На табло, может быть, да, но для меня это не поражение. Я увидел сегодня команду, которая верит в себя, игроки выполнили все, что мы требовали в последние четыре недели. Все, кто разбирается, это видят. Спасибо большое игрокам. Из‑за результата можно расстраиваться, но как они играли, их перформанс, просто восхитили меня, — передает слова Шпилевского корреспондент «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В целом матч оставил какое-то удивительно нейтральное впечатление. «Краснодар» победил, но победа была ожидаемой и особой радости игрокам, кажется, не доставила. «Пари НН» крупно проиграл, хотя в самом клубе остались довольны собой. Болельщики тоже вроде довольны, однако в Нижнем Новгороде зрителей ожидалось куда больше, чем прибывших на автобусе 2 тысяч фанатов. А жители Казани, есть ощущение, вообще не заметили, что в городе проходил футбольный матч.

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  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
Зульфат Шафигуллин

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