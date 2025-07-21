«А вот человек стоит, на Иисуса Христа похож — это же художник, да?»

В ГСИ открылась первая музейная персональная выставка Олега Иванова

Одна из ключевых картин выставки — «Ковчег». Фото: Радиф Кашапов

В Галерее современного искусства в Казани открылась вторая персональная и первая музейная выставка казанского художника Олега Иванова, который ушел из жизни 23 января 2020 года. Экспозицию под названием «Жизнь» собрать было нелегко, отмечают организаторы. Картины Иванова пользовались такой популярностью, что даже у него в студии их было не более трех-четырех. В ГСИ удалось собрать более семидесяти.

Встреча, мгновения, жизнь

Это уже третья выставка Музея изобразительных искусств Татарстана совместно с галереей Евгения Жудрова в рамках проекта «Казанское время. Художники 1990-х». Все проекты сосредоточены на третьем этаже.

8 июля открылась выставка Евгения Голубцова «Встреча» — 200 картин, 100 из которых ранее находились за рубежом, в Нидерландах, а также три инсталляции по мотивам творчества художника.

С 11 июля работает выставка «Мгновения» его супруги, Татьяны Голубцовой, — это 30 натюрмортов. Голубцова 52 года работала в ГМИИ, 26 лет — главным хранителем фондов, а потом старшим научным сотрудником отдела искусства Татарстана.

Выставка, уже третья в июле, посвященная казанскому художнику. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В зале между этими экспозициями разместили картины Олега Иванова. Он родился в 1961 году, учился на архитектурном факультете КИСИ. Как художник Иванов проявил себя в 80-е, участвуя в выставках Зеленодольского объединения художников, показывая работы в Выставочном зале Союза художников РТ. Потом случился выход за флажки — Эдинбургский международный фестиваль искусств в 1995-м.

Но если смотреть на список событий, то все это коллективные выставки, будь то показы в Нидерландах, США или в московских и казанских галереях.

Олег Иванов. предоставлено пресс-службой ГМИИ РТ

Преподаватель КХУ имени Фешина, кандидат искусствоведения Ирина Лобашева в вводном тексте отмечает, что это время, «когда в концептуальной специфике постмодернизма зародились «новые старые» трансавангардные идеи изобразительного искусства, многие европейские художники, прежде всего итальянцы, вернулись к традиционной технике станковой масляной живописи, и идеи классического авангарда первых десятилетий века были осмыслены по-новому, ставился акцент на новую трактовку фигуративного, телесного».

В манере изложения Иванова Лобашева видит близость к Шагалу, Петрову-Водкину, Гончаровой, Филонову. А среди коллег-друзей в Казани названы Евгений Голубцов, Геннадий Архиреев, Рашид Тухватуллин, Вадим Харисов.

Слева — «Диптих». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Хочется тишины у его работ»

— Пришло время, когда отодвинулась эпоха 90-х. Кто-то ушел, как Олег, а кто-то в расцвете сил и творит. И это большой пласт, который лежит в основе того, как развивается казанское искусство, — отметила искусствовед на открытии, — Олег Иванов, как видим по его работам, — художник очень камерный, трогательный, эмоционально тихо звучат его работы. Хочется тишины у его работ.

На открытие пришли десятки людей — и это в жаркий июльский день. В экспозиции не так много работ именно 90-х годов, больше созданных в последние годы жизни художника. Как отметил владелец музея-галереи «Дом ART» Вадим Афанасьев, в это время они заключили своеобразный контракт с Ивановым — все, что он делает, они покупают:

— У Олега Иванова не было проблем. Все, что он приносил, мы забирали, — сказал Афанасьев. — Правда, одну работу я здесь не нашел — это «Утро натуралиста». Он приклеил туда бабочку-шоколадницу. Пока нес, одно крыло отвалилось. После этого он нашел другую бабочку и только потом принес нам.

В 2020-м в галерее прошла выставка «Художник тонкого мира». Получается, «Жизнь» — это вторая персональная экспозиция его работ в Казани? Сам Иванов и первую увидеть не сумел — не дожил, хотя она готовилась при его жизни. В этом году в «Дом ART», кстати, представили символичное «Недосказанное.. Геннадий Архиреев. Олег Иванов». Для ГСИ они передали 20 картин.

Что касается 90-х, именно работа 1996 года дала название выставке. Здесь все характерные черты «ивановского» стиля. Луноликие герои, занятые обычными делами: девочка наступила на палку, мужчина заходит в дверь, женщина выплескивает воду из ведра. Все они вызывающе босы.

Еще одна важная картина — «Ковчег» 2012 года, здесь есть не сразу обнаруживаемый Ной, его какие-то «советские» сыновья, а также внезапный хамелеон. В эту же эпоху нарисована рифмующаяся с ней «В лодке». Есть более явственные библейские мотивы в «Богородице, благословляющей святого Луку на написание иконы». Собственно, в последние годы Иванов закономерно обратился к иконописи. На это влияние указывает, к примеру, «Диптих». Немало картин посвящено любимой Ивановым музыке.

Инсталляция. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Ее готовил Олег Иванов, всю жизнь»

Как указал Евгений Жудров, в «Жизни» скомпоновано в пространстве более 70 работ из семи частных коллекций и собрания ГМИИ РТ. А также инсталляция, доработанная во время экспозиции — это своеобразное оружие, в котором, на наш взгляд, больше смиренного чем воинственного.

— Персональную выставку было тяжело сделать, потому что дома у него больше трех-четырех работ не задерживалось, — рассказал Жудров. — Еще при жизни я к нему неоднократно обращался. И Ильгизар Хасанов тоже обращался. Но он начинал работать — и тут же кто-нибудь покупал или картина дарилась.

В музейном пространстве такого проекта еще не было, отметил Жудров: «Несмотря на то, что это известный художник, о нем говорят, его работы есть у серьезных коллекционеров, почему-то не складывалось...».

Иванов был Художником — Жудров также вспомнил, как 13 лет назад он открывал выставку Николая Копейкина:

— После вернисажа мы вышли. И Коля спросил: Женя, а вот человек стоит, на Иисуса Христа похож. Это же художник, да? И потом Коля сам подошел и познакомился.

— Вы готовили эту выставку…, — дала слово Ильгизару Хасанову заведующая ГСИ ГМИИ Татарстана Алия Якупова.

— Я сразу поправлю, — ответил сооснователь Центра современной культуры «Смена» (где Иванов тоже выставлялся). — Я ее не готовил. Ее готовил Олег Иванов всю жизнь. Я знал его. И задача была сделать так, чтобы впечатления оставались даже у тех, кто его не знал.

Творчество художника — это личная печать. Некоторые художники узнаваемы, они обладают не только навыком, эстетикой, но и умением проживать жизнь.

— Он был немногословен, вместо слов у него были картины, где он рассказывал сюжеты, искал глубину и выразительность, — резюмировал Хасанов.

— Я такое количество работ своего брата, собранных в одном месте, вижу в первый раз, — отметил Сергей Иванов. — Есть и незнакомые работы, есть те, которые я не видел 10 лет. Когда говорят, что каждая картина — это автопортрет художника — это про Олега. Он был человеком непафосным, интеллигентным, тонким, как его работы.