Олег Морозов: «Везде есть глава региона, но для Татарстана его выборы имеют особое значение»
Глава Комитета Госдумы по контролю — о роли раиса для России и защите родных языков на федеральном уровне
Меньше двух месяцев осталось в Татарстане до единого дня голосования. 14 сентября изберут не только раиса, но и муниципальных депутатов — на эти должности претендуют более 6 тысяч человек. «Это выборы за то, какой республика будет оставаться следующие пять лет», — подчеркнул сегодня на брифинге в информационном центре «Точка выбора» председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Подробнее — в материале «Реального времени».
Муниципальными депутатами хотят стать более 6 тысяч человек
14 сентября в Татарстане пройдет единый день голосования — жители республики будут выбирать своего раиса и муниципальных депутатов. Как уже известно, на пост главы республики претендуют четыре кандидата: действующий раис Рустам Минниханов, а также первый секретарь татарстанского отделения партии КПРФ Хафиз Миргалимов, координатор отделения ЛДПР в РТ Руслан Юсупов и председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов.
Число кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления уже превысило 6 тысяч, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татарстана Андрей Кондратьев.
— Это пока начало, я думаю, с каждым днем будет все больше и больше интереса и кандидатов в этой избирательной кампании, — говорит он.
Подавляющее большинство кандидатов выдвинула «Единая Россия» — 3,4 тыс. Еще 1,4 тыс. человек являются самовыдвиженцами, 573 представляют партию «Новые люди». «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, Республиканское общественное движение «ТНВ», Коммунистическая партия Коммунисты России, «Яблоко» суммарно выдвинули 631 человека.
«Разговоры о том, что «мой голос ничего не решает», от лукавого»
Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов оценил подготовку к выборам в Татарстане: «По-моему, единственная площадка в России, где Центральная избирательная комиссия региона вот так практически в каждодневном режиме общается с избирателями, с молодыми волонтерами».
— Я это говорю не для того, чтобы похвалить. Если мы в ходе продвижения идей избирательной системы, правил избирательного процесса, роли политических партий в этом не будем находиться в постоянном диалоге с людьми, с избирателями, мы потеряем главное. Каждый человек, который живет в нашей стране, должен понимать, что у него есть инструмент влияния на власть. Все разговоры о том, что «моя хата с краю», «мой голос ничего не решает», «пускай за меня решают другие», — это все от лукавого. Чем больше людей вовлечены в этот процесс, тем выше уровень доверия к власти, — уверен спикер.
Для Татарстана выборы главы региона имеют особое значение, подчеркнул он.
— Начиная с первого дня истории новейшей России, позиция первого президента РТ Минтимера Шариповича Шаймиева, его мнение, его работа на федеральном уровне всегда имели ключевое значение для позиционирования республики в масштабах Российской Федерации. Нынешняя Россия во многом стала такой, какой она есть, благодаря изначальной позиции Татарстана, — заявил глава комитета Госдумы.
По его словам, сегодня эту роль Татарстан не утратил.
— Выступление лидера одного региона поменяло позицию всей страны, — напомнил Морозов о том, как республика вступилась за двухуровневую систему самоуправления. — Это подтверждает, что роль такого лидера, как раис, немножко отличается, скажем так, от роли лидеров других регионов, не в обиду будет сказано. Татарстан все эти 30 лет новейшей России всегда смело ставил вопросы, жизненно важные как для него, так и для страны в целом. И в значительной части случаев его позиция была услышана. Отсюда и роль, значение лидера Татарстана. Выборы [раиса] — это выборы за то, какой республика будет оставаться следующие пять лет.
Отдать свой голос смогут порядка 2,9 млн человек — именно столько избирателей в регионе насчитывалось на 1 июля. Около 40 тыс. татарстанцев в сентябре будут участвовать в выборах впервые. Им глава комитета Госдумы посоветовал «прийти обязательно, самим все пройти ногами, потрогать руками и отдать свой голос».
В Госдуме заступятся за родные языки
Перед брифингом Олег Морозов был на совещании с правительством Татарстана. Журналисты поинтересовались, говорил ли Рустам Минниханов о предлагаемых изменениях во ФГОС в части переименования родных языков. Вчера документ бурно обсуждали на заседании Госсовета РТ. «Говорил, говорил», — кивнул председатель Комитета Госдумы по контролю. И добавил: председатель Госсовета Фарид Мухаметшин поручил депутатам Госдумы от республики, чтобы они «поглубже разобрались с этой проблематикой, довели до разработчиков позицию республики, которая сейчас имеет целый ряд замечаний к этому законопроекту в части его идеологии, каких-то конкретных положений».
— Есть очень хороший принцип в политике, которого надо придерживаться, — не создавать напряжение там, где его изначально нет. Оно искусственно создается тогда, когда возникает инициатива не совсем до конца продуманная, выверенная, — подчеркнул Олег Морозов.
Он подчеркнул: инициатива пока не приобрела статус обсуждаемого закона на площадках Госдумы. «Это проект, который проходит экспертизу. К нему действительно есть очень много замечаний в части использования понятия «родной язык» и что считать таковым», — признал спикер.
По его словам, сейчас важно «спокойно, без экзальтации и истерики» рассмотреть документ, донести мнение Татарстана и «скорректировать позицию до того, как она станет федеральным законом».
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