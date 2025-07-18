Олег Морозов: «Везде есть глава региона, но для Татарстана его выборы имеют особое значение»

Глава Комитета Госдумы по контролю — о роли раиса для России и защите родных языков на федеральном уровне

Меньше двух месяцев осталось в Татарстане до единого дня голосования. 14 сентября изберут не только раиса, но и муниципальных депутатов — на эти должности претендуют более 6 тысяч человек. «Это выборы за то, какой республика будет оставаться следующие пять лет», — подчеркнул сегодня на брифинге в информационном центре «Точка выбора» председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Подробнее — в материале «Реального времени».



Муниципальными депутатами хотят стать более 6 тысяч человек

14 сентября в Татарстане пройдет единый день голосования — жители республики будут выбирать своего раиса и муниципальных депутатов. Как уже известно, на пост главы республики претендуют четыре кандидата: действующий раис Рустам Минниханов, а также первый секретарь татарстанского отделения партии КПРФ Хафиз Миргалимов, координатор отделения ЛДПР в РТ Руслан Юсупов и председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов.

Число кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления уже превысило 6 тысяч, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татарстана Андрей Кондратьев.

— Это пока начало, я думаю, с каждым днем будет все больше и больше интереса и кандидатов в этой избирательной кампании, — говорит он.

Подавляющее большинство кандидатов выдвинула «Единая Россия» — 3,4 тыс. Еще 1,4 тыс. человек являются самовыдвиженцами, 573 представляют партию «Новые люди». «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, Республиканское общественное движение «ТНВ», Коммунистическая партия Коммунисты России, «Яблоко» суммарно выдвинули 631 человека.



Подавляющее большинство кандидатов на пост муниципальных депутатов выдвинула «Единая Россия» — 3,4 тыс., сообщил Андрей Кондратьев (справа). Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

«Разговоры о том, что «мой голос ничего не решает», от лукавого»

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов оценил подготовку к выборам в Татарстане: «По-моему, единственная площадка в России, где Центральная избирательная комиссия региона вот так практически в каждодневном режиме общается с избирателями, с молодыми волонтерами».

— Я это говорю не для того, чтобы похвалить. Если мы в ходе продвижения идей избирательной системы, правил избирательного процесса, роли политических партий в этом не будем находиться в постоянном диалоге с людьми, с избирателями, мы потеряем главное. Каждый человек, который живет в нашей стране, должен понимать, что у него есть инструмент влияния на власть. Все разговоры о том, что «моя хата с краю», «мой голос ничего не решает», «пускай за меня решают другие», — это все от лукавого. Чем больше людей вовлечены в этот процесс, тем выше уровень доверия к власти, — уверен спикер.

Для Татарстана выборы главы региона имеют особое значение, подчеркнул он.

— Начиная с первого дня истории новейшей России, позиция первого президента РТ Минтимера Шариповича Шаймиева, его мнение, его работа на федеральном уровне всегда имели ключевое значение для позиционирования республики в масштабах Российской Федерации. Нынешняя Россия во многом стала такой, какой она есть, благодаря изначальной позиции Татарстана, — заявил глава комитета Госдумы.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

По его словам, сегодня эту роль Татарстан не утратил.

— Выступление лидера одного региона поменяло позицию всей страны, — напомнил Морозов о том, как республика вступилась за двухуровневую систему самоуправления. — Это подтверждает, что роль такого лидера, как раис, немножко отличается, скажем так, от роли лидеров других регионов, не в обиду будет сказано. Татарстан все эти 30 лет новейшей России всегда смело ставил вопросы, жизненно важные как для него, так и для страны в целом. И в значительной части случаев его позиция была услышана. Отсюда и роль, значение лидера Татарстана. Выборы [раиса] — это выборы за то, какой республика будет оставаться следующие пять лет.

Отдать свой голос смогут порядка 2,9 млн человек — именно столько избирателей в регионе насчитывалось на 1 июля. Около 40 тыс. татарстанцев в сентябре будут участвовать в выборах впервые. Им глава комитета Госдумы посоветовал «прийти обязательно, самим все пройти ногами, потрогать руками и отдать свой голос».



В Госдуме заступятся за родные языки

Перед брифингом Олег Морозов был на совещании с правительством Татарстана. Журналисты поинтересовались, говорил ли Рустам Минниханов о предлагаемых изменениях во ФГОС в части переименования родных языков. Вчера документ бурно обсуждали на заседании Госсовета РТ. «Говорил, говорил», — кивнул председатель Комитета Госдумы по контролю. И добавил: председатель Госсовета Фарид Мухаметшин поручил депутатам Госдумы от республики, чтобы они «поглубже разобрались с этой проблематикой, довели до разработчиков позицию республики, которая сейчас имеет целый ряд замечаний к этому законопроекту в части его идеологии, каких-то конкретных положений».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Есть очень хороший принцип в политике, которого надо придерживаться, — не создавать напряжение там, где его изначально нет. Оно искусственно создается тогда, когда возникает инициатива не совсем до конца продуманная, выверенная, — подчеркнул Олег Морозов.

Он подчеркнул: инициатива пока не приобрела статус обсуждаемого закона на площадках Госдумы. «Это проект, который проходит экспертизу. К нему действительно есть очень много замечаний в части использования понятия «родной язык» и что считать таковым», — признал спикер.

По его словам, сейчас важно «спокойно, без экзальтации и истерики» рассмотреть документ, донести мнение Татарстана и «скорректировать позицию до того, как она станет федеральным законом».

