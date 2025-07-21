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В Татарстане резко выросло количество тяжких преступлений

00:00, 21.07.2025

Хотя убийств, разбоев и краж в целом меньше, но увеличилось число вымогательств

В Татарстане резко выросло количество тяжких преступлений
Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане вдвое сократилось количество выявленных преступников — показатель снизился с 14,7 тысячи до 7 тысяч, а несовершеннолетних правонарушителей стало меньше на 71%. Данные за последние полтора десятка лет привели в МВД России. Однако на фоне этого прогресса республика столкнулась с резким увеличением тяжких и особо тяжких преступлений, прирост к уровню 2010 года составил 16%. Эта тревожная тенденция выделяет регион на фоне общероссийского снижения подобных преступлений.

Число преступлений снижается, но медленно

В России обновили статистику преступлений, данные МВД можно изучить в разрезе последних десятилетий. Оказалось, что количество выявленных преступников в Татарстане сократилось более чем вдвое: с 14,7 тысячи человек за январь—июнь 2008 года до 7 тысяч за аналогичный период текущего.

Общее число зарегистрированных преступлений в республике также снижается, но более медленными темпами, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу. За первую половину этого года в стране зарегистрировали 941 тысячу преступлений или на треть меньше, чем 15 лет назад, когда было 1,4 миллиона (-31,7%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Поволжье также наблюдается значительное снижение преступности. За январь—июнь 2025-го зарегистрировали 185,5 тысячи преступлений, тогда как в первом полугодии 2010-го их число достигало 284 тысячи (-34,7%).

В Татарстане снижение не такое значительное. В первом полугодии этого года выявили 26 тысяч преступлений, а 15 лет назад — 30 тысяч (-12,3%).

Динамика общего числа зарегистрированных преступлений (январь—июнь)

Регион20102015202020242025
Россия1 376 7891 148 3521 011 041957 321940 519
ПФО283 882211 685200 253228 529185 559
Татарстан30 12524 54227 13829 06626 420

Количество тяжких преступлений растет

Негативный тренд ухудшения криминогенной обстановки отличает нашу республику и по другим показателям. Так, если в стране и округе снижается число тяжких и особо тяжких преступлений, то в Татарстане их количество, напротив, существенно возросло.

В первом полугодии в России зарегистрировали 333 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 12% меньше, чем в аналогичном периоде 2010-го, когда их было 379 тысяч. В ПФО наблюдается еще более значительное снижение: с 72 тысяч до 57 тысяч, то есть примерно на 20%.

Однако Татарстан демонстрирует противоположную динамику. За январь—июнь 2025-го зарегистрировали 8 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений или на 16% больше, чем в 2010-м, когда их было 7 тысяч.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тяжкие и особо тяжкие преступления (январь—июнь)

Регион20102015202020242025
Россия378 623273 873279 391301 746333 251
ПФО72 36045 81557 22456 48557 948
Татарстан7 0005 4959 0037 8848 121
Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Преступников меньше, в том числе среди детей и женщин

Количество выявленных преступников за последние десятилетия сократилось, и здесь Татарстан оказался в общем тренде (см. в начале статьи), со снижением на 52%. В этом году в России выявили 318 тысяч человек, преступивших закон, тогда как в 2008-м их было в два раза больше — 669 тысяч. В те же сроки в Поволжье число выявленных преступников снизилось со 134 тысяч до 55 тысяч или почти на 60%.

К положительным трендам можно отнести резкое сокращение детской преступности. По России количество малолетних преступников снизилось с 59 тысяч до 10,5 тысячи, то есть почти в шесть раз. Настолько же уменьшилось их число в Поволжье — с 12 тысяч до 2 тысяч.

В Татарстане несовершеннолетних преступников также существенно убавилось — 323 человека против 1 117 или на 71% меньше.

Совершивших преступные деяния женщин в России стало меньше — 63 тысячи в первом полугодии 2025-го против 110 тысяч за тот же период 2008-го. В Поволжье показатель снизился с 21 тысячи до 11 тысяч, а в Татарстане — с 2 тысяч до 1,3 тысячи.

При этом если ранее в республике женщины составляли примерно 13,8% от общего числа преступников, то сейчас их доля выросла до 18,6%.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Потерпевшие и жертвы

Потерпевших от рук злоумышленников становится меньше. В России их общее количество снизилось с 2,3 миллиона в 2008-м до 1,4 миллиона в 2024-м, а среди граждан — с 2 млн до 1,2 млн. Аналогичная картина в Поволжье: было 552 тысячи — стало 296 тысяч, среди физлиц было 486 тысяч — стало 243 тысячи.

В Татарстане количество потерпевших от преступлений также сокращается, хотя и с некоторыми колебаниями. Общее число уменьшилось с 62 тысяч до 42 тысяч, а среди граждан — с 54 тысяч до 36 тысяч. Это снижение является прямым следствием уменьшения общего числа зарегистрированных преступлений.

Несмотря на сокращение детской преступности, динамика числа несовершеннолетних потерпевших выглядит менее однозначно и демонстрирует сохраняющуюся уязвимость этой группы населения. В Татарстане количество потерпевших среди детей снизилось с 3,6 тысячи до 2,4 тысячи, то есть на 33%.

В общем по России снижение оказалось менее значительным. В 2008-м зарегистрировали 118 тысяч несовершеннолетних потерпевших, а 2024-м — 108 тысяч (-9%). В Поволжье было 28 тысяч детей в этой категории, а стало 24 тысячи (-17%).

Динамика числа потерпевших (январь—декабрь)

Регион/Показатель2008201520202024
Россия
Всего потерпевших2 340 3751 981 9731 620 0131 429 783
Физических лиц2 016 5221 699 0201 376 7531 181 503
ПФО
Всего потерпевших552 287381 340318 357295 523
Физических лиц486 387327 044270 163243 174
Татарстан
Всего потерпевших61 54644 38941 09142 401
Физических лиц53 81437 12235 07335 730
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Число погибших, признанных потерпевшими, в Татарстане демонстрирует относительную стабильность или даже колебания, что контрастирует с общим снижением преступности. В 2008-м было 373 погибших, а в 2024-м — 462, с пиковым значением — 808, в 2014-м.

Этот тренд отличается от федерального и окружного, где число погибших от преступлений в целом снижается. Так, за 16 лет в России число погибших от преступлений сократилось с 33 тысяч до 24 тысяч. Пик пришелся также на 2014 год, тогда от преступлений погибли почти 33 тысячи человек. В ПФО количество погибших от преступлений сократилось за тот же период с 7 тысяч до 3,8 тысячи.

Число несовершеннолетних потерпевших и погибших (январь—декабрь)

Регион/Показатель2008201520202024
Российская Федерация
Несовершеннолетние118 182102 69594 881107 592
Погибшие33 44332 35222 78323 474
Приволжский федеральный округ
Несовершеннолетние28 80022 30921 38723 931
Погибшие7 0726 8874 3713 807
Республика Татарстан
Несовершеннолетние3 6131 7282 1822 427
Погибшие373704544462
Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Краж и убийств меньше, вымогательств — больше

Наиболее значительный вклад в общее снижение зарегистрированных преступлений вносит сокращение числа краж (ст. 158 УК РФ). Они традиционно составляют наибольший объем среди всех регистрируемых правонарушений. В Татарстане количество краж существенно уменьшилось с 34,8 тысячи в 2008-м до 13,8 тысячи в 2024-м. Аналогичные масштабные сокращения наблюдаются на федеральном уровне (с 1,3 млн до 0,5 млн) и в Приволжском федеральном округе (с 286 тысяч до 96 тысяч).

Как было отмечено ранее, общее число тяжких и особо тяжких преступлений в Татарстане растет, в отличие от федеральных и окружных тенденций. Однако детальный анализ показывает, что этот рост не обусловлен увеличением числа традиционных насильственных преступлений, таких как убийства или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напротив, в Татарстане наблюдается значительное снижение по этим категориям:

  • Убийства (ст. 105 УК РФ): сократились с 321 случая в 2008 году до 134 в 2024 году.
  • Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ): уменьшилось с 771 случая в 2008 году до 359 в 2024 году.
  • Разбои (ст. 162 УК РФ): снизились с 652 в 2008 году до 78 в 2024 году.
  • Грабежи (ст. 161 УК РФ): сократились с 4 651 в 2008 году до 365 в 2024 году.

На фоне общего снижения или стабильности многих видов преступлений, вымогательство (ст. 163 УК РФ) в Татарстане демонстрирует тенденцию к росту. В 2008 году было зарегистрировано 385 случаев вымогательства, а в 2024 году их число увеличилось до 547.

Этот тренд расходится с федеральной динамикой, где вымогательство в целом снижается (например, с 9,9 тысячи до 7,9 тысячи). Такой специфический рост вымогательства, даже при снижении других видов преступлений, указывает на особую область беспокойства в криминальном ландшафте Татарстана.

Артем Гафаров

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