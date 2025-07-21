В Татарстане резко выросло количество тяжких преступлений

Хотя убийств, разбоев и краж в целом меньше, но увеличилось число вымогательств

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане вдвое сократилось количество выявленных преступников — показатель снизился с 14,7 тысячи до 7 тысяч, а несовершеннолетних правонарушителей стало меньше на 71%. Данные за последние полтора десятка лет привели в МВД России. Однако на фоне этого прогресса республика столкнулась с резким увеличением тяжких и особо тяжких преступлений, прирост к уровню 2010 года составил 16%. Эта тревожная тенденция выделяет регион на фоне общероссийского снижения подобных преступлений.

Число преступлений снижается, но медленно

В России обновили статистику преступлений, данные МВД можно изучить в разрезе последних десятилетий. Оказалось, что количество выявленных преступников в Татарстане сократилось более чем вдвое: с 14,7 тысячи человек за январь—июнь 2008 года до 7 тысяч за аналогичный период текущего.

Общее число зарегистрированных преступлений в республике также снижается, но более медленными темпами, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу. За первую половину этого года в стране зарегистрировали 941 тысячу преступлений или на треть меньше, чем 15 лет назад, когда было 1,4 миллиона (-31,7%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Поволжье также наблюдается значительное снижение преступности. За январь—июнь 2025-го зарегистрировали 185,5 тысячи преступлений, тогда как в первом полугодии 2010-го их число достигало 284 тысячи (-34,7%).

В Татарстане снижение не такое значительное. В первом полугодии этого года выявили 26 тысяч преступлений, а 15 лет назад — 30 тысяч (-12,3%).

Динамика общего числа зарегистрированных преступлений (январь—июнь)

Регион 2010 2015 2020 2024 2025 Россия 1 376 789 1 148 352 1 011 041 957 321 940 519 ПФО 283 882 211 685 200 253 228 529 185 559 Татарстан 30 125 24 542 27 138 29 066 26 420

Количество тяжких преступлений растет

Негативный тренд ухудшения криминогенной обстановки отличает нашу республику и по другим показателям. Так, если в стране и округе снижается число тяжких и особо тяжких преступлений, то в Татарстане их количество, напротив, существенно возросло.

В первом полугодии в России зарегистрировали 333 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 12% меньше, чем в аналогичном периоде 2010-го, когда их было 379 тысяч. В ПФО наблюдается еще более значительное снижение: с 72 тысяч до 57 тысяч, то есть примерно на 20%.

Однако Татарстан демонстрирует противоположную динамику. За январь—июнь 2025-го зарегистрировали 8 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений или на 16% больше, чем в 2010-м, когда их было 7 тысяч.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тяжкие и особо тяжкие преступления (январь—июнь)

Регион 2010 2015 2020 2024 2025 Россия 378 623 273 873 279 391 301 746 333 251 ПФО 72 360 45 815 57 224 56 485 57 948 Татарстан 7 000 5 495 9 003 7 884 8 121

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Преступников меньше, в том числе среди детей и женщин

Количество выявленных преступников за последние десятилетия сократилось, и здесь Татарстан оказался в общем тренде (см. в начале статьи), со снижением на 52%. В этом году в России выявили 318 тысяч человек, преступивших закон, тогда как в 2008-м их было в два раза больше — 669 тысяч. В те же сроки в Поволжье число выявленных преступников снизилось со 134 тысяч до 55 тысяч или почти на 60%.

К положительным трендам можно отнести резкое сокращение детской преступности. По России количество малолетних преступников снизилось с 59 тысяч до 10,5 тысячи, то есть почти в шесть раз. Настолько же уменьшилось их число в Поволжье — с 12 тысяч до 2 тысяч.

В Татарстане несовершеннолетних преступников также существенно убавилось — 323 человека против 1 117 или на 71% меньше.

Совершивших преступные деяния женщин в России стало меньше — 63 тысячи в первом полугодии 2025-го против 110 тысяч за тот же период 2008-го. В Поволжье показатель снизился с 21 тысячи до 11 тысяч, а в Татарстане — с 2 тысяч до 1,3 тысячи.

При этом если ранее в республике женщины составляли примерно 13,8% от общего числа преступников, то сейчас их доля выросла до 18,6%.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Потерпевшие и жертвы

Потерпевших от рук злоумышленников становится меньше. В России их общее количество снизилось с 2,3 миллиона в 2008-м до 1,4 миллиона в 2024-м, а среди граждан — с 2 млн до 1,2 млн. Аналогичная картина в Поволжье: было 552 тысячи — стало 296 тысяч, среди физлиц было 486 тысяч — стало 243 тысячи.

В Татарстане количество потерпевших от преступлений также сокращается, хотя и с некоторыми колебаниями. Общее число уменьшилось с 62 тысяч до 42 тысяч, а среди граждан — с 54 тысяч до 36 тысяч. Это снижение является прямым следствием уменьшения общего числа зарегистрированных преступлений.

Несмотря на сокращение детской преступности, динамика числа несовершеннолетних потерпевших выглядит менее однозначно и демонстрирует сохраняющуюся уязвимость этой группы населения. В Татарстане количество потерпевших среди детей снизилось с 3,6 тысячи до 2,4 тысячи, то есть на 33%.

В общем по России снижение оказалось менее значительным. В 2008-м зарегистрировали 118 тысяч несовершеннолетних потерпевших, а 2024-м — 108 тысяч (-9%). В Поволжье было 28 тысяч детей в этой категории, а стало 24 тысячи (-17%).

Динамика числа потерпевших (январь—декабрь)

Регион/Показатель 2008 2015 2020 2024 Россия Всего потерпевших 2 340 375 1 981 973 1 620 013 1 429 783 Физических лиц 2 016 522 1 699 020 1 376 753 1 181 503 ПФО Всего потерпевших 552 287 381 340 318 357 295 523 Физических лиц 486 387 327 044 270 163 243 174 Татарстан Всего потерпевших 61 546 44 389 41 091 42 401 Физических лиц 53 814 37 122 35 073 35 730

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Число погибших, признанных потерпевшими, в Татарстане демонстрирует относительную стабильность или даже колебания, что контрастирует с общим снижением преступности. В 2008-м было 373 погибших, а в 2024-м — 462, с пиковым значением — 808, в 2014-м.

Этот тренд отличается от федерального и окружного, где число погибших от преступлений в целом снижается. Так, за 16 лет в России число погибших от преступлений сократилось с 33 тысяч до 24 тысяч. Пик пришелся также на 2014 год, тогда от преступлений погибли почти 33 тысячи человек. В ПФО количество погибших от преступлений сократилось за тот же период с 7 тысяч до 3,8 тысячи.

Число несовершеннолетних потерпевших и погибших (январь—декабрь)

Регион/Показатель 2008 2015 2020 2024 Российская Федерация Несовершеннолетние 118 182 102 695 94 881 107 592 Погибшие 33 443 32 352 22 783 23 474 Приволжский федеральный округ Несовершеннолетние 28 800 22 309 21 387 23 931 Погибшие 7 072 6 887 4 371 3 807 Республика Татарстан Несовершеннолетние 3 613 1 728 2 182 2 427 Погибшие 373 704 544 462

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Краж и убийств меньше, вымогательств — больше

Наиболее значительный вклад в общее снижение зарегистрированных преступлений вносит сокращение числа краж (ст. 158 УК РФ). Они традиционно составляют наибольший объем среди всех регистрируемых правонарушений. В Татарстане количество краж существенно уменьшилось с 34,8 тысячи в 2008-м до 13,8 тысячи в 2024-м. Аналогичные масштабные сокращения наблюдаются на федеральном уровне (с 1,3 млн до 0,5 млн) и в Приволжском федеральном округе (с 286 тысяч до 96 тысяч).



Как было отмечено ранее, общее число тяжких и особо тяжких преступлений в Татарстане растет, в отличие от федеральных и окружных тенденций. Однако детальный анализ показывает, что этот рост не обусловлен увеличением числа традиционных насильственных преступлений, таких как убийства или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напротив, в Татарстане наблюдается значительное снижение по этим категориям:

Убийства (ст. 105 УК РФ): сократились с 321 случая в 2008 году до 134 в 2024 году.

сократились с 321 случая в 2008 году до 134 в 2024 году. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ): уменьшилось с 771 случая в 2008 году до 359 в 2024 году.

уменьшилось с 771 случая в 2008 году до 359 в 2024 году. Разбои (ст. 162 УК РФ): снизились с 652 в 2008 году до 78 в 2024 году.

снизились с 652 в 2008 году до 78 в 2024 году. Грабежи (ст. 161 УК РФ): сократились с 4 651 в 2008 году до 365 в 2024 году.

На фоне общего снижения или стабильности многих видов преступлений, вымогательство (ст. 163 УК РФ) в Татарстане демонстрирует тенденцию к росту. В 2008 году было зарегистрировано 385 случаев вымогательства, а в 2024 году их число увеличилось до 547.

Этот тренд расходится с федеральной динамикой, где вымогательство в целом снижается (например, с 9,9 тысячи до 7,9 тысячи). Такой специфический рост вымогательства, даже при снижении других видов преступлений, указывает на особую область беспокойства в криминальном ландшафте Татарстана.