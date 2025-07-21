В Татарстане резко выросло количество тяжких преступлений
Хотя убийств, разбоев и краж в целом меньше, но увеличилось число вымогательств
В Татарстане вдвое сократилось количество выявленных преступников — показатель снизился с 14,7 тысячи до 7 тысяч, а несовершеннолетних правонарушителей стало меньше на 71%. Данные за последние полтора десятка лет привели в МВД России. Однако на фоне этого прогресса республика столкнулась с резким увеличением тяжких и особо тяжких преступлений, прирост к уровню 2010 года составил 16%. Эта тревожная тенденция выделяет регион на фоне общероссийского снижения подобных преступлений.
Число преступлений снижается, но медленно
В России обновили статистику преступлений, данные МВД можно изучить в разрезе последних десятилетий. Оказалось, что количество выявленных преступников в Татарстане сократилось более чем вдвое: с 14,7 тысячи человек за январь—июнь 2008 года до 7 тысяч за аналогичный период текущего.
Общее число зарегистрированных преступлений в республике также снижается, но более медленными темпами, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу. За первую половину этого года в стране зарегистрировали 941 тысячу преступлений или на треть меньше, чем 15 лет назад, когда было 1,4 миллиона (-31,7%).
В Поволжье также наблюдается значительное снижение преступности. За январь—июнь 2025-го зарегистрировали 185,5 тысячи преступлений, тогда как в первом полугодии 2010-го их число достигало 284 тысячи (-34,7%).
В Татарстане снижение не такое значительное. В первом полугодии этого года выявили 26 тысяч преступлений, а 15 лет назад — 30 тысяч (-12,3%).
Динамика общего числа зарегистрированных преступлений (январь—июнь)
|Регион
|2010
|2015
|2020
|2024
|2025
|Россия
|1 376 789
|1 148 352
|1 011 041
|957 321
|940 519
|ПФО
|283 882
|211 685
|200 253
|228 529
|185 559
|Татарстан
|30 125
|24 542
|27 138
|29 066
|26 420
Количество тяжких преступлений растет
Негативный тренд ухудшения криминогенной обстановки отличает нашу республику и по другим показателям. Так, если в стране и округе снижается число тяжких и особо тяжких преступлений, то в Татарстане их количество, напротив, существенно возросло.
В первом полугодии в России зарегистрировали 333 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 12% меньше, чем в аналогичном периоде 2010-го, когда их было 379 тысяч. В ПФО наблюдается еще более значительное снижение: с 72 тысяч до 57 тысяч, то есть примерно на 20%.
Однако Татарстан демонстрирует противоположную динамику. За январь—июнь 2025-го зарегистрировали 8 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений или на 16% больше, чем в 2010-м, когда их было 7 тысяч.
Тяжкие и особо тяжкие преступления (январь—июнь)
|Регион
|2010
|2015
|2020
|2024
|2025
|Россия
|378 623
|273 873
|279 391
|301 746
|333 251
|ПФО
|72 360
|45 815
|57 224
|56 485
|57 948
|Татарстан
|7 000
|5 495
|9 003
|7 884
|8 121
Преступников меньше, в том числе среди детей и женщин
Количество выявленных преступников за последние десятилетия сократилось, и здесь Татарстан оказался в общем тренде (см. в начале статьи), со снижением на 52%. В этом году в России выявили 318 тысяч человек, преступивших закон, тогда как в 2008-м их было в два раза больше — 669 тысяч. В те же сроки в Поволжье число выявленных преступников снизилось со 134 тысяч до 55 тысяч или почти на 60%.
К положительным трендам можно отнести резкое сокращение детской преступности. По России количество малолетних преступников снизилось с 59 тысяч до 10,5 тысячи, то есть почти в шесть раз. Настолько же уменьшилось их число в Поволжье — с 12 тысяч до 2 тысяч.
В Татарстане несовершеннолетних преступников также существенно убавилось — 323 человека против 1 117 или на 71% меньше.
Совершивших преступные деяния женщин в России стало меньше — 63 тысячи в первом полугодии 2025-го против 110 тысяч за тот же период 2008-го. В Поволжье показатель снизился с 21 тысячи до 11 тысяч, а в Татарстане — с 2 тысяч до 1,3 тысячи.
При этом если ранее в республике женщины составляли примерно 13,8% от общего числа преступников, то сейчас их доля выросла до 18,6%.
Потерпевшие и жертвы
Потерпевших от рук злоумышленников становится меньше. В России их общее количество снизилось с 2,3 миллиона в 2008-м до 1,4 миллиона в 2024-м, а среди граждан — с 2 млн до 1,2 млн. Аналогичная картина в Поволжье: было 552 тысячи — стало 296 тысяч, среди физлиц было 486 тысяч — стало 243 тысячи.
В Татарстане количество потерпевших от преступлений также сокращается, хотя и с некоторыми колебаниями. Общее число уменьшилось с 62 тысяч до 42 тысяч, а среди граждан — с 54 тысяч до 36 тысяч. Это снижение является прямым следствием уменьшения общего числа зарегистрированных преступлений.
Несмотря на сокращение детской преступности, динамика числа несовершеннолетних потерпевших выглядит менее однозначно и демонстрирует сохраняющуюся уязвимость этой группы населения. В Татарстане количество потерпевших среди детей снизилось с 3,6 тысячи до 2,4 тысячи, то есть на 33%.
В общем по России снижение оказалось менее значительным. В 2008-м зарегистрировали 118 тысяч несовершеннолетних потерпевших, а 2024-м — 108 тысяч (-9%). В Поволжье было 28 тысяч детей в этой категории, а стало 24 тысячи (-17%).
Динамика числа потерпевших (январь—декабрь)
|Регион/Показатель
|2008
|2015
|2020
|2024
|Россия
|Всего потерпевших
|2 340 375
|1 981 973
|1 620 013
|1 429 783
|Физических лиц
|2 016 522
|1 699 020
|1 376 753
|1 181 503
|ПФО
|Всего потерпевших
|552 287
|381 340
|318 357
|295 523
|Физических лиц
|486 387
|327 044
|270 163
|243 174
|Татарстан
|Всего потерпевших
|61 546
|44 389
|41 091
|42 401
|Физических лиц
|53 814
|37 122
|35 073
|35 730
Число погибших, признанных потерпевшими, в Татарстане демонстрирует относительную стабильность или даже колебания, что контрастирует с общим снижением преступности. В 2008-м было 373 погибших, а в 2024-м — 462, с пиковым значением — 808, в 2014-м.
Этот тренд отличается от федерального и окружного, где число погибших от преступлений в целом снижается. Так, за 16 лет в России число погибших от преступлений сократилось с 33 тысяч до 24 тысяч. Пик пришелся также на 2014 год, тогда от преступлений погибли почти 33 тысячи человек. В ПФО количество погибших от преступлений сократилось за тот же период с 7 тысяч до 3,8 тысячи.
Число несовершеннолетних потерпевших и погибших (январь—декабрь)
|Регион/Показатель
|2008
|2015
|2020
|2024
|Российская Федерация
|Несовершеннолетние
|118 182
|102 695
|94 881
|107 592
|Погибшие
|33 443
|32 352
|22 783
|23 474
|Приволжский федеральный округ
|Несовершеннолетние
|28 800
|22 309
|21 387
|23 931
|Погибшие
|7 072
|6 887
|4 371
|3 807
|Республика Татарстан
|Несовершеннолетние
|3 613
|1 728
|2 182
|2 427
|Погибшие
|373
|704
|544
|462
Краж и убийств меньше, вымогательств — больше
Наиболее значительный вклад в общее снижение зарегистрированных преступлений вносит сокращение числа краж (ст. 158 УК РФ). Они традиционно составляют наибольший объем среди всех регистрируемых правонарушений. В Татарстане количество краж существенно уменьшилось с 34,8 тысячи в 2008-м до 13,8 тысячи в 2024-м. Аналогичные масштабные сокращения наблюдаются на федеральном уровне (с 1,3 млн до 0,5 млн) и в Приволжском федеральном округе (с 286 тысяч до 96 тысяч).
Как было отмечено ранее, общее число тяжких и особо тяжких преступлений в Татарстане растет, в отличие от федеральных и окружных тенденций. Однако детальный анализ показывает, что этот рост не обусловлен увеличением числа традиционных насильственных преступлений, таких как убийства или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Напротив, в Татарстане наблюдается значительное снижение по этим категориям:
- Убийства (ст. 105 УК РФ): сократились с 321 случая в 2008 году до 134 в 2024 году.
- Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ): уменьшилось с 771 случая в 2008 году до 359 в 2024 году.
- Разбои (ст. 162 УК РФ): снизились с 652 в 2008 году до 78 в 2024 году.
- Грабежи (ст. 161 УК РФ): сократились с 4 651 в 2008 году до 365 в 2024 году.
На фоне общего снижения или стабильности многих видов преступлений, вымогательство (ст. 163 УК РФ) в Татарстане демонстрирует тенденцию к росту. В 2008 году было зарегистрировано 385 случаев вымогательства, а в 2024 году их число увеличилось до 547.
Этот тренд расходится с федеральной динамикой, где вымогательство в целом снижается (например, с 9,9 тысячи до 7,9 тысячи). Такой специфический рост вымогательства, даже при снижении других видов преступлений, указывает на особую область беспокойства в криминальном ландшафте Татарстана.
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