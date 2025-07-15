Институт археологии им. Халикова переезжает в Нацбиблиотеку РТ

Кто займет здание на Бутлерова, 30 в центре Казани?

Дом ученых. Фото: Радиф Кашапов

В Казани скоро сменит «жильцов» историческое здание Дома ученых на Бутлерова, 30. Работавший в его стенах Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ переедет в Национальную библиотеку РТ. Что будет в бывшем приюте, точно неизвестно, но предполагается, что здесь появится досуговый центр для татароязычных детей.

Дом, где Арбузов на скрипке играл

Изначально в здании на Бутлерова, 30 в Казани располагался Александровский детский приют, который начал работу в 1845 году, а сюда переехал в 1890-е. Дом проектировал губернский инженер Лев Хрщонович, построили его на деньги известной благотворительницы Ольги Александровой-Гейнс.

В советские годы казанский Дом ученых сначала открылся на Щапова, 43, потом переехал на Муштари, 22, а в 1935-м — по инициативе ректора Казанского университета Гильма Камая — перебрался на Бутлерова. Объединившись с Домом инженеров, он стал именоваться Домом работников науки и техники «Дорнит». Здесь, например, играл на скрипке химик-органик Александр Арбузов, а также репетировали татарские оперы и балеты «Качкын», «Башмагым» и «Шурале».

Изначально это здание приюта. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Во время Великой Отечественной войны в доме работало Политуправление Приволжского военного округа. Когда в 1944-м ученые вернулись, архитектор Анатолий Густов изменил интерьеры помещений, в 1948-м Дом ученых вновь заработал. Здесь ставили театральные постановки, играл джаз. В наше время был лицей, долгое время размещался Институт археологии имени Альфреда Халикова.

В 2009 году здание взяли под государственную охрану как объект культурного наследия муниципального значения.

Первое поручение провести восстановительные работы в старинном здании было дано в 2016 году: во время пешего обхода улицы Бутлерова глава Татарстана Рустам Минниханов зашел и в бывший Александровский приют.

Один из залов. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В 2022-м появилась информация, что Дом ученых ожидает реставрация, вторым объектом был Тинчуринский театр, который также ждет этих работ. Начались поиски подрядчика на инженерные изыскания, корректировки проектной документации для получения положительной экспертизы и проведения реставрации. Стоимость контракта по двум зданиям оценивалась в 19,6 млн рублей, а работы планировалось закончить до 15 июня 2023 года.

Тендер на выполнение ремонтно-реставрационных работ (свыше 107,5 млн рублей) получила компания «Алтын групп», которая также занималась обновлением Дворца водных видов спорта, футбольно-регбийного манежа «Искандер», Дворца культуры им. Саид-Галеева и других объектов. К слову, последний капитальный ремонт здесь проходил в 80-х годах прошлого века. По нашим сведениям, на ремонт потребовались дополнительные средства, в результате переговоров были достигнуты новые соглашения.

В правой части библиотеки есть пространство, куда намерены переселить институт археологии. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Центр для татароговорящих детей

Как подтвердили редакции в Национальной библиотеке РТ, теперь Институт археологии переедет пока что в пустующее крыло их здания — в другом сейчас находится Универсальный зал. Ранее предполагалось, что это свободное помещение займет сама библиотека.

Что касается Дома ученых, по поручению раиса республики его передают городу. Предполагается, что здесь появится центр для татароговорящих детей, а также для тех, кто хочет изучить язык Тукая. Сказать точно, что это будет — детский клуб, учреждение дополнительного образования, пока сложно. Исполком Казани провел на этой неделе стратегическую сессию при участии работников образования и татарских активистов с предложением поделиться своими мыслями.

Общая площадь двухэтажного здания — 1894,5 квадратного метра. У него есть пространство большого зала, где, по воспоминаниям, проходили лицейские балы, а также конференц-зал. К зданию примыкает современный «Учебно-исследовательский центр профсоюзов», так что получается закрытый двор, пригодный, к примеру, для создания кофейни. С возобновлением работы дворца имени Алиша потребность в местах для детей, подростков в центре вновь частично закроется, но вопрос с татароязычными пространствами, где можно будет учиться не только танцам, пению, актерскому мастерству, но также, к примеру, техническим наукам, стоит очень остро.