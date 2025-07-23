«Алабуга» лидирует, «Элмет» в засаде: итоги первого круга чемпионата РТ по футболу

Как закрывшийся клуб «Сокол» может помочь казанскому «Динамо»

В чемпионате Татарстана по футболу завершился первый круг . Фото: Динар Фатыхов

В чемпионате Татарстана по футболу завершился первый круг, полный событий и сюрпризов. Пока первое место занимает команда «Алабуга», опережая ФК «Менделеевск» и казанскую ФК «Родня». Но из-за двух несыгранных матчей к числу скрытых фаворитов можно причислить и альметьевскую команду «Элмет». Подробнее — в материале «Реального времени».

Проблемы второго сезона у «Стрелы»

Выиграв в прошлом сезоне чемпионат и Кубок Татарстана, команда Олега Миронова «Стрела» и в нынешнем сезоне стартовала успешно, добавив в коллекцию трофеев Суперкубок. Правда, победа над опытной «Алабугой» пришла только в серии пенальти, после чего «стрелки» потерпели разгромное поражение от бугульминского «Нефтяника» (1:6) в начале первого круга и приблизились к разгрому на его финише, уступив в Менделеевске местной команде — 0:3. Но в конце гостевого матча дубль Артема Бердова скрасил горечь поражения — 2:3. Пятое место «стрелков» — это та самая ниша в золотой середине, которую команда возглавляет с 14 очками и неясными перспективами в чемпионате. Про «Элмет», у которого четвертое место, 19 очков и две игры в запасе, мы уже написали, и это большой гандикап.

Правда, у «стрелков» вполне очевидные перспективы на Кубок Татарстана, в котором команда уже вышла в полуфинал. Тяжело обыграли казанское «Динамо» — только в серии послематчевых пенальти. В полуфинале ожидается двухраундовое противостояние все с тем же «Элметом», который также пробился в полуфинал через победу в послематчевой серии пенальти с челнинским «КАМАЗом».

В другом полуфинале встретятся лидеры сезона в своих лигах: фаворит первого дивизиона — «Кукмара бабай» и «Алабуга». «Бабаи» в четвертьфинале уже переиграли в двухматчевом противостоянии команду высшего дивизиона — «Алга групп-Трудовые резервы», и, что важно, у них полегче с календарем. В своей группе первого дивизиона «бабаи» оторвались на 5 очков от главного соперника «Рубин-Медиа», противостояние с которым предстоит в августе, и можно все силы кинуть на подготовку к кубковым играм. У «Алабуги» двуединая задача. Гандикап в чемпионате небольшой: всего два очка все над тем же «Менделеевском», обыгранным в четвертьфинале Кубка в серии пенальти. Рядом ФК «Родня», которая нанесла поражение с обидным для лидера счетом 3:7. Краем глаза надо следить за «Элметом», которого две победы могут сравнять с «Алабугой» по очкам.

Олег Миронов, наставник «Стрелы». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Любопытные перспективы «Динамо»

Проблемы, накрывшие казанский «Сокол», сказывались и на команде, которую можно назвать родственной в этом тандеме, — казанском «Динамо». Крепкий коллектив занимал последнее место в чемпионате республики, но в последнем туре одержал верх над земляками из «Алга групп-Трудовые резервы» — 2:0, переместившись на 10-е, предпоследнее место. И уже в этой игре можно было увидеть, что наставник динамовцев Александр Ивлев использовал Никиту Кислякова и Максима Малинина, ранее бывших в составе «Сокола». Если вспомнить, что в заключительном, судя по всему, официальном матче «Сокола» с самарскими «Крыльями Советов — 2» были задействованы 12 футболистов, то можно предположить, что столько же могут пополнить состав динамовцев. Ну это, если, допустим, Раят Шарафутдинов не захочет вернуться в состав «Стрелы», в которой выступал в прошлом сезоне. Кисляков, к примеру, в родные «Трудики» пока не вернулся, хотя их тренирует его отец Кирилл Кисляков.

«Сокол» уже снялся с официальных соревнований, не стартовав в очередном розыгрыше Кубка России, и хотя в календаре чемпионата страны среди команды второго дивизиона Лиги Б казанская команда значится, более того, у нее назначены матчи на 27 июля и 3 августа в Казани с «Рубином-2», но это не более чем дань «соколам» за то, что они не снялись до конца первого круга. Наставник команды Рустем Сабирзянов пояснял насчет будущего своих подопечных:

— Контракт закончился у ребят. Но нам хотелось бы, чтобы они продолжали играть в профессиональный футбол, как это делали в последние полтора года. Все-таки не зря мы добивались права играть на профессиональном уровне. Я знаю, что у многих ребят есть предложения продолжить карьеру, дай Бог, чтобы у них все получилось. Футболисты хотят играть. Мы цеплялись за любую возможность.

Александр Ивлев и Дмитрий Орлов могут ждать из «Сокола» усиления в «Динамо». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я считаю, что одного клуба для Казани мало»



Первыми, кто может претендовать на «соколов», если у них не заладится с продолжением профессиональной карьеры еще в этом сезоне, будут динамовцы, и это может всерьез поменять ситуацию в турнирной таблице. Те же Данил Воронов, Эмиль Галлямов, Артур Ханнанов и их сотоварищи могут усилить любую команду уровня чемпионата Татарстана.

— Восемь лет назад мы создавали команду, у нас были мечты показать себя в профессиональном футболе. Я считаю, что одного клуба для Казани мало. «Рубин» — это хорошо, но команда решает самые высокие задачи в Премьер-лиге, и для решения этих задач не всегда там играют свои воспитанники. Это можно понять, но, помимо того, нужен клуб, чтобы ребята проявляли себя. Случаев много. Илья Порохов остался без команды, но был замечен Рустемом Хузиным на момент, когда тот работал с пермской «Звездой». Сейчас он в первом дивизионе, игрок Ярославля.



Спасибо тем, кто остался. Они были честны и остались с нами до конца. Спасибо тренерскому штабу, который приходил на работу как хобби. Разочарование. Много слов было сказано всеми. Пожелали удачи ребятам. Может быть, пока осознание не пришло. Восемь лет мы занимались командой. Привыкли жить ею. Однажды мы проснемся утром, а нам никуда не надо, — с грустью заметил и. о. главного тренера Рустем Сабирзянов на пресс-конференции.



Рустем Сабирзянов . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кого Казани реально не хватает, так это профессиональной женской команды по хоккею

Перед закрытием профессиональной страницы в истории «Сокола» ее представители дважды зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Вначале была товарищеская игра с ветеранами СВО. Как объясняли в клубе, на спортивного директора Ильяса Минневалиева вышли с таким предложением, и тренерский штаб с футболистами откликнулись. Уже затем экс-игрок и бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов спас жизнь юного футболиста на игре детских команд, одной из которых был «Сокол-Трудовые резервы», за которую выступает сын Лев Шаронов.

Что касается желания лидеров республиканского футбола попробовать себя на более высоком уровне, можно вспомнить сразу несколько коллективов, начиная, наверное, еще с казанской «Искры», детища главы Советского района Казани Альберта Камалеева, затем казанско-сербского «Таролайта». Гораздо обиднее терять из виду, хоть и ненадолго, или насовсем самобытные коллективы, как, например, бугульминский «ТатГрад», зеленодольский «Эверест», казанские «Нэфис-Сервис» и «Максат-Казэнерго», некогда грозный студенческий коллектив Поволжского университета спорта, который сосредоточился только на студенческих стартах. Они могли бы поднять градус конкуренции чемпионата Татарстана совсем на другой уровень.

Относительно размышлений на тему «Один город — одна команда» в разрезе того, что Казани хорошо бы иметь команду, основанную на собственных воспитанниках, хотелось бы напомнить, что Татарстан не имеет женской команды по хоккею. На днях контракт с женской НХЛ подписала Фануза Кадирова, на предыдущей Олимпиаде, 2022 года в Пекине, выступали татарстанские хоккеистки Лиана Ганеева, Ольга Сосина, Ландыш Фаляхова, Карина Верховцева, Алсу Рахимова. Здесь бы сосредоточить усилия по созданию команды с последующей задачей возвращения на родину лучших воспитанниц. В момент возвращения на международные старты у нас был бы коллектив, в котором играла бы основа сборной страны.

