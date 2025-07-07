«Сокол» улетел, не обещая вернуться

«Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем!»

«Сокол», возможно, в своем последнем полете. Фото: Динар Фатыхов

Заключительная игра первого круга чемпионата Второй лиги Б между казанским «Соколом» и самарскими «Крыльями Советов — 2» завершилась в пользу гостей со счетом 3:2. Будущее покажет, был ли этот матч заключительным в истории казанского клуба. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Финальная игра

На последний матч первого круга, а, возможно, и в истории команды казанские «соколы» выходили, занимая предпоследнее место в своей группе под номером 4. А уже после игры казанцы опустились на последнюю, 14-ю строчку в турнирной таблице. Это так диссонировало с прошлогодним дебютом во Второй лиге, когда казанцы подошли к окончанию первого круга на третьем месте, неожиданно уступив в домашней встрече тогдашнему аутсайдеру, барнаульскому «Динамо». Более того, тем же динамовцам «соколы» затем уступили в концовке чемпионата, играя в середине октября на абсолютно заснеженном поле столицы Алтая. 2:3, и Барнаул остался занозой у «соколов», дерзко дебютировавших как на футбольном поле, так и в СМИ, не говоря уже о соцсетях.

Начав свой второй сезон во Второй лиге, «соколы» обыграли Барнаул, закрыв этот гештальт. Помимо того, в их активе была ничья и еще одна победа, это уже над томским КДВ. И не исключено, что Барнаул и Томск пожелали бы казанцам завершить свою историю раньше, не дожидаясь окончания первого круга. Тогда, согласно регламенту, все результаты матчей казанцев аннулировались бы, и Барнаул с Томском получили бы в свой актив по технической победе со счетом 3:0. Но «Сокол», как та самая редкая птица, способная долететь до середины Днепра, дожил до середины чемпионата, и теперь все его результаты войдут в историю Второй лиги.

«Соколы» празднуют забитый гол. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правда, если команда дождалась конца первого круга, то игроки остались не все. Тут из общего ряда выделялся ветеран Виталий Устинов. Рубиновец Олег Кузьмин вспоминал, что в 2003 году он играл за две команды, которые синхронно вылетели из Премьер-лиги: Новороссийск и Элисту. В контексте «Сокола» до недавнего времени в составе был один из ветеранов — Виталий Устинов, который приехал в Казань сразу после того, как была расформирована ФК «Москва», и уехал из находящегося на грани расформирования «Сокола».

Хотя сравнивать предполагаемое исчезновение «соколов» с той же «Москвой» или, например, с «Сатурном», с «Тосно», а теперь еще и с «Химками» — это, конечно же, большая натяжка. Названные команды исчезали с футбольной карты, выступая на уровне Премьер-лиги и имея за спиной серьезную историю. Детали исчезновения «Сокола» больше схожи с тем, как заканчивалась история «Спартака-Чукотки» или ФК МВД. Ярко сверкнули, как костер в известной песне, и угасли, все спалив за час, в случае с «Соколом» — за два года.



Самарские болельщики на казанском стадионе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Крылья Советов» радовались в полный голос

Кто бы мог подумать, что разведение календарей команд Премьер-лиги и второго дивизиона положительно скажется на том, что фанаты, оставшись без любимого зрелища, будут искать его в лигах поскромнее. Небольшая фанатская группа из Самары, пока их основная команда «Крылья Советов» только собирается сыграть первый матч сезона-2025/2026 годов, приехала в Казань, чтобы поболеть за молодежку. Радовались в полный голос! После одного из голов своих ребят начали скандировать: «КрыСы!» «КрыСы!». Для самарского футбола в этом нет ничего обидного, это то же самое, что сокращение. После победы гости из Самары начали утверждать, что они «хозяева Поволжья», что, конечно же, выглядело явной натяжкой. Все-таки Казань выставила против Самары вторую команду, которая после часа игры практически встала. Тем зачастую и отличается футбол профессиональный от любительского, что в любительском не принято дорабатывать. Тебя обвели, ты выключился из игры. С «соколами» стало происходить то же самое, и в этом нет ничего удивительного. Выйдя на матч без многих лидеров, всего лишь с одной заменой, они пришли к моменту, кода ноги перестают бежать.

Другое дело, что многочисленные и свежие самарцы могли не доводить дело до концовки матча, когда забили решающий гол за три минуты до окончания основного времени. Столько раз они прощали Казань, что этого хватило бы на два матча, а их наставник Дмитрий Шуков насчитал семь стопроцентных моментов, когда мяч разминулся с сеткой ворот. Там еще голкипер «Сокола» Владимир Фролкин отыграл так, что хотелось спросить: что за тигр этот Лев Яшин?!

Не справился он только с тремя ударами однофамильцев Поповых, два из которых нанес Павел, а один — Кирилл.

Владимир Фролкин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Добрые дела

«Химки», «Форте» из Таганрога, теперь еще и «Сокол». Три команды заявили об окончании своих историй. К 2022 году, то есть до начала СВО, команд Высшей лиги, а затем и Премьер-лиги, прекративших свое существование, насчитывалось ровно 25. Летом 2022-го этот список пополнили «Анжи» из Махачкалы и томская «Томь». В Махачкале, как мы знаем, сейчас успешно выступает местное «Динамо», Томск восстановил профессиональный футбол, заявив во Вторую лигу команду КДВ.



Гораздо страшнее ситуация выглядела в период 2009—2010 годов, когда одновременно исчезали из Премьер-лиги ФК «Москва» и раменский «Сатурн», а в Первой лиге едва доиграла до конца первого круга команда под названием «МВД России».

Локально — потеря «Сокола» кровоточит, глобально — Казань может потерять команду, которую еще не успела полюбить всерьез. Хотя предпосылки к возникновению этой привязанности имелись.

Перед матчем креативная группа «Сокола» настаивала на том, что прощальная игра должна напоминать поминки, — акцентируя внимание на том, что стадион «Трудовые резервы» расположен через дорогу от Арского кладбища, а «соколы» выйдут в траурной форме.



Футболисты «Сокола» смотрят короткометражку о короткой, но яркой истории своей команды. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на то, что матч был анонсирован как прощальный, дальнейшее будущее «Сокола» все еще под вопросом. Есть небольшая предпосылка к тому, что оно не станет траурным. Уже после того, как «соколы» провели товарищеский Матч добра с командой ветеранов СВО, произошел невероятный случай. Экс-футболисты и тренер «Рубина» Роман Шаронов спасли юного вратаря во время матча первенства между командами из игроков 2011 года рождения.

Дело в том, что в команде «Трудовые резервы-Сокол» играет сын Шаронова — Лев. Наблюдая игру, Роман Сергеевич попутно помог человеку, став третьим футболистом, который — «без отрыва от производства» — спас жизнь. Первым из числа футбольных ангелов-хранителей был тренер Вячеслав Кольцов, который в 1975 году прямо на игре спас жизнь наставнику «Пахтакора» Вячеславу Соловьеву. Вторым спасателем стал Павел Садырин. Действующий тренер «Зенита» и будущий наставник «Рубина» вытащил ребенка из водоема во время сборов команды из Ленинграда.

Какими бы циниками мы ни были, но есть надежда, что аура от добрых дел, которая сформировалась вокруг футбольного «Сокола» этим летом, принесет свой результат.