Развитие банковской системы России и ее связь с историей Казани

Спецпроект «Реального времени» и банка «Аверс» к 1020-летию Казани и 35-летию со дня образования Республики Татарстан

Фото: Реальное время

28 лет назад археологи сделали сенсационную находку, обнаружив чешскую монету, датированную 929—930 годами, на территории Казанского кремля. Этот артефакт стал не только подтверждением существования ремесленной деятельности в X веке, но и важным свидетельством солидного возраста города. В честь 1020-летия Казани и 35-летия со дня образования Республики Татарстан и банка «Аверс» «Реальное время» в партнерстве с банком запускает цикл статей об истории национальной банковской системы.

Формирование первоначальной банковской структуры

Национальная банковская система России прошла сложный и многогранный путь развития, который тесно переплетен с историей самой страны. От первых бусин и чеканных кружочков в качестве средств оплаты до современных финансовых институтов — банковская система отразила изменения в экономике, обществе и политике страны.

Все началось в начале XVIII века, когда Петр I, осознавая необходимость создания финансовых инструментов для поддержки государства и торговли, учредил первые банки. Одним из первых стал «Дворцовый кредитный банк» в 1754 году, который предоставлял займы под обеспечение.

В XIX веке произошел значительный рост числа банков. Развивалась промышленность, и потребность в кредитах и финансовых услугах возросла. Была создана система частных и государственных банков, что позволило предпринимателям получать доступ к капиталу и развивать бизнес.

Реформа 1860-х годов

Ключевую роль в становлении банковской системы сыграла реформа 1860-х годов, когда было принято решение о создании Государственного банка Российской империи. Этот банковский институт стал центральным звеном в финансовой системе, выполняя функции эмиссии и регулирования кредитования.

Среди частных банков выделялись такие, как «Кредитное общество», и другие, которые способствовали росту кредитования в регионах, что значительно повлияло на развитие экономики.

В январе 1873 года открылся Казанский купеческий банк. предоставлено АО Банк «Аверс»

Казанский купеческий банк

Во второй половине XIX века Казань постепенно превращалась в торговый город с большим движением денежных средств. В 1864 году в городе было открыто Казанское отделение Государственного банка. А в январе 1873 года появился Казанский купеческий банк, который стал первым и единственным акционерным коммерческим банком в губернии.

С открытия банк располагался на пересечении улиц Большой Проломной и Петропавловской, а в 1903 году переехал в новое, собственное здание.

Здание банка стало свидетельством богатой истории этого финансового учреждения. Оно было построено на месте двухэтажного дома, где в 1868 году родился будущий российский драматург Сергей Найденов. Новое здание банка было оборудовано по лицензии немецкой фирмы «С.И. Арнгейм» со «стальной комнатой» для хранения ценностей казанских купцов на сумму 40 тыс. рублей. Сегодня здесь находится банк «Аверс», и здание считается памятником казанской архитектуры.

Среди учредителей Казанского купеческого банка был известный казанский купец I гильдии А.С. Александров, который также построил Александровский пассаж. Широкий спектр услуг и значительный капитал способствовали привлечению состоятельных акционеров, среди которых выделялся Я.Ф. Шамов, подаривший Казани Шамовскую больницу.

Первоначальный капитал банка составил миллион рублей, было выпущено 4 тыс. акций по 250 рублей каждая. В условиях растущей экономики предприниматели искали способы получения доступа к свободным денежным средствам. Основной операцией банка стал учет векселей, что приносило значительную прибыль. К 1912 году оборот по дисконту достиг 15 млн рублей, прибыль составила более 227 тыс. рублей. Банк стал лидером среди кредитных учреждений губернии.

Кроме операций с векселями, банк активно выдавал кредиты для развития предпринимательских проектов, способствуя росту хлебного рынка и других отраслей, таких как мыловарение и кожевенное производство.

Казанский купеческий банк также уделял внимание социальной ответственности. Из своей прибыли банк ежегодно выделял 500 рублей Коммерческому училищу, что по тем временам было значительной суммой. Однако, как и многие другие учреждения, история Казанского купеческого банка закончилась с падением имперской России, оставив после себя наследие финансового роста и социальных инициатив.

В сентябре 1914 года Казанское отделение Государственного банка переехало в новое здание. предоставлено АО Банк «Аверс»

Развитие Казанского отделения Государственного банка

Казанская губерния исторически играла важную роль в экономике России, выступая центром торговли и финансов. Успехи в этих сферах способствовали росту банковского капитала. 3 июля 1912 года состоялась торжественная закладка нового здания Казанского отделения Государственного банка, хотя само учреждение начало свою работу еще 15 июня 1864 года.

Решение о строительстве нового здания было принято в 1911 году в Петербурге. Участок для строительства был выбран на центральной улице Казани — Большой Проломной (ныне улица Баумана). Ранее на этом месте стоял кирпичный двухэтажный дом, в котором в 30-х годах XIX века размещалась мужская гимназия, а с 1846 по 1856 год проживал великий русский математик Н.И. Лобачевский. Этот дом в конечном итоге был снесен.

Государственный банк выкупил и снес несколько соседних строений. Строительные работы столкнулись с неожиданным сопротивлением со стороны купца С. Губайдуллина. Данное здание, принадлежавшее ему, было критически важно для реализации строительного проекта. По легенде, в этом доме находился бордель, который приносил значительную прибыль своему владельцу, и он категорически отказывался продавать недвижимость.

В результате в проект здания внесли изменения, и оно было построено асимметричным — с одним левым крылом. Проектирование осуществляли ведущие архитекторы А.Г. Сапунов и Ф.П. Гаврилов, а инженер В.А. Трифонов занимался строительством. Полная смета работ составила более 500 тыс. рублей, при этом финансирование осуществлялось из Петербурга, а строительным процессом управлял специальный комитет Казанского отделения Госбанка.

Строительство такого масштабного здания привлекло внимание всего города. Множество коммерческих учреждений пытались разместить рекламу на заборе стройки, видя в этом возможность повысить свою известность.

В сентябре 1914 года Казанское отделение Государственного банка наконец переехало в новое здание, оснащенное по последнему слову техники. Банк был обеспечен современными системами безопасности, включая сигнализацию и стальные двери в кладовых, весом более 11 центнеров, предоставленные фирмой «Артур Коппель».

Но радость от новоселья была омрачена началом Первой мировой войны. Когда возникла угроза немецкого наступления, в кладовые банка была перевезена часть стратегического золотого запаса Российской империи, что подчеркивало важность данного финансового учреждения в условиях военного времени.

Продолжение следует. Во второй части проекта мы расскажем о судьбе золотого запаса Российской империи и о том, как развивалась финансовая система в советские годы.