Алексей Арзамазов: «Меня спрашивают — какой у вас любимый язык. И я говорю — татарский»

Как за два месяца освоить чувашский, а за три — написать самоучитель

Ранее в серии выходили еще самоучители по татарскому, по удмуртскому, планируется книга по языку эрзя. Фото: Радиф Кашапов

В Казани, в гостиничном комплексе «Ногай», в зале «Тукай», Татарское книжное издательство представило две книги: самоучители по татарскому языку Алексея Арзамазова и по чувашскому — Максима Кузнецова. Авторы подчеркивают, что издания ценны тем, что их написали люди, которые самостоятельно изучили неродные для них языки и теперь делятся своим опытом.

На очереди — эрзя

В феврале 2023 года сотрудник Лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Казанского научного центра РАН Максим Кузнецов представил книгу «Татарский язык с нуля: самоучитель для начинающих». Он начал писать ее в 2016 году: петербуржец посещал курсы татарского языка в образовательно-культурном центре имени Каюма Насыри и воплотил свои мысли в учебнике. В 2022-м он познакомился с Алексеем Арзамазовым, главой упомянутой лаборатории. Интересно, что у Арзамазова есть удмуртские корни, он учился на филологическом факультете УдГУ, в 2023-м выпустил «Мон ачим: самоучитель удмуртского языка».

Максим Кузнецов родился в Ижевске, работает в Петербурге. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Максим Кузнецов родился в Ижевске, его бабушка знает татарский язык. Впервые надпись на чувашском он увидел, когда пошел с ней в супермаркет. Эту историю автор привел в предисловии к самоучителю чувашского языка, перед презентацией двух книг по татарскому и удмуртскому в Ижевске в марте 2023-го. А уже на казанской презентации было объявлено, что оба автора готовят самоучители марийского (эта книга уже вышла) и чувашского. Сейчас на очереди — совместное издание по эрзянскому, одному из языков мордовского народа.



В итоге все эти книги вышли при содействии Комиссии по сохранению и развитию родных языков в серии «Языки и культуры народов Республики Татарстан» общим тиражом в 250 тысяч копий. Как вспоминает Арзамазов, все началось со встречи с раисом республики Рустамом Миннихановым, который вслушался в размышления полиглота: «Мы, молодежная лаборатория Казанского научного центра РАН, рассказали ему, что пришло время предложить новую философию преподавания родных языков. Рустам Нургалиевич загорелся этой идеей».

Чувашский самоучитель. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Выучить язык за два месяца?

В апреле 2023 года Кузнецов, как человек, уже работавший с 12 языками, начал учить новый. Смотрел видеоуроки, читал грамматические очерки. Одна из книг, указывает он, стоила ему всего 50 рублей. В списке использованной литературы — почти 80 названий. К примеру, польский учебник, в котором, по словам Кузнецова, было немало ошибок.

В целом же, отмечает автор, носители языка часто не понимают, как подавать информацию человеку, не владеющему чувашским. К примеру, цитируют поэму «Нарспи» в качестве текстового материала, а в ней ударения порой идут совсем не так, как надо.

В процессе подготовки Кузнецов обнаружил «Пособие по самостоятельному изучению чувашского языка» иеродиакона Николая (Павлова) и стал его редактором.

В результате «Эпĕ чăвашла калаçатăп» появилась за пять месяцев. Из них два месяца ушло на изучение языка. Еще три месяца — на написание книги.

В 2023-м Кузнецов выпустил самоучитель татарского. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Приятно, что в самом начале автор указывает на отдаленное сходство между чувашскими и татарскими словами. В целом знание языка из тюркской семьи поможет в освоении чувашского, который является единственным представителем булгарской группы. Кузнецову это помогло:

— У языков очень много общего по структуре. Сама лексика либо непохожа совсем, либо похожа отдаленно.

Рецензировали книгу профессор Чувашского университета имени И.Н. Ульянова Галина Семенова и доцент Чувашского института культуры и искусств Эдуард Фомин. К сожалению, в книге нет словарей, но автор указывает, что они сейчас и так доступны. Кроме того, в книгу вошло только 15 уроков, но готово еще столько же, когда они выйдут — неизвестно. Впрочем, учитывая, что татарский самоучитель Кузнецова пользуется спросом, дело не за горами.

Во многом новая книга автора похожа на его татарский самоучитель. Темы распределяются от простого к сложному, он стремится не перегружать читателя терминологией, общается с ним. Кроме того, не применяет в текстах слова, которые не были выучены ранее.

Арзамазов — еще и поэт, получивший литературные премии Эстонии и правительства Удмуртской Республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы выучили и влюбились в эти языки

Арзамазов же представил «Татарча сөйләшик»/«Поговорим по-татарски». Почему еще одна книга? Как указал его ученик, в своей книге он уделял больше внимание грамматике, а Арзамазов сделал упор на коммуникативную составляющую, диалоги, его цель — разговорить человека. Особенно полиглот гордится текстами, в которых можно прочитать про таких певцов, как Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова, Салават Фатхетдинов и Элвин Грей. А также, например, про писателя Амирхана Еники.

— Я исходил всегда из той точки зрения, что нужно знать языки наших предков. Это сила каждого человека — в знании, осознании родных языков, — отметил Арзамазов, но также указал, что после написания первых книг пришлось отбиваться от критиков. — «Вы же не татары, как вы работаете с татарскими, это неправильно!» А мы с Максимом отвечаем, что мы говорим по-татарски, у нас есть право предлагать свою точку зрения. Это наше кредо, жизненная программа — популяризировать языки наших народов.

— У меня нет сомнений, что книга разойдется. Книга Максима моментально разошлась. Много людей, которые хотят изучать языки. И татарский не обделен вниманием, — отметил Арзамазов. — Я работаю в РУДН, это большой авторитетный вуз. Общаюсь с татарами, половина из них не знают ни слова на татарском. И спрашивают: где взять самоучитель?

— Мы сами выучили языки, — указал Арзамазов. — Это личный опыт, который мы пережили. К сожалению, многие начинают, но не хватает времени, мотивации, внутреннего горения. А мы не бросили, выучили и влюбились в эти языки. Меня спрашивают: «Алексей Андреевич, какой у вас любимый язык?» И я говорю — татарский.