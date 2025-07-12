Канал «Казансу»: как решить проблему экранов на Кировской дамбе

Фото: Артем Дергунов

История с установкой шумозащитных экранов на Кировской дамбе в Казани вызвала широкий общественный резонанс, вплоть до того, что в ситуацию пришлось вмешаться раису республики. Но даже после замены «глухого забора», перекрывшего вид на Кремль, на прозрачные конструкции у многих остаются вопросы, поскольку со временем они пожелтеют. Свой вариант решения проблемы предложил казанский краевед, меценат из Адмиралтейский слободы Гарафутдин Хисамутдинов. В авторской колонке для «Реального времени» он подробно описывает, что можно предпринять, а заодно делится историей строительства дамбы и канала, благодаря которому в годы создания Куйбышевского водохранилища проложили новое русло Казанки, соединив ее с Волгой.

Из истории Бакалды

Казань бурлит в последнее время в связи со строительством так называемой «шумопоглощающей стены» вдоль Кировской дамбы. Рад, что неравнодушных горожан и туристов это событие затронуло за живое. Показало, как мы любим свой город и боремся за сохранение его красоты, самобытности, неповторимости и богатой истории. Дамба является не просто важным гидротехническим сооружением, но и примечательным, исторически значимым объектом района и всего города.

Краткая история этой территории. С древних времен проселочная дорога соединяла татарские деревни Бишбалта, Уракчы (Аракчино) и другие татарские авылы с Казанью. Марджани пишет, что Батый хан, любуясь Аҗдаһа тау (Зилантовой горой), говорил, что это место похоже на казан (котел). Он переехал со старого места близ деревни (Камаево) к реке Итиль, а город получил название — Казан. Это одна из версий о происхождении наименования столицы республики.

Проселочная дорога, названная Бакалдинской, стала востребованной после выхода в 1878 году Указа Петра I о строительстве Адмиралтейства возле деревни Бишбалта. Умельцы этой деревни изготавливали разные суда еще до появления документа. Бурное развитие деятельности Адмиралтейства подтолкнуло решить вопрос сухопутных связей с городом. Верфи, артели, заводы, комбинаты, школа строителей судов находились в 10—13 верстах от Казани, а само Адмиралтейство в городе, на современной улице Карла Маркса.

«Рад, что неравнодушных горожан и туристов это событие затронуло за живое. Показало, как мы любим свой город и боремся за сохранение его красоты». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Дорогу размывало, поскольку местность пересекали две маленькие речушки: Эчке (Ичка, Внутренняя) и Болак (Булак), было много болотистых участков. Эту проблему начал решать в 1842 году губернатор края Сергей Шипов. Строили дамбу простые рабочие с помощью лопат, кирок, ломов, тачек, использовали гужевую силу. Дамбу строили в течение 7 лет. Она имела два моста и служила защитным валом от весенних паводков, ее сдали в эксплуатацию в 1849 году. Рабочие набрались опыта на земляных работах, копая каналы и образовывая земляные валы для «закаливания» пиломатериалов строящихся судов, кораблей в соляных ваннах.

Основным видом транспорта в далекие времена были суда и пароходы. Возле деревни Бишбалта была расположена йокым (пристань) Бакылда (Бакалда), которая тянулась до устья реки Арсу (Казанки), позднее пристань называли Бакалда-Усия. Она служила речными вратами Казани до начала 1950 годов, а с городом ее связывала дорога, которую называли Бакалдинской.

Как строили Кировскую дамбу

Дамба соединяла пристань с центром города. В 1867 году пассажиры ездили по дороге на особом транспорте «барабыз» (поедем) — это были кони, запряженные в сани, тарантасы, телеги. Затем их заменила знаменитая казанская конка — это были лошади, которые по чугунным рельсам тянули вагоны с пассажирами в сопровождении извозчиков. Конюшня была расположена на улице Кызыл-Армейской, где потом открыли деревянную 4-ю городскую больницу. В 1900 году по дамбе пустили первые трамваи в городе. Трамвай №1 соединял Речной порт Бакалда — Усия с новым ж/д вокзалом и улицей Рыбный ряд (Кольцо).

В 1900 году по дамбе пустили первые трамваи в городе. общественное достояние

В 1935 году Пролетарский район был переименован в Кировский, и дамба стала одноименной. А Адмиралтейская слобода утратила свои функции в связи с переездом адмиралтейства в Астрахань, сама территория получила новое название — Кызыл-Армейская слобода.

В 1952 году после начала строительства Куйбышевской гидроэлектростанции (ГЭС) начались работы и на Кировской дамбе. Реку Казанку заблокировали возле Казанского речного техникума имени М. Девятаева, образовав новую улицу Несмелова. Соединили улицу Большую с Боевой, заблокировав другую часть реки и образовав очистные сооружения и зловонный отстойник, где, по выражению одного из руководителей НИИ, сосредоточена вся таблица Менделеева. В настоящее время разрабатывается проект по оздоровлению этого микрорайона, полностью поддерживаю эту идею.

1953 год. общественное достояние

Также была заблокирована речка Булак, по которой приплывали в весенние паводки суда торговцев и доплывали до озера Кабан. Рядом с протокой построили оригинальное здание цирка, без внутренних опор, со 100%-ным обзором для всех зрителей.

Построили новые ж/д мосты в начале Кызыл-Армейской слободы и на расширенной дамбе, параллельно с реконструированным транспортным железобетонным мостом. Возвели новый речной порт, укрепили часть дамбы бетонными откосами. Углубили речку Эчке (Ичка), прорыв канал и соединив Казанку с Волгой, приблизив столицу к великой реке. Казань стала городом, соединенным реками с пятью морями (Каспийским, Азовским, Черным, Балтийским и Белым). Канал не имеет официального названия, длина его составляет около 13 км. Глубина позволяет проходить малым судам, лодкам и водным трамваям. В народе его назвали «Казансу каналы». Куйбышевское водохранилище в 1957 году заполнило огромную территорию суши водой — это было и горе, и радость. Об этом я написал в книге «Бишбалта».

Сдвинуть экраны вглубь территории

Несколько слов о храме-памятнике павшим в 1552 году воинам при взятии города Казани Иваном Грозным. Этот памятник стоял на берегу реки Казанки. После поднятия уровня воды он оказался на островке. С берегом его соединял горбатый мостик. Известно, что у него менялись названия — вот лишь некоторые: памятник 1552 года; памятник взятия Казани; памятник содружества народов. Он горел в начале 1990-х годов, какое-то время стоял в запустении, но затем был передан церкви и сейчас проходит масштабную реконструкцию.

В настоящее время памятник павшим в 1552 году воинам при взятии Казани передан церкви и проходит масштабную реконструкцию. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Дамба не только соединила город с Кировским районом, но и стала излюбленным местом прогулок, с нее открывался живописный вид на реку и гордость столицы — белокаменный Казанский Кремль — первый объект ЮНЕСКО в Татарстане. Кремлем могли любоваться все приезжающие в Казань на поезде гости, слушая знаменитый марш Салиха Сайдашева. Неудивительно, что неожиданная новость об установке глухих экранов на дамбе, вызвала недовольство в обществе. Возможно, сама идея построить ограждение правильная, но исполнена отвратительно и с нарушением многих СНИПов, экологических, санитарных и других норм.

Можно было построить такие же ограждения, какие построила Казанская РЖД вдоль дамбы для охраны железной дороги в дни проведения саммита БРИКС. Пути оградили, столбы освещения расположили вне пешеходного прохода, обзор объекта ЮНЕСКО сохранили, доступ к ж/д для посторонних закрыли, от сорняков территорию очистили. В результате ни одного нарекания со стороны горожан не поступило.

Ограждение, которое установили с другой стороны дамбы этим летом — не шумопоглощающий экран, а глухой забор. Там нет пористого материала для шумопоглощения. Согнутый профиль конструкции служит для того, чтобы выхлопные, тяжелые газы возвращались снова на проезжую часть, отравляя образовавшийся тоннель длиною 1,42 километра, высотой около 4 метров. Это вредно для водителей и горожан. После вмешательства раиса РТ Рустама Минниханова решили установить прозрачные панели. Стеклянные нельзя, они опасные, могут разбиться и кого-нибудь поранить. Установить оргстекло или поликарбонат — тоже не вариант, первое время они прослужат и не будут перекрывать наш прекрасный Кремль, но через короткое время пожелтеют от солнечных лучей, покроются грязью.

Ограждение, которую установили с другой стороны дамбы этим летом — не шумопоглащающий экран, а глухой забор. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Выход — продвинуть ограждающие конструкции вглубь на расстояние 2,5—3 метров, там место имеется. Так можно оградить только строительные сооружения и открытый бассейн. Тогда высота ограждения будет возвышаться от дамбы на высоте 1—1,5 метра, не загораживая наш Кремль. В образовавшееся пространство между забором и тротуаром можно посадить низкорослые цветущие шумопоглощающие кустарники и обустроить зоны отдыха для пешеходов и спортсменов.

Многие считают, что установленные ограждения нужны якобы для того, чтобы закрыть купающихся в открытом бассейне нового термального комплекса от посторонних. Вопрос: а как их защитить от лыжников, конькобежцев зимой, когда река замерзнет, от рыбаков и туристов, плавающих летом по реке?

На берегу канала возле автомагистрального моста видна толстостенная полиэтиленовая труба черного цвета диаметром 400-500 мм. Обычно такие трубы служат для водоотделения (канализации). А здесь не для сброса ли использованной, хлорированной воды плавательных бассейнов в Казансу канал ее установили? Это запрещено всеми существующими нормами.

Гарафутдин Хисамутдинов

Необходимо также прислушаться к просьбам многих неравнодушных граждан по переносу столбов от пешеходного тротуара. Они мешают при очистке снега и представляют опасность пешеходам и велосипедистам. У нас в городе такой трагический случай уже был.

Поддерживаю тех, кто выступает против ограждающих заборов внутри больших городов. Думаю, что они временные. Эра потребления углеродного топлива приближается к концу. Популярными становятся электрокары и двигатели, использующие водородное топливо. Они бесшумные и экологически чистые.

