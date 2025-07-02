В Казани на Кировской дамбе начали установку прозрачных шумозащитных экранов

Фото: Реальное время

В Казани на Кировской дамбе началась установка прозрачных шумозащитных экранов из поликарбоната. Это решение было принято после поручения главы Татарстана Рустама Минниханова о замене старых глухих экранов.

Корреспондент «Реального времени» заметил, что в настоящее время на опорах установлены два ряда глухих экранов, а прозрачные секции появились только на двух опорах рядом с зданием ГИМС. Таким образом, нижняя часть экранов остается непрозрачной.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее помощник Минниханова, Олеся Балтусова, подтвердила информацию о замене экранов.

Анастасия Фартыгина