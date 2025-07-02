В Казани на Кировской дамбе начали установку прозрачных шумозащитных экранов
В Казани на Кировской дамбе началась установка прозрачных шумозащитных экранов из поликарбоната. Это решение было принято после поручения главы Татарстана Рустама Минниханова о замене старых глухих экранов.
Корреспондент «Реального времени» заметил, что в настоящее время на опорах установлены два ряда глухих экранов, а прозрачные секции появились только на двух опорах рядом с зданием ГИМС. Таким образом, нижняя часть экранов остается непрозрачной.
Ранее помощник Минниханова, Олеся Балтусова, подтвердила информацию о замене экранов.
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