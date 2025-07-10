Эксперты: Татарстану лучше делать ставку на страны ОИС, нежели на Китай

Бизнес просит поддержать отечественного производителя и предупреждает о рисках засилья товаров из КНР

Фото: Мария Зверева

На этой неделе правительство Татарстана заключило семь соглашений о сотрудничестве с ведущими провинциями Китая, стороны достигли договоренности на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Взаимодействие с китайским бизнесом у республики идет по нарастающей, товарооборот в 2024 году составил $3,3 млрд, в КНР продано продукции на $1,05 млрд. В Закамье заработал терминал им. Дэн Сяопина, который должен оптимизировать логистику экспорта в Китай. В то же время китайский производитель Midea перенес производство из «Алабуги» в Белоруссию, а ряд экспертов считают, что республике стоит делать ставку не на Поднебесную, а на мусульманские страны.

Львиная доля товарооборота — импорт из Китая в Татарстан

Сегодня Татарстан успешно работает с Китаем: по итогам 2024 года товарооборот вырос на 9%, до $3,3 млрд, республика продала в КНР на две трети больше продукции, чем в годом ранее — на $1,05 млрд. В экспортном пакете равные доли приходятся на каучук и нефтепродукты — 43%, изделия из пластмассы занимают 7,6%. Кроме того, в Поднебесную идут большие партии татарстанской сельхозпродукции.

Как сообщили в Минсельхозпроде Татарстана, на долю продуктов питания пришлось $41 млн экспорта в Китай за 2024 год. Лидируют в поставках растительные масла: из них масло подсолнечное — $18 млн, масло рапсовое — $15 млн, а также шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао, — $3,4 млн, сладкое сухое печенье — $432 тыс., джемы, желе, мармелады, пюре или паста, подвергнутые тепловой обработке, из прочих плодов, ягод и орехов — $221 тыс., свекловичный жом, багасса (жом сахарного тростника) и прочие остатки от производства сахара — $874 тысячи.

В экспортном пакете равные доли приходятся на каучук и нефтепродукты — 43%, изделия из пластмассы занимают 7,6%. предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Но сегодня в отношениях с Китаем республика гораздо чаще выступает покупателем. Основную долю товарооборота Татарстана и КНР составляет импорт, его объем достигает $2,4 млрд, что в четыре раза меньше экспорта. Китай для Татарстана — поставщик техники и технологий. Такая ситуация вполне закономерна: после введения западных санкций и прекращения поставок из стран, признанных недружественными, российские предприятия начали активно искать альтернативные товары именно в Китае.

— Китай четко сработал в направлении поставок высокотехнологичного оборудования в период санкций, что позволило экономике работать без сбоев, сегодня китайские строители заходят на девелоперский рынок в качестве подрядчиков. Китайские компании с мировым брендом открывают новые заводы бытовой электроники. Успешно работает малый и средний бизнес — китайские рестораны, кафе. Нужно отметить во всем этом процессе активное содействие китайского консульства в Татарстане, созданного в 2016 году, и лично господина Сян Бо, генерального консула Китая в Казани, — рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннулина.

В этом году в Казани планируют открыть Центр содействия китайским инвестициям. Часть проектов уже реализована, к примеру, промышленный парк Haier в Набережных Челнах, который открылся в 2016 году. Это крупнейшее несырьевое предприятие с зарубежными вложениями в России. Открыто шесть заводов, специализирующихся на выпуске бытовой техники, в том числе холодильников, стиральных машин и телевизоров. Правда, один из них — Midea Group — недавно решил перенести производство в Белоруссию. Всего в республике функционируют около сотни компаний, собственниками которых являются китайские предприниматели.

В Китай экспортировать сложно, но можно?

Предприниматели республики отмечают сложность выхода на экспортный рынок Поднебесной: высокие требования, строгое законодательство, языковой барьер. Китайцы не торопятся заключать контракты, осторожно подходят ко всем вопросам. Но татарстанский бизнес проявляет настойчивость. Так, компания «Август-Агро» недавно осуществила поставку зерна на китайский рынок. Безусловно, путь непростой, но усилия оправданы необходимостью обеспечить свободный оборот товаров, предотвращая их залеживание на складах.

— Мы активно сотрудничаем с Россельхознадзором, разрабатывая специальную программу («дорожную карту»), позволяющую производителям Татарстана успешно аккредитоваться в строгой китайской сертификационной системе. Требования КНР действительно весьма высокие, однако уже 16 предприятий республики смогли преодолеть этот барьер. Наша задача — помогать предприятиям готовить необходимую документацию, отправлять ее на проверку в федеральный Россельхознадзор, получать замечания и исправлять их, — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов.

Кроме того, Минсельхозпрод РТ многого ожидает от проведения российско-китайского форума «РОСТКИ», который пройдет в Казани 18—19 августа. Татарстанские сельхозпроизводители смогут встретиться с китайскими партнерами, обсудить условия поставок и подробно разобрать требования санитарно-эпидемиологических норм, необходимых для успешного выхода на рынок КНР. Помимо этого, планируется заключение нового крупного экспортного соглашения по поставкам зерна, конкретные детали которого пока остаются конфиденциальными.

Помощь компаниям Татарстана, желающим выйти на рынок Китая, также оказывают Российский экспортный центр и Центр поддержки экспорта Татарстана.

«Требования КНР, действительно, весьма высокие, однако уже 16 предприятий республики смогли преодолеть этот барьер», — сообщил Рустем Гайнуллов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Сначала от Запада зависели, теперь от Китая»

В октябре 2024 года в Китай отправился первый экспортный поезд из логистического центра им. Дэна Сяопина в ОЭЗ «Алабуга». Здесь заработал новый терминал «Один пояс, один путь». Железнодорожный состав из 76 контейнеров уехал в КНР с продукцией агропромышленного комплекса РТ. Терминал — часть крупнейшего логистического комплекса в стране, проект реализуется при участии банка ВТБ, сумма инвестиций — 51 млрд рублей. Его вместимость — 8 тысяч контейнеров единовременного хранения, длина площадки — 1,05 км. Благодаря выгодному местоположению, использовать мощности комплекса смогут как крупный, так и средний и малый бизнес.

В КНР поставляется нефтехимическая и сельхозпродукция, а обратно возвращаются компоненты для промышленных предприятий и товары e-commerce. Контейнерный терминал будет еженедельно принимать и отправлять как минимум по одному грузовому поезду в Поднебесную. Реализация проекта позволит закольцевать контейнерные поставки с Китаем.

Однако некоторые эксперты неоднозначно оценивают как сам проект, в частности, так и наращивание торгового взаимодействия с КНР в целом. Руководитель комитета ТПП РТ по грузоперевозкам, директор транспортной компании «Реверс» Сергей Сотников считает, что открытие логоцентра им. Сяопина предназначено преимущественно для облегчения продвижения китайского импорта и вызывает сомнения в целесообразности.

— Миллиарды, потраченные на логистический центр, стоило бы направить на поддержку местных татарстанских предприятий и внедрение высоких технологий в отечественное производство. Сначала от Запада зависели, теперь от Китая. Какое же это импортозамещение? Мы должны выстраивать независимую, высокотехнологичную российскую экономику, развивать собственное производство, основанное на любви к родине, к своей истории, вкладывая средства в технологии и науку, а не создавать всевозможные комфортные условия для входа иностранного бизнеса, — считает он.

Касаемо экспорта, по словам собеседника издания, внутреннему рынку России тоже еще есть куда расти и развиваться. «Мы везем в Китай полимеры, чтобы их нам обратно продали в виде готовых изделий, тогда как мы могли в республике создать заводы полного цикла и производить товары народного потребления сами», заявил Сотников.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Может, Татарстану лучше развивать отношения со странами ОИС?»

По мнению предпринимателя, необходимо изменить акцент с экспорта сырья на переработку и выпуск готовой продукции внутри страны. Важно избегать рисков зависимости от внешних рынков и ставить интересы собственного населения превыше всего. «Если вспомнить, как поднималась экономика Китая, то они покупали технологии и создавали собственные производства, что же мешает Татарстану покупать технологии, вкладывать деньги в высокотехнологичные производства и развивать отечественных производителей? Мы же тоже так можем. Зачем мы привлекаем иностранный бизнес? Иностранец будет думать только о своей выгоде, а не о России. Какое будущее у нашей молодежи? Если сюда придет иностранный бизнес, то он не даст расти отечественному производству», считает бизнесмен.

— Касаемо привлечения китайских инвесторов, я считаю, что Татарстану надо развиваться в направлении исламского банкинга, ведь республика — один из немногих регионов, где внедряется этот эксперимент. Это важно развивать, может, создать институт, который этим займется. Может, Татарстану лучше развивать отношения со странами ОИС как мусульманской республике, а не с Китаем? Китай — не мусульманская страна, в исламском форуме ни разу не принимали участие, — заметил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

По мнению эксперта, республике стоит активнее развивать другие направления: «В геополитическом плане, конечно, Россия и Китай дружат, но создавать дополнительные преференции им не надо. Они и так из-за геополитики имеют много льгот — дикие льготы на газ, которые никакой стране, кроме Китая, не оказываются».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В АИР РТ сообщили, что 18—19 августа Казань ожидает много гостей III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Среди основных тем форума в этом году:

технологический суверенитет, технологии производства.

инфраструктура, строительство и логистика,

совместные разработки в микроэлектронике, ИИ и больших данных, кибербезопасность,

финансовая устойчивость, вопросы расчета в национальных валютах.

Запланированы деловые сессии по 10 ключевым направлениям, охватывающим межгосударственный диалог, промышленность, образование, экономику, финансы, транспорт, туризм, культуру, взаимодействие деловых объединений. Особое место в программе занимает Международная выставка Russia China Expo — масштабная экспозиция площадью 15 тысяч кв. метров.

По традиции у форума будет насыщенная спортивная и культурная программы. Участников ждут турнир по настольному теннису, гонки на китайских лодках, гольф-турнир. У китайских гостей популярны маршруты по ленинским местам, особый интерес также вызывают объекты ЮНЕСКО в Татарстане: Казанский кремль, Великий Болгар, остров-град Свияжск, обсерватории Казанского университета.