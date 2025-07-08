Софья Дьякова: «Погода была немного грустненькая»

Репортаж со встречи чемпионки Европы по плаванию среди юниоров

Софья Дьякова, лучшая спортсменка Татарстана 2023 года. Фото: Руслан Ишмухаметов

В словацком городе Шаморин завершилось первенство Европы по плаванию. Татарстанская пловчиха Софья Дьякова завоевала две золотые медали на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем, а также стала бронзовым призером на 200 метров. Сегодня чемпионке устроили теплую встречу в казанском аэропорту, подробнее — в репортаже «Реального времени».

Дьякова с тремя медалями стала лидером сборной России

Воспитанница казанской спортивной школы «Дельта» стартовала в Шаморине 4 июля с бронзовой медали на дистанции 200 метров. Быстрее нее финишировали Бьянка Нануччи из Италии и испанка Мария Даса. Даса больше спринтер, поэтому неудивительно ее преимущество на финише, но Дьяковой важнее было обогнать подругу по сборной страны Ксению Мишарину, финишировавшую четвертой.

На следующий вечер Дьякова выиграла золото на 800 метров, обогнав итальянку Эмму Джанелли и Амели Блоксидж из Англии. В этом плане Дьяковой повезло, что призерки склонны к более длинной дистанции в 1500 метров, где Блоксидж и Джанелли опередили всех, завоевав первое и второе места, соответственно.

Наконец, 6 июля на дистанции 400 метров Дьяковой пришлось конкурировать с Ксенией Мишариной, обогнав всех, включая итальянку Джанелли. Помимо Дьяковой на первенстве Европы Татарстан представляли брассистка Ралина Гилязова и Анастасия Колпакова (баттерфляй), оставшиеся без медалей.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Лучше плыть в грозу, но долететь без приключений

На утренней планерке министр спорта Владимир Леонов переживал по поводу того, чтобы пловчихи без проблем вернулись на родину: Дьякова и Колпакова — в Казань, Гилязова — в Набережные Челны. Так в итоге и получилось, что важно еще с точки зрения восстановления Дьяковой к чемпионату мира. Хотя та же Колпакова призналась, что она не подходила в своей лучшей форме к юниорскому чемпионату Европы, плыла под нагрузкой, не готовясь целенаправленно к прошедшим стартам.

— Сейчас будем стартовать на первенстве России, а на пик формы буду выходить ближе к чемпионату мира в августе. Что касается соревнований в Словакии, то погода была хорошей практически во все дни. Только в последний день стартов был дождь, под аккомпанемент которого стартовала Соня. У нее переносился старт, за что я очень переживала, сидя на трибуне. Но в итоге Соня справилась на отлично, завоевала золотую медаль, — рассказала Колпакова.

Жаль, что коллектив спортшколы «Акватика» не встречал свою воспитанницу так, как это сделали представители спортшколы «Дельта». Надеемся, что и Гилязову тепло встретят в Челнах, все-таки, девушка была в шаге от медалей, оставшись четвертой на Европе, международном старте, на котором россиян не было четыре года. А представителей «Акватики» до дебюта Колпаковой не было никогда, она первая рыбка из школы, которой всего-то десять лет отроду. Ну и что, что без медалей. Зато в Казани все пловчихи стали участницами цветочной церемонии, как принято у биатлонистов и лыжников, где букеты получают спортсмены, финишировавшие в шестерке лучших. Зря переживал начальник отдела спорта высших достижений Минспорта РТ Раиф Вафин, что все внимание будет привлечено к героине Дьяковой и двух остальных пловчих оставят без букетов. Цветами одарили всех. Но Дьякова — реально героиня.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Погода была немного грустненькая. Когда грянула гроза, наши старты отложили. В кол-руме (месте, где спортсмены разминаются) включили «Макарену», и все старались как-то расслабиться, не забивая себе голову вынужденной отсрочкой. Что касается самого заплыва, то я старалась не обращать внимания на ветер, хотя он мешал при гребке. Старалась об этом не думать и показать свой максимум. Тем более все девчонки плыли в равных условиях, всем было непросто, — рассказала Софья Дьякова.

Курс на Сингапур, надежды на Отопени

Российские пловцы заняли второе общекомандное место на чемпионате, отстав от англичан. Дьякова выступила лидером сборной, следом за ней отличилось трио пловцов. Григорий Вековищев из Обнинска и Георгий Яковлев из Петропавловска-Камчатского (у обоих по золотой и серебряной медали), плюс Михаил Щербаков из Ессентуков (золото и бронза). Вековищев, а также свежеиспеченные призеры Кира Манохина из Перми, Мария Осетрова из Белгорода, Серафима Фокина успешно выступали в прошлом году на Играх БРИКС в Казани, когда тренерский штаб сборной России выставил юниорский состав против конкурентов и национальных сборных.

Словацкий Шаморин до юниорского первенства принимал молодежный чемпионат Европы для спортсменов в возрастном диапазоне от 19 до 23 лет. Эти соревнования вошли в международный календарь только в 2023 году, в период отстранения российских спортсменов от международных стартов. Поэтому россияне в них не стартовали, просто не успев включить в собственный календарь, что предполагает под собой целый ряд организационных хлопот, включая оформление виз. Дьякова, как только завершит юниорскую карьеру, планирует попробовать свои силы и на молодежном, при этом отдавая приоритет, само собой, взрослым стартам.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

А пока на молодежном чемпионате стартовали звезды мирового плавания румын Давид Попович, португалец Диого Рибейро, Лана Пудар из Боснии и Герцеговины, хорошей знакомой заместителя генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевича. Тепавчевич рассказал нашему изданию: «Лана успешно выступала в Казани на чемпионате Европы на короткой воде, кроме того, до прошлогодней Олимпиады она тренировалась у моего друга Дени Мандича. Но вы правильно сказали, что она землячка, но не одноклубница, поскольку, как и отец, представляет другой известный спортклуб «Вележ» из города».

Взрослый чемпионат мира по водным видам спорта стартует уже 11 июля, но поначалу там будут соревноваться синхронистки, прыгуны, хайдайверы. Плавательная часть запланирована на вторую часть турнира с 27 июля по 3 августа. Поэтому переживаний по поводу восстановления участников чемпионата Европы перед участием в мировом чемпионате не должно быть никаких. Подобная практика уже опробована в олимпийские сезоны, когда пловцы вначале соревнуются на чемпионатах Европы, после чего стартуют на Играх.

Впрочем, относительно Дьяковой надо сфокусироваться на известной мысли о том, что главное не победа, а участие, и планировать медали на чемпионат мира среди юниоров, который пройдет с 19 по 24 августа в румынском городе Отопени. А медали с сингапурской чеканкой ожидать от двух представителей спортклуба «Синтез»: пловца Андрея Минакова и прыгуна в воду Никиты Шлейхера.

Что касается самой Дьяковой, то она разумно подходит к подготовке, предполагая, что на пик формы необходимо выходить на юниорском первенстве мира в Румынии, где будет больше шансов на завоевание медалей.