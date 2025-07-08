«Это не фестиваль любительского кино! Что вы вообще оканчивали?»

В Казани проверили качество фильмов, снятых на субсидии Минкульта республики

Фото: Динар Фатыхов

В Казани экспертный совет раскритиковал фильмы татарстанских режиссеров, снятые на субсидии Минкульта Татарстана. Эти работы были отобраны как лучшие во время питчинга два года назад. Членами жюри выступили представители индустрии республики, а из Москвы приехал ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра кинообразования ВГИКа Сергей Каптерев. Профессионалы киноиндустрии делились мнениями при оценке картин, где-то соглашаясь, а где-то горячо споря. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Субсидии на 7 млн рублей

В казанском кинотеатре «Мир» накануне оценивали работы татарстанских кинематографистов, которые сняли фильмы на субсидии Министерства культуры РТ. Общая сумма бюджетных средств, выделенных на производство картин, составила 7 млн рублей.

Всего экспертная комиссия в лице членов Союза кинематографистов Татарстана, преподавателей вузов и опытных профессионалов просмотрела девять фильмов.

Что касается жанров и форматов, презентовали абсолютно разные картины: документальные и игровые, полный метр и короткометражки. Опыт и возраст режиссеров также разнится. Но все фильмы объединила одна тема: традиции и история Татарстана.

Начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Минкульта Татарстана Айрат Файзрахманов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Субсидии на работы выделяли в 2023—2024 годах, а сегодня их впервые продемонстрировали профессиональному сообществу. Как рассказал «Реальному времени» начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Минкульта Татарстана Айрат Файзрахманов, некоторые из них уже получили прокатные удостоверения, а некоторые находятся еще в процессе.

— Здесь, на конференции по оценке качества, звучат мнения художественного экспертного совета по киноискусству при Министерстве культуры. Мнение членов Союза кинематографистов — это ценно. Это разбор. Иногда, естественно, звучат жесткие слова, — отметил он.

Сколько человек — столько и мнений

Бурную реакцию экспертного совета вызвал один из документальных фильмов — «Беренче йола», снятый за 1 млн рублей. В картине режиссер Аделя Рахимова исследовала самобытность пяти районов Татарстана.

Фильм повествует о мусульманской традиции имянаречения младенца. В первые дни после его рождения родители собирают родственников и приглашают священнослужителя, который через молитву дает ему имя.

— При рождении ребенку принято давать имя, звать хазрата или муллу. Мы решили осветить эту тему. Наши герои — это пять татарских семей, которые ожидают ребенка. Они из разных уголков Татарстана, кто-то из деревни, кто-то из поселка, а одна семья — из Казани, — сказала в приветственном слове режиссер.

Режиссер Аделя Рахимова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Реакцию картина вызвала неоднозначную.

— Очень интересно. Единственное, я бы сделал больше перебивок. Прекрасно, познавательно, здорово. Хороший фильм, но не хватает перебивок, — выразил свое мнение ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра кинообразования ВГИКа Сергей Каптерев.

Однако с коллегой не согласилась другой член Экспертного совета — профессор кафедры режиссуры кино и телевидения КазГИКа Елена Алексеева. Она указала на чрезмерное количество «говорящих голов», отсутствие «внятной концовки» и недостаточность «романтики»:

— То, что вы рассказали об этом обряде — это, конечно, любопытно. Но те люди, у которых вы брали интервью, говорят одно и то же. Если бы они что-то новое добавляли к словам предыдущего, было бы интересно. А здесь даже под конец фильма теряется интерес, потому что очень монотонно, а концовки вообще нет. Драматургически фильм очень рыхлый — нет там драматургии. Что вижу — то и снимаю.

Профессор кафедры режиссуры кино и телевидения КазГИКа Елена Алексеева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Позднее вокруг фильма развернулась горячая дискуссия, в которой схлестнулись Файзрахманов и член Союза кинематографистов Татарстана Юрий Гвоздь.

— У нас сейчас любой человек, который берет в руки камеру, считает, что он снимает фильм. А фильм — это все-таки произведение искусства. Даже если он документальный. Произведение имеет свои законы, я уже не говорю про драматургию и так далее. Тема сама очень интересная, люди светлые. Но это не фильм — это набор кадров! Это не предмет Минкульта, это может быть фильм для ДУМ или для образовательной лекции в формате видео. Но это не предмет сегодняшнего разговора! Мы Министерству культуры даем отзывы на произведения искусства, — восклицал Гвоздь.

Он указывал на множественные недостатки картины, на которые не обратили внимание его коллеги. В частности, его не устроило то, что герои в одной из сцен рассказывают о духовности и религии, параллельно принимая пищу:

— Это не фестиваль любительского кино! Это все-таки про профессиональное кино, и поэтому говорим мы профессионально. Человек, который считается автором сценария, режиссером — это, конечно, звучит мощно. Но что вы вообще оканчивали?

Член Союза кинематографистов Татарстана Юрий Гвоздь. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Файзрахманов парировал:

— Чувствую претензию к Минкульту в том, почему мы вообще выбрали этот фильм. Во-первых, до презентации у нас есть питчинг. Извините, выбрали в этот момент не вас! Снова не фильм Союза. Во-вторых, во время питчинга задают вопросы о профессионализме команды — и команда на них ответила.

«Вряд ли режиссеры надеются на коммерческий выхлоп»

Позднее Файзрахманов подробнее рассказал изданию о значении оценки экспертного совета для представленных фильмов.

— На данном этапе мы даем рекомендации к корректировке фильмов. Прокатное удостоверение даем не мы — это федеральный уровень. Творчество кинематографистов этими фильмами не ограничится, поэтому сегодняшние отзывы будут для них полезны. Им важно, чтобы была критика по делу от профессионалов, — отметил он.

«На данном этапе мы даем рекомендации к корректировке фильмов». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минкульт по результатам конференции выдаст рекомендации понравившимся фильмам. Тогда их могут включить в сеть телевещания местных телеканалов и демонстрировать в кинотеатрах «Татаркино».

— По сути, показы будут не только в кинотеатрах, но и в учреждениях. Например, в той же Нацбиблиотеке иногда проходят такие презентации. Это не коммерческое кино. Вряд ли режиссеры надеются на коммерческий фидбэк. Можно устраивать показы, просто для образования, в общественных программах, — добавил спикер.