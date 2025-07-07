Карта болельщика не проблема: в Казани ждут аншлага на Суперкубке по футболу

Чемпион «Краснодар» и обладатель Кубка страны ЦСКА определят сильнейшего в столице Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Спустя два года Казань вновь получила право провести Суперкубок России по футболу. В матче за главный трофей сыграют чемпион Премьер-лиги «Краснодар» и обладатель Кубка страны ЦСКА. Встреча состоится 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в 18.00, а до и после игры пройдут различные развлекательные мероприятия. Об ожиданиях и приготовлениях к титульному поединку в Казани — в материале «Реального времени».

«Был запрос от РФС»



Казанский стадион был выбран в качестве места проведения матча за Суперкубок страны в середине июня этого года. Столица Татарстана выиграла это право в борьбе с Нижним Новгородом и Москвой. На прошедшей сегодня пресс-конференции министр спорта республики Владимир Леонов сообщил, что инициатива исходила от РФС, который обратился к городу с предложением организовать титульный поединок.

— Был запрос от РФС на возможность проведения матча в Казани. Мы всегда открыты к подобным предложениям, тем более если к нам обращаются сами. Потом решение принималось уже внутри самого РФС, где посчитали, что выгоднее приехать к нам. Процедуру выбора места проведения Суперкубка лучше уточнить у организатора. Мы готовы проводить финалы хоть каждый год, — сказал Леонов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уточнить у организаторов оперативно не получилось. Из заявленных на пресс-конференцию трех спикеров присутствовал лишь один — министр спорта Татарстана Леонов. Два других — чиновники из РФС Ирина Посиренина и Кирилл Терешин — добраться в столицу республики не успели из-за транспортного коллапса. В итоге «отдуваться» за всех пришлось главе республиканского ведомства и генеральному директору АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максиму Денисову.



В отличие от визита важных гостей, матч за Суперкубок России должен пройти без задержек. По словам Леонова, команды прибудут в город на день раньше, все основные меры по организации мероприятия проводятся в срок. На вопрос о возможных переносах встречи глава ведомства был краток — матч состоится в заранее озвученную дату.

Культурная программа Суперкубка

Совместно с РФС в Казани подготовили красочную предматчевую программу Суперкубка. Культурные мероприятия начнутся уже 9 июля, когда в город прибудет сам трофей. 10-го числа амбассадоры вместе с кубком посетят один из городских детских домов, после чего проведут фотосессию возле нового театра Камала, а вечером в ТЦ «Мега» состоится дискуссия на тему популяризации футбола.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

11 июля в парке «Елмай» пройдет футбольный праздник на открытом воздухе, куда можно будет попасть с 13.00 без билетов. Здесь жители и гости города смогут поучаствовать в Фестивале Тура Трофея с различными футбольными развлечениями и концертной программой.

С 10 по 12 июля РФС проведет Тур Трофея. В его рамках легенды футбола и футбольные блогеры посетят различные городские локации и мероприятия. Желающие смогут сфотографироваться как с главным трофеем, так и с амбассадорами Суперкубка.

10 июля в 18.00 в ТЦ «Мега» состоится автограф— и фотосессия.

11 июля с 13.00 в парке «Елмай» начнет работу Фестиваль Тура Трофея, где будут представлены футбольные развлечения и концертная программа.

12 июля трофей будет выставлен на городском фестивале «Вкусная Казань».

Сам матч между «Краснодаром» и ЦСКА за Суперкубок начнется в 18.00 по московскому времени. Но развлекательные мероприятия на территории арены начнутся за три часа до стартового свистка арбитра. Перед самим матчем на «Ак Барс Арене» выступят группы SEREBRO и DABRO, а обладательница самого высокого голоса в мире, оперная певица Светлана Феодулова исполнит гимн России.

Карта болельщика и 40 тысяч зрителей

Билетная программа была запущена две недели назад. За это время организаторы успели реализовать около 30 тысяч билетов, но в день матча ожидают на стадионе аншлаг. Обе команды получили квоту на две тысячи мест для организованных фанатов, хотя персональных болельщиков у «Краснодара» и ЦСКА на арене будет значительно больше. Леонов заявил, что цель — собрать 40 тысяч зрителей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этот раз проход на Суперкубок России будет исключительно по картам болельщика. Без Fan ID не получится даже купить билет на стадион. Раньше подобные ограничения действовали только на игры Российской премьер-лиги (РПЛ) и финал Кубка страны. В мае этого года действие карты болельщика расширили до Суперкубка.

— У большинства любителей футбола карта болельщика давно оформлена. Никаких проблем нет, считаем, что сделано все удобно. Были опасения, что интерес будет снижен, но мы этого не наблюдаем. Раньше карта была в диковинку, сейчас это уже правило жизни. Объективно у нас нет сбоев и проблем, покупают билеты и болельщики из Татарстана, и из других регионов. У нас в городе много туристов, и футбол — один из «якорей» для их привлечения, — сказал Леонов.

Что касается дорожных перекрытий, то организаторы надеются их не вводить без крайней необходимости. Если потребуется, могут временно перекрыть дорогу по улице Чистопольской, прилегающей к стадиону. При этом Максим Денисов признался, что в 2023 году к таким ограничениям прибегать не пришлось, так что в этот раз также рассчитывают обойтись без этого.

— На сегодняшний день других ограничений рядом со стадионом на время Суперкубка не планируется. Если появятся какие-то другие необходимые меры, которые надо ввести для безопасности, то мы проинформируем из всех возможных источников, — заявил Денисов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Для удобства болельщиков рядом с ареной планируют усилить курсирование автобусов, сократить интервалы их следования и организовать дополнительные маршруты до ж/д вокзала и станций метро.



Газон атакующему футболу помехой не станет

Это уже не первый подобный опыт для Казани. В 2023 году на «Ак Барс Арене» прошел матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. В тот раз основное время игры закончилось вничью, болельщики не дождались забитых голов от команд — 0:0. Победу в итоге одержали питерские футболисты — в серии послематчевых пенальти.

В этом году в Казани снова сыграет ЦСКА, который, как и в 2023-м, участвует в борьбе за трофей в качестве обладателя Кубка страны. «Краснодар» в подобном матче сразится впервые. Краснодарцы в мае завоевали свой первый трофей в истории, поэтому «быкам» участвовать в Суперкубке не приходилось.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обе команды играют в интересный атакующий футбол. В связи с этим главное опасение болельщиков касается качества газона на казанском стадионе. На днях на «Ак Барс Арене» состоялся масштабный концерт Леонида Агутина, поэтому был риск повреждения травяного покрытия поля. Однако глава Минспорта Татарстана Леонов успокоил — газон не пострадал, инспекция проблем не выявила, все проходит штатно.