Топ-менеджмент Urban University отправили в колонию за мошенничество в игре

Довести дело до суда удалось благодаря «игроку с административным ресурсом»

Фото: Максим Платонов

Суд в Подмосковье приговорил к разным срокам в колонии общего режима Тимура Калимуллина, бенефициара фирмы «Эдекс», скандального университета Urban и казанского футбольного клуба «Сокол», а также двух его подчиненных — Максима Саушина и Максима Позднышева. Все трое обвиняются по статье «Мошенничество». По версии следствия, Калимуллин собрал компанию «своих», чтобы создать мобильную игру, где можно было выполнять задания и получать «валюту», но из-за бага в разработке проект провалился. Подробности — в материале «Реального времени».

Топы Urban University получили реальные сроки

Красногорский суд Московской области в начале июля отправил в колонию общего режима учредителя ООО «Эдекс» Тимура Калимуллина и двух его подчиненных Максима Саушина и Максима Позднышева по статье «Мошенничество».

— Калимуллина Тимура Рамиловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в доход государства, — говорится в решении суда (имеется в распоряжении редакции).

Позднышева приговорили к 2,6 года в исправительной колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей, а Саушина — к 1,6 года в исправительной колонии общего режима со штрафом 150 тысяч рублей, дело вела судья Чикашева Т.А.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Сели» за приложение с багом, которым воспользовались любители риска

По версии следствия, которую озвучил редакции источник, знакомый с делом, в начале 2023 года Калимуллин предложил Саушину и Позднышеву заработать денег с помощью создания мобильного приложения SNAPS. Каждый из них занимал свою должность. Калимуллин являлся организатором, Саушин — учредителем (якобы номинальным), а Позднышев — разработчиком приложения для одной мобильной платформы.

Весной игра получила бета-версию, и уже летом заработала. Она предлагала пользователям получать вознаграждение в виде игровой валюты за выполнение заданий или, совершая внутриигровые покупки за реальные деньги, получать всю ту же валюту. В игре также была предусмотрена реферальная программа (получение вознаграждения за рекомендацию, — прим. авт.). Из-за слишком большого количества пересылки реферальных ссылок курс внутриигровой валюты обвалился. Вскоре участники начали обвинять создателей в намеренном обвале.

В итоге часть пользователей обратилась в полицию с заявлениями о мошенничестве. Однако поначалу в возбуждении дела им отказывали, ссылаясь то ли на пользовательское соглашение, которое включало блок: «Все, что вы делаете, — на свой страх и риск», то ли на отсутствие состава преступления: «Покупали сами, вас никто не заставлял», сообщил источник. Но в итоге, по словам собеседника издания, уголовное дело все же завели из-за «особенного пользователя с очень сильным административным ресурсом». 18 декабря 2024 года всех троих задержали, арестовали и увезли в Москву.

Если бы не баг и арест — IT-университет работал

Как отмечает собеседник издания, именно с этого момента начался «крах» образовательной платформы Urban University. Посчитавшие себя обманутыми студенты онлайн-университета из Иннополиса, оплатившие образование, а также преподаватели учебного заведения, оставшиеся без зарплаты, стали подавать иски о возврате средств.

Студенты и преподаватели онлайн-университета из Иннополиса стали подавать иски о возврате средств. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В марте 2025 года Роспотребнадзор потребовал возбудить уголовное дело в отношении юридического лица из-за массовых жалоб со стороны студентов академии, заключивших договор на получение образовательных услуг в сфере IT. По версии МВД Татарстана, с января по апрель этого года в полицию обратились свыше 4 тысяч человек, в том числе из-за рубежа. Ущерб оценивался в 1 млрд рублей.

По данным собеседников издания, в деле с ООО «Эдекс» проводятся следственные действия.

Ранее «Реальное время» сообщало, что казанский футбольный клуб «Сокол», владельцем которого являлся Калимуллин, провел свой последний матч.

