Казанцы проедут 5 тыс. км до Стамбула на велосипеде, чтобы поддержать присоединение России к проекту ЮНЕСКО
54 дня езды по Великому шелковому пути до дворца турецких султанов
Сегодня утром двое казанцев — опытный турист и «путешественник с нуля» — начали велопробег до Стамбула. «Трудностей не планируем, но готовимся ко всему!» — говорили они перед стартом. Велосипедистам предстоит ехать не только по равнинам, но и горным территориям Северного Кавказа, Грузии и Турции. Когда-то по этим дорогам проходил Великий шелковый путь. О том, как идея «рождалась где-то в глубине души» и при чем тут ЮНЕСКО, — в материале «Реального времени».
«Путешественник с нуля стартует на 5 тыс. км»
Сегодня утром у стен Казанского кремля было людно: отсюда отправились в велопробег до Стамбула двое казанцев — доцент Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма, автор телеграм-канала «Вело Валера» Валерий Сморчков и сотрудник Комитета по делам детей и молодежи столицы Татарстана Александр Локалов. Сейчас путешественники уже в пути. В течение следующих 54 дней им предстоит проехать 5 тыс. км по Нижнему Поволжью, Северному Кавказу, Грузии и Турции.
Как поделились путешественники с «Реальным временем», идея зародилась у Валерия Сморчкова после того, как он побывал в Стамбуле. Опытный турист задумался, сможет ли добраться до понравившегося города на велосипеде. На планирование масштабного путешествия ушло четыре года.
— Изначально мне нужно было купить новый велосипед, собрать его буквально с нуля, затем [подготовить] снаряжение, продумать маршрут. Это как продюсирование фильма. Надо было созреть просто для этого путешествия. Обычно быстро-быстро идея приходит, а эта прямо рождалась где-то в глубине души, — рассказал Валерий Сморчков.
Планированием путешествия он занимался самостоятельно: за плечами более 10 лет туристического опыта. Преподаватель Поволжского университета физической культуры успел объездить на велосипеде весь Татарстан, ходил в категорийные маршруты по Заилийскому Алатау (Казахстан), Южному Уралу, к перевалу Дятлова.
А вот для Александра Локалова это велопутешествие станет первым. «У нас эксперимент — путешественник с нуля стартует на 5 тыс. км до Стамбула», — говорил создатель пеших и велосипедных маршрутов, автор телеграм-канала «Тим открывает мир» Тимур Апелов.
— Я был в армии, и нужно было понимать, что делать дальше, куда двигаться. Просто сидел на стуле, и мне в голову пришла мысль: почему бы, если у меня нет ни постоянного жилья, ни транспорта, не поехать через Россию на велосипеде? — вспоминает Александр Локалов. — После дембеля я встретил Юрьича (Валерия Сморчкова, — прим. ред.). Эта мысль не давала мне покоя. Я спросил: «Ну что, поедете этим летом?» Он говорит: «Да, в Стамбул». Отвечаю: «Я с вами». Договорились просто на словах, но почему-то была стопроцентная уверенность, что мы поедем.
Поддержать присоединение России к проекту ЮНЕСКО «Великий шелковый путь»
Теперь туристы планируют преодолеть 5 тыс. км пути за 54 дня. На велосипедах они проедут по Волжскому коридору, Нижнему Поволжью, Северному Кавказу, Грузии и Турции. В числе городов, которые они посетят, — Махачкала, Дербент, Грозный, Владикавказ, Тбилиси, Батуми, Бурса. Финальная точка — древняя крепость Топкапы, которая на протяжении многих веков была резиденцией правителей Османской империи. Домой казанцы собираются вернуться на самолете.
У путешественников есть и просветительская миссия. Маршрут проходит по Великому шелковому пути. «Наша задача — изучить его и популяризировать», — подчеркнул Валерий Сморчков.
Он напомнил о звучавшей несколько лет назад идее включить эти участки в трансграничный объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО «Великий шелковый путь». Велопутешествие казанцев — выражение поддержки этой инициативы. Сегодня в числе стран-участниц — Турция, Азербайджан, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Китай, но не Россия. Хотя ученые Казанского федерального университета (КФУ) еще в 2017 году разработали дорожную карту включения северных участков древнего маршрута в «Великий шелковый путь».
Помимо этого, в городах следования путешественники будут читать лекции и проводить мастер-классы. Тема Валерия Сморчкова — велотуризм. Своими знаниями поделится и Александр Локалов, по профессии спортивный психолог. Тема особенно актуальна в нынешней политической ситуации. «Нас перестали включать в такие именно популярные международные соревнования, у многих спортсменов начался психологический спад. Я думаю, будет очень круто, если это время мы используем не для самобичевания и грусти, а для подготовки [к будущим мероприятиям], чтобы потом ворваться на мировую арену», — говорит он.
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