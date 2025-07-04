Казанцы проедут 5 тыс. км до Стамбула на велосипеде, чтобы поддержать присоединение России к проекту ЮНЕСКО

54 дня езды по Великому шелковому пути до дворца турецких султанов

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня утром двое казанцев — опытный турист и «путешественник с нуля» — начали велопробег до Стамбула. «Трудностей не планируем, но готовимся ко всему!» — говорили они перед стартом. Велосипедистам предстоит ехать не только по равнинам, но и горным территориям Северного Кавказа, Грузии и Турции. Когда-то по этим дорогам проходил Великий шелковый путь. О том, как идея «рождалась где-то в глубине души» и при чем тут ЮНЕСКО, — в материале «Реального времени».

«Путешественник с нуля стартует на 5 тыс. км»

Сегодня утром у стен Казанского кремля было людно: отсюда отправились в велопробег до Стамбула двое казанцев — доцент Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма, автор телеграм-канала «Вело Валера» Валерий Сморчков и сотрудник Комитета по делам детей и молодежи столицы Татарстана Александр Локалов. Сейчас путешественники уже в пути. В течение следующих 54 дней им предстоит проехать 5 тыс. км по Нижнему Поволжью, Северному Кавказу, Грузии и Турции.

Как поделились путешественники с «Реальным временем», идея зародилась у Валерия Сморчкова после того, как он побывал в Стамбуле. Опытный турист задумался, сможет ли добраться до понравившегося города на велосипеде. На планирование масштабного путешествия ушло четыре года.

— Изначально мне нужно было купить новый велосипед, собрать его буквально с нуля, затем [подготовить] снаряжение, продумать маршрут. Это как продюсирование фильма. Надо было созреть просто для этого путешествия. Обычно быстро-быстро идея приходит, а эта прямо рождалась где-то в глубине души, — рассказал Валерий Сморчков.

Маршрут проходит по Великому шелковому пути. «Наша задача — изучить его и популяризировать», — подчеркнул Валерий Сморчков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Планированием путешествия он занимался самостоятельно: за плечами более 10 лет туристического опыта. Преподаватель Поволжского университета физической культуры успел объездить на велосипеде весь Татарстан, ходил в категорийные маршруты по Заилийскому Алатау (Казахстан), Южному Уралу, к перевалу Дятлова.

А вот для Александра Локалова это велопутешествие станет первым. «У нас эксперимент — путешественник с нуля стартует на 5 тыс. км до Стамбула», — говорил создатель пеших и велосипедных маршрутов, автор телеграм-канала «Тим открывает мир» Тимур Апелов.



— Я был в армии, и нужно было понимать, что делать дальше, куда двигаться. Просто сидел на стуле, и мне в голову пришла мысль: почему бы, если у меня нет ни постоянного жилья, ни транспорта, не поехать через Россию на велосипеде? — вспоминает Александр Локалов. — После дембеля я встретил Юрьича (Валерия Сморчкова, — прим. ред.). Эта мысль не давала мне покоя. Я спросил: «Ну что, поедете этим летом?» Он говорит: «Да, в Стамбул». Отвечаю: «Я с вами». Договорились просто на словах, но почему-то была стопроцентная уверенность, что мы поедем.



«Просто сидел на стуле, и мне в голову пришла мысль: почему бы, если у меня нет ни постоянного жилья, ни транспорта, не поехать через Россию на велосипеде?» — вспоминает Александр Локалов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поддержать присоединение России к проекту ЮНЕСКО «Великий шелковый путь»

Теперь туристы планируют преодолеть 5 тыс. км пути за 54 дня. На велосипедах они проедут по Волжскому коридору, Нижнему Поволжью, Северному Кавказу, Грузии и Турции. В числе городов, которые они посетят, — Махачкала, Дербент, Грозный, Владикавказ, Тбилиси, Батуми, Бурса. Финальная точка — древняя крепость Топкапы, которая на протяжении многих веков была резиденцией правителей Османской империи. Домой казанцы собираются вернуться на самолете.

У путешественников есть и просветительская миссия. Маршрут проходит по Великому шелковому пути. «Наша задача — изучить его и популяризировать», — подчеркнул Валерий Сморчков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он напомнил о звучавшей несколько лет назад идее включить эти участки в трансграничный объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО «Великий шелковый путь». Велопутешествие казанцев — выражение поддержки этой инициативы. Сегодня в числе стран-участниц — Турция, Азербайджан, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Китай, но не Россия. Хотя ученые Казанского федерального университета (КФУ) еще в 2017 году разработали дорожную карту включения северных участков древнего маршрута в «Великий шелковый путь».

Помимо этого, в городах следования путешественники будут читать лекции и проводить мастер-классы. Тема Валерия Сморчкова — велотуризм. Своими знаниями поделится и Александр Локалов, по профессии спортивный психолог. Тема особенно актуальна в нынешней политической ситуации. «Нас перестали включать в такие именно популярные международные соревнования, у многих спортсменов начался психологический спад. Я думаю, будет очень круто, если это время мы используем не для самобичевания и грусти, а для подготовки [к будущим мероприятиям], чтобы потом ворваться на мировую арену», — говорит он.



1 / 28 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов