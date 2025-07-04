Двое казанцев отправились в велопутешествие до Стамбула

Общая протяженность маршрута составит около 5 тыс. километров

Фото: Динар Фатыхов

В международное велопутешествие «Казань — Стамбул: по Великому Шелковому пути» отправились сегодня путешественник, доцент Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма Валерий Сморчков и спортивный психолог, сотрудник комитета по делам детей и молодежи столицы Татарстана Александр Локалов. Им предстоит проехать около 5 тыс. километров, передает корреспондент «Реального времени».

Планируется, что путь займет 54 дня. Путешественники проедут по Татарстану, Волжскому коридору, Нижнему Поволжью, Северному Кавказу, Грузии и Анатолии. В числе городов, которые они посетят, — Махачкала, Дербент, Грозный, Владикавказ, Тбилиси, Батуми, Бурса. Финальной точкой станет крепость Топкапы в Стамбуле.

Валерий Сморчков и Александр Локалов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В городах следования Валерий Сморчков и Александр Локалов будут проводить лекции о велопутешествиях и спортивной психологии. Кроме того, они планируют вести видеоблог о своих приключениях. Проект поддерживает инициативу Татарстана по присоединению России к транснациональной номинации ЮНЕСКО «Шелковый путь».

— Четыре года планировал [велопутешествие], и сейчас эта мечта сбывается. Изначально мне нужно было с нуля собрать велосипед, купить снаряжение, продумать маршрут. Это как продюсирование фильма. Обычно идеи быстро приходят, а это путешествие рождалось в глубине души, — поделился с нашим изданием Валерий Сморчков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Галия Гарифуллина