Двое казанцев отправились в велопутешествие до Стамбула
Общая протяженность маршрута составит около 5 тыс. километров
В международное велопутешествие «Казань — Стамбул: по Великому Шелковому пути» отправились сегодня путешественник, доцент Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма Валерий Сморчков и спортивный психолог, сотрудник комитета по делам детей и молодежи столицы Татарстана Александр Локалов. Им предстоит проехать около 5 тыс. километров, передает корреспондент «Реального времени».
Планируется, что путь займет 54 дня. Путешественники проедут по Татарстану, Волжскому коридору, Нижнему Поволжью, Северному Кавказу, Грузии и Анатолии. В числе городов, которые они посетят, — Махачкала, Дербент, Грозный, Владикавказ, Тбилиси, Батуми, Бурса. Финальной точкой станет крепость Топкапы в Стамбуле.
В городах следования Валерий Сморчков и Александр Локалов будут проводить лекции о велопутешествиях и спортивной психологии. Кроме того, они планируют вести видеоблог о своих приключениях. Проект поддерживает инициативу Татарстана по присоединению России к транснациональной номинации ЮНЕСКО «Шелковый путь».
— Четыре года планировал [велопутешествие], и сейчас эта мечта сбывается. Изначально мне нужно было с нуля собрать велосипед, купить снаряжение, продумать маршрут. Это как продюсирование фильма. Обычно идеи быстро приходят, а это путешествие рождалось в глубине души, — поделился с нашим изданием Валерий Сморчков.
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