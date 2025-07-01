Глава Чистополя об авариях: «Чугунные сети износились так, что отключаем воду во всем городе»

Чистополь получил 1 млрд в инфраструктуру, «Белый кремль» готовит безалкогольное пиво, а «Чистополье» — картофель фри

Фото: Артем Дергунов

После громкой коммунальной аварии Чистополь получил солидные бюджетные инвестиции в реконструкцию водопроводных сетей. «200 млн рублей поступили по федеральной программе. Совместно с республикой вложили 300 млн в обновление сетей в центре города», — рассказал глава Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов о долгожданных преобразованиях. После национализации «Чистополь-Водоканала» власти начали модернизацию проблемного водопровода, после чего отключения воды в городе прекратятся. А вот новая пристань за 600 млн рублей не изменила поведения туристов «выходного дня». «Они не станут задерживаться, если не сгенерировать новые маршруты», — призвала к активности бизнес глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Подробнее — в материале «Реального времени».

Чистополь обещает остановить коммунальные аварии к концу года

— Город белых церквей и черных хлебов, — с этой запоминающейся цитаты Анны Ахматовой «хозяйка» «Муниципального часа» открыла традиционную встречу с главой Чистопольского района.

Как известно, великая поэтесса, эвакуированная в Чистополь в 1941 году, увидела в нем старинный русский город в атмосфере спокойствия и уединения. Теперь же городские власти потеряли покой, поэтому в ходе полуторачасового разговора глава района Дмитрий Иванов не успел дойти ни до «церквей», ни до «хлебов».

Проблема номер №1 — изношенные коммунальные сети, которые до сих пор вынуждают власти перекрывать подачу воды в городе. Его жители не перестают жаловаться на постоянные аварии и плохое качество воды. В самом конце «Муниципального часа» журналисты спросили в лоб у главы Чистополя: что делается в этом направлении? Возможно, этот вопрос был далек от заявленной темы привлечения инвестиций. Как ни крути, но год назад, после январской аварии, частный водоканал «Чистополь-Водоканал» был национализирован и перешел в руки государства. Что-то будет меняться в лучшую сторону?

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ответ глава Чистопольского района Дмитрий Иванов обнадежил обещанием скорого восстановления режима бесперебойного водоснабжения в городе. По его словам, в этом году власти получили 200 млн рублей из федерального бюджета и еще 100 млн рублей из республиканского на модернизацию коммунальных сетей в центре города. На эти деньги проведены работы по замене магистрального водовода, к которому присоединены основные микрорайоны города. Стоит в одном месте прорваться, как приходится идти на крайние меры. «Чугунные сети износились настолько, что приходится отключать воду сразу во всем городе», — рассказал он.

300 млн вложили, еще нужно не меньше

Протяженность водовода — 3 км, поэтому потребовались большие госинвестиции, уточнил он. Отключения производятся потому, что задвижки на разных отрезках сетей устарели и не способны перекрывать воду на коротких расстояниях, пояснил он позднее в разговоре с «Реальным временем». В результате от любой мало-мальской аварии страдает весь город.

— Тут нужно менять всю сеть в городе, поэтому мы начали большую программу по замене инженерных сетей, — пояснил он.

Первый этап по замене магистрального водовода близится к завершению. Идет переключение на новые распределительные сети потребителей в центре Чистополя, уточнил Дмитрий Иванов. И высказал надежду, что 90% проблем с подачей воды будут решены. Иначе говоря, коммунальные аварии к концу года обещают остановить.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но ставить точку в коммунальной эпопее рано. На очереди — ремонт второго водовода протяженностью 4 км, к которому присоединена остальная часть города. «В следующем году планируем заявиться в федеральную программу, чтобы поменять водовод на улице Ленина, — рассказал журналистам Дмитрий Иванов. — Это большой объем — порядка 4 км нужно менять».

Сколько денег собирается попросить Чистополь, он затруднился сказать. «Проект покажет, пока сказать точно не могу», — ответил он.

5 лет без новостроек и туристы «выходного дня»

Отчасти по этой причине в Чистополе тормозилось жилищное строительство. Почти 5 лет в городе не строили многоквартирное жилье. «Но в будущем году крупный казанский застройщик планирует начать строительство ЖК, запланировано несколько пятиэтажных домов», — рассказал Дмитрий Иванов.

Повышенная высотность невозможна из-за большого количества памятников исторического наследия. Кто застройщик, глава называть не стал. «Пока это коммерческая тайна. Когда начнут продавать — узнаете», — заявил он. Пока это будет единственная стройкомпания, кто решился войти в Чистополь. До этого большой объем жилья был построен при ликвидации аварийных домов. Тогда было сдано около 1 700 квартир.

В этом году в Чистополе открылась обновленная пристань, куда было вложено почти 600 млн рублей госинвестиций. Какой эффект?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как сообщил Дмитрий Иванов, туристические судоходные компании стали заходить чаще. С мая этого года туристический поток увеличился на 34 тысячи человек, уточнил он. Правда, потенциал исчерпан не полностью. По его словам, через Чистополь проходят речные маршруты 130—140 круизных судов, а остановку делают лишь 16 судов. А «сухопутные» туристы, приезжающие из других городов, останавливаются только на день.

— Сейчас нужно активизировать интерес бизнеса к развитию туризма, — включилась в разговор Талия Минуллина. — Что может сделать район? Он подготовил инфраструктуру. Нам нечего пока предложить туристу. Тут нужно формировать пул интересных маршрутов по этим местам, — считает она.

По словам главы АИР, Чистополь имеет богатое наследие. «Во время Великой Отечественной войны в Чистополь переехало более 2 тысяч семей писателей и поэтов. Здесь три года жил и работал Борис Пастернак, приезжали Анна Ахматова, Марина Цветаева... Туристы не будут задерживаться, если мы не сможем сгенерировать новые маршруты», — уверена она.

Картофельный рай и безалкогольное пиво

Зато в городе процветает промышленность. По итогам 2024 года Чистопольский район занял второе место по темпам экономического роста — 146%, а валовой территориальный продукт вырос до 49 млрд рублей.

С приходом новых владельцев пивоваренный завод «Белый кремль» увеличил выпуск пива на 41% — до 5 млн далл. В настоящее время обсуждается новый инвестпроект по запуску безалкогольного пива. Правда, параметры проекта не определены.

АО ХК «Чистополье» планирует запустить в этом году первую очередь завода по производству картофеля фри «Чисто фри», рассказал гендиректор управляющей компании Наиль Залаков.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Инвестиции составили 2 млрд рублей, при выходе на полную мощность ожидается выручка в 2,4 млрд рублей. Для этого компания занялась выращиванием картофеля. «Порядка 2 тыс. га картофеля, из них около 1 тыс. га — «фришные» сорта. Ждем новый урожай и начнем запускать. В случае успешной реализации первой очереди зеркально будем запускать вторую», — отметил Наиль Залаков.

Кратно увеличил площади теплицы по выращиванию салатных листьев предприниматель Рустем Нуруллин. Особенность производства в том, что насаждения поливают минеральной водой без гормонов роста и химикатов.

В целом глава района ожидает достижения в этом году выручки на уровне 50—54 млрд рублей.