Булат Шакиров откроет Музей чая в 300-летнем доме у своего отеля в центре Казани

Бизнесмен хочет возродить памятник гражданской архитектуры XVIII века — чаеразвесочную фабрику

Фото: Эльвира Шарафиева

Владелец казанской компании «Стройгрупп-М» Булат Шакиров — наследник гостиничного и строительного бизнеса, построенного заслуженным энергетиком Татарстана Мунибом Шакировым, планирует открыть Музей чая. Заведение будет работать по соседству с его шестиэтажной гостиницей в центре Казани, напротив старообрядческой церкви. Это старинный одноэтажный кирпичный дом по улице Старая, 4 — памятник гражданской архитектуры, построенный на рубеже XVII—XVIII веков. Здание в статусе ОКН досталось семье Шакировых вместе с выкупленным на торгах участком, на котором построен «Муниб-отель». Теперь компании предстоит отреставрировать исторический особняк и приспособить под современное использование. Подробности — в материале «Реального времени».

Продавали за рубль, ушел за 22 млн рублей

Старинный дом возрастом старше 300 лет Булат Шакиров выкупил с торгов еще в 2023 году. Здание было выставлено на продажу Комитетом земельных и имущественных отношений Казани по программе продажи объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии за рубль. Дом — один из немногих сохранившихся памятников гражданской архитектуры Казани рубежа XVII—XVIII веков. До революции здесь работала чаеразвесочная фабрика Садовникова, затем дом сделали жилым и только в 2020 году его жильцов расселили. В 2021 году здание законсервировали — оно было в аварийном состоянии, затем его выставили на торги. Площадь дома составляет 263,2 кв. м, вместе с ним Шакировым достался земельный участок в 1,2 тыс. кв. м.

Памятник ушел с молотка за 22 млн рублей, на торгах за него боролось 10 участников. Причем выкупить старинный дом в самом центре города хотели как компании, так и частные лица. Продали в 4,3 раза дороже, чем изначально оценивали (5 млн рублей). Наибольшую сумму предложила компания «Стройгрупп-В» Булата Шакирова. Он наследник строительного и гостиничного бизнеса, основы которого заложил умерший в октябре 2021 выходец из Алькеевского района, заслуженный энергетик РТ Муниб Шакиров. Бизнесмен также владеет гостиницей «Отель-Арт» на Островского. В 2023 году его компания достроила и ввела в эксплуатацию 6-этажный отель по улице Ульянова-Ленина, 8. Он расположен по соседству с памятником истории и архитектуры.

В 2023 году его компания достроила и ввела в эксплуатацию 6-этажный отель по улице Ульянова-Ленина. Эльвира Шарафиева / realnoevremya.ru

Гостиница строилась с 2017 года, ее проект выносился на обсуждение восемь раз и был одобрен при условии доработки архитектурных решений и гарантий благоустройства прилегающей территории, в частности подходов к расположенному на участке тому самому старейшему гражданскому зданию Казани — одноэтажному кирпичному дому №4 по ул. Старой, которое было возведено три века назад.

В акте государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, которая проводилась в мае 2023-го, сообщалось, что новое строительство не повредит ни физическому состоянию, ни восприятию объекта культурного наследия на соседнем участке — жилому дому по ул. Старой, 4, равно как и обеспечению его сохранности, однако эту экспертизу сделали, когда гостиница уже была достроена.

По федеральному закону новый собственник обязан отреставрировать купленный на торгах объект культурного наследия до 30 марта 2030 года.

По федеральному закону новый собственник обязан отреставрировать купленный на торгах объект культурного наследия до 30 марта 2030 года. Эльвира Шарафиева / realnoevremya.ru

«Скорее всего, там будет музей — может, музей чаеразвесочной фабрики»

Как рассказал Булат Шакиров корреспонденту «Реального времени», реставрация старинного особняка проходит поэтапно. На первом этапе специалисты провели обязательные противоаварийные работы стоимостью 3 млн рублей.

— Дом обладает уникальной архитектурой: замечательные своды, красивый фасад, отличная входная группа. Но время сделало свое дело — здание пришло в упадок. Когда-то здесь располагались коммуналки, что тоже негативно сказалось на состоянии строения. Поэтому мы провели противоаварийные работы, очистили помещения, убрали аварийные конструкции, а из затопленных подвалов откачали воду, — сообщил бизнесмен.

Сейчас, по его словам, разрабатывается проект полной реставрации здания — восстановление дома потребует значительных вложений, не менее 65 млн рублей. Особенность процесса в том, что реставрационные работы должны быть выполнены лицензированной организацией с использованием специальных материалов и с большой осторожностью.

Как рассказал Булат Шакиров корреспонденту «Реального времени», реставрация старинного особняка проходит поэтапно. Эльвира Шарафиева / realnoevremya.ru

Инвестор планирует превратить дом в туристический объект, однако до конца еще не решил, что именно там будет. Пока реставрация запланирована под жилой дом.

— Скорее всего, там будет музей, мы планируем сделать там центр притяжения туристов. Хотим сделать еще одну достопримечательность. Думаем пока, решаем. Может быть, музей чаеразвесочной фабрики, может, что-то еще. В общем что-то для туристов. Объем дополнительных инвестиций в это пока назвать не могу, — заявил собственник здания.

Побывав на месте, корреспондент «Реального времени» обнаружила, что объект культурного наследия находится в аварийном состоянии: территория захламлена строительным мусором, заросла сорняком, крыша протекает, окна разбиты, стены повреждены. Состояние дома резко контрастирует с обликом современной гостиницы по соседству. Представитель владельца пояснил, что сейчас на объекте идут лишь временные противоаварийные работы, а полноценная реставрация еще впереди.

Состояние дома резко контрастирует с обликом современной гостиницы по соседству. Эльвира Шарафиева / realnoevremya.ru

От чаеразвесочной фабрики до госпиталя

Здание — один из немногих сохранившихся памятников гражданской архитектуры Казанской губернии XVIII столетия. Известны разные трактовки его назначения: одна из версий гласит, что в конце XIX века здесь была расположена чаеразвесочная фабрика Садовникова, другая утверждает, что раньше в нем находился небольшой госпиталь. По словам владельца объекта, есть даже версия, что в здании останавливался Емельян Пугачев, предводитель Крестьянской войны 1773—1775 годов.

Одноэтажный кирпичный дом имеет высокие потолки и входную группу. Изначально, он был жилым, после чего в нем открыли чаеразвесочную фабрику. Позже в здании появились коммунальные квартиры. На госохране дом находится еще с 1998 года. После расселения объект не использовался.

Одноэтажный кирпичный дом имеет высокие потолки и входную группу. Эльвира Шарафиева / realnoevremya.ru

Объекты культурного наследия продают именно для того, чтобы новые собственники провели реставрацию и восстановление зданий, чтобы впоследствии привлечь туристов и вовлечь объект в экономику региона. Они передаются по низкой цене, поскольку нуждаются в срочном ремонте. Владельцы обязаны вернуть памятникам первоначальный облик за пять лет, иначе имущество возвращается государству.