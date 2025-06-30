Заменитель Петана, копия Миллера и поиски вратаря: как «Ак Барс» готовится к новому сезону

Оцениваем трансферные планы «барсов» в преддверии открытия рынка свободных агентов в Северной Америке

«Ак Барс» после месячного молчания медленно выходит из межсезонной спячки. Все дело в открытии рынка свободных агентов в Северной Америке с 1 июля. Ожидается, что на этой неделе клуб объявит о нескольких подписаниях. Что происходит в «Ак Барсе» — в материале «Реального времени».

Первые новички «Ак Барса»



С 1 июля открывается рынок свободных агентов в Северной Америке. С этой даты российские клубы получают возможность официально объявить новичков, подписанных из североамериканских команд. Ожидается, что «Ак Барс» станет одним из самых активных на открывшемся рынке. Казанцы пока остаются без подписания новых хоккеистов, что объясняется желанием укрепить состав заграничными игроками.

Некоторые имена для усиления состава уже известны. В частности, на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) появился профиль защитника Уайатта Калинюка. Также СМИ сообщают о возможном подписании казанцами форварда Брендона Байро. Оба хоккеиста получат однолетние контракты, все это связано с неоднозначностью выбора. Во-первых, неизвестно, как они адаптируются в новой лиге, а во-вторых, игроки не слишком выделялись в своих прежних командах.

Калинюк — больше типаж Митчелла Миллера, любящий играть в атакующей манере. Прошлый сезон защитник провел в финском клубе «Пеликанс». В 59 матчах чемпионата Финляндии хоккеист набрал 33 (10+23) очка. При этом его команда показала свой худший результат за пятилетие, заняв предпоследнее место в таблице. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Калинюк успел провести два сезона за «Чикаго Блэкхокс», где отметился четырьмя шайбами и пятью ассистами в 26 матчах турнира.

Брендон Байро — аналог Петана, но менее статусный. Форвард способен играть как с краю, так и в центре. Точно таким же набором позиций владел Петан, а еще ранее таковым был Джордан Уил, приезжавший в «Ак Барс» пару сезонов назад. Судя по отзывам, Байро сыграл неудачный год в АХЛ, где в 61 матче за «Коачеллу» форвард набрал 36 (7+29) очков. Казань станет для нападающего первой заграничной поездкой в хоккейной карьере, что также добавляет рисков для «Ак Барса».

Варицкий — усиление Валиуллина?

Изначально на игроков претендовал «Витязь». По слухам, подмосковный клуб заранее достиг устной договоренности с хоккеистами. Однако «Витязь» настигли финансовые проблемы, из-за чего клуб снялся с КХЛ. Теперь Байро и Калинюк, по всей видимости, договорились с «Ак Барсом». Для команды без перспективы борьбы за Кубок Гагарина они подойдут идеально. Если заиграют — можно обменять или продать в другой клуб КХЛ, а если нет — не беда, расстанутся и подпишут других. Но для чего такое надо Казани?

По информации Metaratings, «Ак Барс» может пригласить в штаб команды Игоря Варицкого. Специалист долгие годы занимался селекцией «Витязя» и теперь имеет возможность выбирать себе новое место работы. Считается, что он отлично разбирается в зарубежных рынках, но все это было на уровне клуба, который борется исключительно за попадание в топ-8 и не всегда справлялся с поставленной задачей.

При этом приглашение Варицкого в «Ак Барс» ставит под сомнение позиции Марата Валиуллина. Вопросы к генеральному менеджеру «барсов» по селекции возникают не первый год. По окончании очередного бескубкового сезона даже шли разговоры о возможной отставке функционера. В итоге его полномочия были продлены, но теперь могут добавить помощника, который должен решить некоторые проблемные участки работы генменеджера. Видимо, в клубе понимают — Валиуллина надо «усилять».

Впрочем, у Варицкого есть и другие варианты продолжения карьеры. Так, его уже связывают с назначением на пост генменеджера «Куньлуня», где пытаются сделать более амбициозный клуб, чем есть сейчас. В должностном плане для Варицкого это должно быть куда интереснее.

Легионерские слоты и другие трансферные слухи

С нового сезона капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин не будет считаться легионером после корректировки регламента КХЛ. Таким образом, казанский клуб максимально расчистил легионерские слоты, оставив одного американца Миллера. В межсезонье команду покинули канадцы Ник Петан и Эрик О’Делл. В результате этого «барсы» имеют возможность подписать четырех новых иностранцев.

С учетом подписаний Калинюка и Байро у казанцев остается два легионерских слота. По окончании прошедшего сезона генменеджер Марат Валиуллин сообщил, что клуб ищет усиления преимущественно в нападение. Из слухов есть неподтвержденная информация об интересе к двум экс-форвардам «Салавата Юлаева» Шелдону Ремпалу и Нэйтану Тодду.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако в таком случае на вакантную позицию вратаря придется искать россиянина. А найти российского голкипера в июле будет очень сложно, учитывая, что все серьезные варианты давно покинули рынок. Ранее сообщалось о травме Тимура Билялова. Основной вратарь «Ак Барса» рискует пропустить предсезонку и старт сезона из-за восстановления. Нет уверенности в сменщиках Билялова. Прошлогодний бэкап Амир Мифтахов планирует уехать в Северную Америку, а Вячеслав Пекса и Артур Ахтямов не спешат возвращаться из своих заокеанских клубов.

Возможно, атаку усилят россиянами. В «Ак Барс» активно сватают форвардов СКА Михаила Григоренко и Сергея Толчинского. Оба сидят на контрактах с питерцами до 2028 года, а значит, казанцам предстоит выкупать или выменивать игроков. Полегче с Максимом Маминым, который после девяти сезонов в ЦСКА решил не продлевать контракт с армейцами и стал свободным агентом.

А вот Евгения Кузнецова, по всей видимости, в «Ак Барсе» не будет. По крайней мере, пока. Агент хоккеиста недавно сообщил, что нападающий попробует трудоустроиться в НХЛ. Хотя «железных» вариантов там форвард не имеет.

Как бы там ни было, впереди у «Ак Барса» ожидается жаркая трансферная пора. По сути, состав казанской команды уже сейчас позволяет бороться за место в плей-офф. Но в Татарстане в приоритете исключительно борьба за Кубок Гагарина. А для решения такой задачи без обновления не обойтись.