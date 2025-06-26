Новости спорта

10:45 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Агент Кузнецова объявил о возвращении форварда в НХЛ после отказа «Ак Барса»

12:32, 26.06.2025
Агент Кузнецова объявил о возвращении форварда в НХЛ после отказа «Ак Барса»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что со следующего сезона будет представлять интересы российского форварда Евгения Кузнецова в НХЛ и уже ведет переговоры с клубами о его контракте.

— С сегодняшнего дня я представляю интересы Евгения Кузнецова в Национальной хоккейной лиге. Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ. Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке, — написал Бабаев в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что казанский «Ак Барс» рассматривал кандидатуру 32-летнего нападающего, однако в итоге отказался от подписания контракта. Причиной такого решения стали проблемы с дисциплиной, выявленные у Кузнецова в течение прошедшего сезона.

В минувшем сезоне Евгений Кузнецов выступал за петербургский СКА, где провел в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги лишь 39 матчей из-за различных травм. На его счету 37 (12 голов + 25 передач) набранных очков.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также